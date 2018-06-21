DHA YURT; SOĞAN TARLADA 2, HALDE 3,5 PAZARDA 7 LİRA, NEDENİ STOKÇULAR MI?

KURU soğan ve patates fiyatı cep yakıyor. Halde patates ve kuru soğan 3 buçuk 4 liradan satılırken pazarda patates 5 liradan kuru soğan ise 7 liradan alıcı buluyor. Esnaf şiddetli sağanak, sel ve dolunun tarlalara zarar vermesinin yanı sıra stokçuların da fiyatların artmasında büyük etkisi olduğunu söyledi. Üretici de satıcı da tüketici de şikayetçi. Pazarda sadece patates soğan değil, tüm ürünlerin fiyat etiketleri yüksek.Bağcılar Fatih Mahallesi'nde bulunan semt pazarında kuru soğan 7 liradan alıcı buluyor. Vatandaş fiyatlardan, esnaf ise stokçulardan şikayetçi. Kiracı olduğunu söyleyen bir kişi, "Fiyatlar çok pahalı ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, kiracı olan insanlar ne yapacak? Yine bizim paramız var verebiliyoruz ama hiç olmayan insanlar ne yapacak? Allah parası olmayanlara yardım etsin" dedi. Evde 15 kişi yaşadıklarını söyleyen bir kişi ise "8 çocuğum var, gelinim, torunum annem babam var. Bugün patates soğan domates salatalık alacağım ama hepsi yüksek fiyatta olduğu için alamıyorum. 10 kilo alacağım, 65 lira soğana 50 lira patatese vereceğim. Nasıl alayım?" diye konuştu.

"35 YIL SONRA SOĞANI BUZHANEDEN ALDIM"

35 yıldır pazarcılık yaptığını söyleyen bir esnaf ise "Soğanın 7 lira olacağına rüyamda görsem inanmazdım. Halde 5.5-6 lira biz burada 7 liradan satıyoruz. Bu fiyatlar nedeniyle biz müşteriden de azar işitiyoruz. Bizim burada kazandığımız sadece bir lira. Mal buzhaneden geliyor, 35 yıllık pazarcıyım ilk defa buzhaneden patates geldiğini gördüm. Patates ilk çıktığında 1.5 liraydı. Şimdi nasıl böyle oldu. Buzhanelere doldurdular şimdi pahalı satıyorlar" ifadelerini kullandı.

"YARIM KİLO SOĞANLA İDARE EDİYOR"

Vatandaşın yarım kilo soğanı zor aldığını ifade eden bir diğer esnaf ise "Şu an 2 kilo alan 1 kilo alıyor, 1 kilo alan da yarım kiloyla idare ediyor. Günü kurtarsın yeter diyorlar. Fiyatlar gerçekten çok yüksek. 5 kilo alan 2 kilo almaya başladı. Soğanı da genelde yarım kiloyla idare ediyorlar" dedi. Bu sene verimin az olduğunu belirten pazarcı esnafı normalde 3 kilo soğan alanın en fazla bir kilo soğan alabildiğini anlattı. Hal esnafı da sorunun ekimin az olmasından kaynaklandığını söyledi. Çiftçilerin bu yıl çok zarar ettiğini anlatan esnaf, "Çiftçi zarar etti, istek çok olunca gün gün üstüne fiyat koyuluyor. Bu şekilde devam etmez. 10-15 güne durum normale döner" şeklinde konuştu.

SOĞAN 7 LİRA OLDU SOSYAL MEDYA YIKILDI

İZMİR'de kurulan pazarlarda, kilosu 7 liradan satışa sunulan kuru soğan, görenleri hayrete düşürüyor. Vatandaşlar, soğanın dolar ile yarıştığını belirtirek, artık kilo ile değil de tane ile aldıklarını söylerken, artan fiyatlar sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, bir kadının boynunda asılı olan soğan ve patetes fotoğrafını 'Ooo, Fatma teyzemin gelini yine düşman çatlatıyor' notuyla paylaştı. Fotoğraf, kısa sürede paylaşım ve beğeni rekoru kırdı. İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdin Erişen ise 15 gün sonra fiyatların düşeceğini ancak kimsenin 1 liraya kadar bir düşüş beklememesi gerektiğini söyledi.

