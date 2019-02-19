DHA YURT - TERS YÖNE GİREN ARAÇ, OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 6 YARALI

KÜTAHYA'da ters yöne giren hafif ticari araç başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kazaya karışan hafif ticari araçta alkol şişesi ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi.

Kaza, saat gece yarısı Akkent Mahallesi Turgutlar yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 43 AAK 728 plakalı hafif ticari araç, TOKİ'den merkez istikametine bölünmüş yolda ters yönden girerek karşıdan gelen Gökhan Aykut idaresindeki 26 PP 272 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Gökhan Aykut ile hafif ticari araçtaki Kahraman Yılmaz (43), İbrahim Bal, Erhan Dönmez (28), Kenan Oylan (29) ve Eren Akçadağ olmak üzere 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hız sınırı uygulaması nedeniyle yavaş gelen ambulansları dakikalarca bekledi. Yaralı 6 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Acil Servisi'ne götürüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmasında, araçlar birbirlerinden güçlükle ayırıldı. Hafif ticari araç içerisinde ise çok sayıda içki şişesi ve polis aramasında da ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi. Olay yerindeki incelemenin ardından polis; hacizli, yakalaması bulunan, sigortasız ve muayenesiz olan 43 AAK 728 plakalı aracı emniyet otoparkına çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-kazaya karışan araçların görüntüsü

-yerde ambulans bekleyen yaralılar

-gelen ambulanslara taşınan yaralılar

-olay yerinden detay görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,()