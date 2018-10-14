DHA:BRUNSON'IN RAHİPLİK YAPTIĞI KİLİSEDE ŞÜKÜR DUASI EDİLDİ

İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan, görülen davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ın ABD'ye gidişinin ardından 8 yıl önce kurduğu ve rahipliğini yaptığı Diriliş Kilisesi'nde bugün yapılan ayinde şükür duası edildi, Brunson'ın hükümlü olduğu sırada yazdığı ilahiler okundu. PKK ve FETÖ'ye casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezasıyla yargılanan din adamı Andrew Craig Brunson hakkında çıkan ev hapsi ve yurt dışı yasağının kaldırılmasının ardından, İzmir'deki evinden ayrıldı. Brunson'ın 8 yıl önce kurduğu ve rahipliğini yaptığı Alsancak Diriliş Klisesi'nde bugün gerçekleştirilen pazar ayini saat 11.30'da rahipsiz yapıldı. Kilisede, ayini Brunson'ın Amerikalı yardımcılarının yönettiği öğrenildi. Kilisenin bulunduğu sokakta çok sayıda sivil polis görev alırken yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. 2 yıldır Rahip Brunson'ın serbest kalması için her pazar dua edildiğini belirten kilise görevlileri, din adamının sağ salim ABD'ye ulaşması nedeniyle şükür duası ettiklerini belirtti. Ayinde, Rahip Brunson'ın tutuklu olduğu sırada yazdığı ilahiler okundu.

Görüntü Dökümü

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- Diriliş Klisesi ve sokağından genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Hande NAYMAN / İZMİR, ()

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