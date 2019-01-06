DHA YURT - SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin, Fırat’ın doğusuna olası gerçekleştireceği harekat öncesi bölgeye sevkiyat sürüyor.

Suriye sınırındaki Şanlıurfa ve Kilis sınır hattına konuşlandırılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından çeşitli birliklerden Hatay’a gönderilen obüs ve tanklardan oluşan 9 araçlık askeri konvoy, sıkı güvenlik önlemleri altında Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Kilis yönüne doğru hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Askeri araçların geçişi

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK / KIRIKHAN (HATAY), ()

