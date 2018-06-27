TEKİRDAĞ'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve ardından dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı işyerlerini su bastı.
Tekirdağ'da bugün saat 21.00 sıralarına aniden iddetli yağmur ve ardından dolu yağış yaşandı. Yaklaşık 20 dakika süren yağmur ve dolu yağışına hazırlıksız yakalanan Tekirdağlılar, zor anlar yaşadı. Dışarıda olanlar, kapalı alanlara sığınarak yağmur ve doludan korunmaya çalıştı. Bazı sokakların suyla dolması üzerine sürücüler de güçlükle ilerleyebildi. Sularla kaplanan cadde ve sokaklarda bulunan giriş katındaki bazı işyerlerini bu bastı. Esnaflar suları boşaltmaya çalışırken, belediye ekipleri de su tahliye çalışmalarında bulundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Yağmur yağışı
Yağmura hazırlıksız yakalananlan
Trafikten detaylar
İşyerinden su boşaltanlar
Dolu yağışı
Dolu ve yağışından detaylar
Suyla kaplanan yer
Suları temizlemeye çalışanlar
Detaylar
Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN /TEKİRDAĞ,()
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
DHA YURT - Tekirdağ'da dolu ve yağmur etkili oldu
TEKİRDAĞ'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve ardından dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı işyerlerini su bastı. Tekirdağ'da bugün saat 21.00 sıralarına aniden iddetli yağmur ve ardından dolu yağış yaşandı....
TEKİRDAĞ'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve ardından dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı işyerlerini su bastı.