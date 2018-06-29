DHA YURT;BATMAK ÜZERE OLAN KAÇAKLARI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında, bindikleri lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirmesiyle ölümle burun buruna gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 53 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Seferihisar'da bir grup kaçak göçmen, yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmek için dün (perşembe) gece lastik botla denize açıldı. Bir süre sonra bindikleri lastik bot yarıya kadar su ile dolan kaçaklar, saat 02.40'da, yardım talebinde bulundu. Görevlendirilen 1 sahil güvenlik helikopteri ve 3 sahil güvenlik botu, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Sahil güvenlik helikopteri, kaçak botunu, Sığacık'ın Killik Burnu'nun 6.6 deniz mili güney batısında tespit etti. Bilgilendirilen sahil güvenlik botları, bölgeye hareket etti. Batma ve ölüm tehlikesi geçiren; 18'i Eritre, 8'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 6'sı Suriye, 6'sı Somali, 5'i Senegal, 3'ü Yemen, 3'ü Kongo, 2'si Sierra Leone, 1'i Togo ve 1'i Sudan uyruklu olmak üzere toplam 53 kaçak, lastik bottan sahil güvenlik botuna alındı. 17'si kadın, 12'si çocuk olan 53 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince kurtarılarak kıyıya getirildi. Kimlik tespiti yapılan kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaçakların tespit edilmesi

- Sahil güvenlik botundaki ekiplerin, kaçakları kurtarması

(Haber: Kadir ÖZEN/ Kamera; İZMİR, ()