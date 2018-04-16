DHA YURT - Trump'ın serbest bırakılmasını istediği rahibin yargılanmasına başlandı/EK

DURUŞMAYA YABANCI BASIN İLGİSİ

ABD Başkanı Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını istediği, Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson'un tutuklu olarak yargılandığı İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasını çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu izledi. Tutuklu sanık Brunson'un eşi Norine Lyn Brunson, ABD'li senatör Tom Tillis, ABD inanç özgürlüğü elçisi Sam Brounbeck duruşma salonunda sanık yakınlarına ayrılan bölümde oturdu.

İDDİANAMENİN ÖZETİ OKUNDU

Mahkeme başkanı, saat 09.30'da yoklamayla başlayan duruşmada önce Brunson'a "Türkçe biliyor musunuz" diye sordu. Brunson'un yanıtı "Az biliyorum" oldu. "Savunmanızı Türkçe mi yapacaksınız" sorusuna da Brunson, "Türkçe yapacağım. Anlamazsam sorarım" yanıtını verdi. Mahkeme Başkanı iki yeminli bilirkişinin de temin edildiğini ve salonda bulunduğunu hatırlattı. İddianamenin özetinin okunmasından sonra kimlik tespiti yapıldı. Rahip Brunson İzmir'de ikamet ettiğini, sabıkasının olmadığını, doktora yaptığını anlattı. İddianamede bulunduğu kaydedilen İspanya ve Almanya vatandaşlıklarını reddeden Brunson, sadece ABD vatandaşı olduğunu söyledi. Kimlik tespitinden sonra iddianamenin okunmasına geçildi. 45 dakika süren özet okumadan sonra mahkeme başkanı, sanık Brunson'a savunma yapmadan önce susma hakkını kullanabileceğini, savunma için ek süre isteyebileceğini hatırlattı. Brunson, "Savunmamı şimdi yapmak istiyorum" yanıtını verdi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Savunmasına başlayan Andrew Craig Brunson, tanrının bir hizmetlisi olduğunu, 1993 yılında eşiyle Türkiye'ye taşındıklarını anlattı. Brunson, "Tek gelme nedenim İsa Mesihi anlatmak ve ona öğrenci yetiştirmekti. 2000'de İzmir'e taşındık ve Yeniden Doğuş Kilisesi'ni açtım. Yanlış hiçbir şey yapmadım. Devlet bizi her zaman izledi. Türkiye aleyhine hiçbir şey yapmadım. Tam tersine Türkiye'yi seviyorum. 25 senedir Türkiye için dua ediyorum. Masumum. Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. İddiaların ve suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Bu faaliyetlere katılmadım. FETÖ benim inancıma bir hakaret. Ben Hıristiyan bir din adamıyım. Ben İslami bir harekete katılmadım. Ben İsa Mesih'e öğrenci yetiştirmek istiyorum. Benim inancım ve mezhebim böyle bir şey kabul etmezdi" dedi.

Haber:Taylan YILDIRIM / İZMİR ()