İzmir'in Hatay semtinde kurulan Perşembe Pazarı'nda, soğanın tezgahtaki fiyatı 7 liraya kadar çıktı. Patatesin fiyatı da 5 ile 6 lira arasında değiştiyor. Pazara gelen vatandaşlar, özellikle soğanın fiyatını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlardan Serpil Tekin, çok pahalı olduğunu, hiç bu kadar yüksek fiyatlarla karşılaşacağını düşünmediğini belirtti. Pahalı da olsa soğan almak zorunda olduklarını belirten Tekin, "Bir kilo soğanı 7 liradan yiyeceğimi 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Doları geçti. Artık kokusu ile yemeği pişireceğiz. Kıymetli, değerini bilmek lazım. 3 haftada bu kadar nasıl yükselebilir. Tarladaki garibim çiftçiden kaç paraya alıyorlar acaba, yazık köylümüze, yazık" diye konuştu.Pervin Durmaz isimli vatandaş da geçen hafta soğanın 5 lira olduğunu ama almadıklarını söyledi. Durmaz, "Şimdi 7 lira, artık sanırım soğan yemeyeceğiz. Gitgide pahalı oluyor. Geçen yıl 1 liraya alıyorduk. Seneye 10 lira mı olur 20 lira mı belli değil" diye konuştu. Vatandaşlardan Kemal Kurt ise "Anlaşılır gibi değil. Altın borsasına dönüştü. Tarım politikaları iflas etti. 'Yiğit muhtaç oldu kuru soğana', derlerdi. Bu artık başka türlü düşünülmeli" dedi.

Pazarcılardan Sedat Özcan da fiyatlardan şikayetçi oldu. Artık insanların kilo ile değil tane olarak soğanı aldıklarını söyleyen Özcan, "Alıcı da bulamıyoruz. Biz de şaşırdık, tarihinde ilk kez soğan bu fiyatları gördü. Allah herkesin yardımcısı olsun. Her gün üstüne 50 kuruş, 1 lira zam geliyor. Öyle olunca biz de bunu etikete yansıtmak zorunda kalıyoruz. Kimse alamıyor. Üç tane isteyen de var 5 tane isteyen de. Artık kilo ile soğan satamıyoruz" dedi.

Pazar esnafından Yaşar Anatemur da, "Biz de mağduruz ama 2 yıldır mahsuller tarlada kalıyor. Çiftçi çok zor durumda. Bankalara borçlandılar, traktörünü satanlar oldu. Şimdi ürün biraz pirim yapınca isyan etmemek lazım. Çiftçileri de düşünmemiz gerekiyor. Soğan fiyatı yüksek ama yapabileceğimiz birşey yok. Vatandaş fiyatı yüksek buluyor. Alamayıp dönen çok. Poşete koyup, fiyatı görünce bırakıp gidiyorlar" diye konuştu.

"15 GÜN SONRA DÜŞECEK"

İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdin Erişen, etiketteki fiyatların bir süre daha böyle olacağını ancak 15 gün sonra bu fiyatların düşeceğini belirterek, "Bu fiyatları pazarcı yükseltmiyor. Patates geçtiğimiz yıl 1 liraya bile satılmadı. Ama ne yazık ki satılmıyordu ve çiftçinin zararı oldu. Hepsi iflasın eşiğine geldi. Bu yıla geldiğimizde iklimin karışık olması, çiftçiyi de korkuttu. Zaten parası da kalmadı, bankalara borçlu. Öyle olunca ürün az ekildi. 15 gün daha sürecek böyle ama daha sonra kilosunun 2 lira 50 kuruşa kadar düşeceğini iddia ediyoruz. Çünkü şu anda ürün her yerde yok. Patatesler Adana'dan geliyor. Sebze halinde bu ürünler 5 lira 50 kuruş. Nakliyesi, işçisi derken fiyat artıyor. Bu pazarcının suçu değil. Hepsi işçi. Mazotun listesi 6 lira. İşçi masrafı, su masrafı yüksek. Fiyatlar düşecek ancak 1 liraya kadar inmesi hayal olur" dedi. Patates ve soğanın fiyatı, sosyal medyaya da konu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, bir kadının boynunda asılı olan soğan ve patetes fotoğrafını 'Ooo, Fatma teyzemin gelini yine düşman çatlatıyor' notuyla paylaştı. Fotoğraf, kısa sürede paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.

Görüntü Dökümü HATAY

------------------------

-Tarlada soğan hasadından görüntü

-Röp

-Soğanların torbalanması

-Detaylar

HATAY-

Görüntü Dökümü

------------------------İSTANBUL

Halden soğan detayları

-Semt pazarından soğan ve patates detayları

-Vatandaşın esnaf ile diyalogu

-Tartıdan detaylar

-Vatandaş röportajı

-Pazardan alışveriş detayları

-Vatandaş röportajı

-Halden soğan çuvalları detayı

-Anons

-Halden genel detaylar

-Pazarcı esnafının röportajı

-Patates çuvallarından detaylar

-Esnaftan röportaj

-Hal esnafından röportaj

-Pazardan genel detaylar

Haber-Kamera: Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, ()-

Görüntü Dökümü

----------------------- İZMİR

-İzmir Hatay Pazarı'ndan alış veriş yapanların görüntüsü

-Soğan ve patates tezgahlarından görüntü

-İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdin Erişen ile röp.

-Esnaf ve vatandaşlar ile röp.

-Pazardan detay ve genel görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, ()



