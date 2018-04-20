DHA YURT - Servis otobüsü otomobile çarptı: 3 ölü, 9 yaralı

DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi Antalya karayolunda işçileri taşıyan servis otobüsünün otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 24.30 sıralarında Antalya karayolu Acıpayam İlçesi Akalan kavşağında meydana geldi. Aynes Süt Fabrikası'nda çalışan işçileri taşıyan Kamil Alkan, 20 KS 488 plakalı servis otobüsüyle Antalya istikametindeki fabrikaya doğru giderken, Akalan kavşağında aniden önüne çıkan Ahmet Özırmak'ın kullandığı 10 BIR 59 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs otomobili yaklaşık 25 metre sürükledi. Kazada otomobildeki sürücü ve yolcular ağır yaralanırken, otobüste de yaralananlar oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobildeki ağır yaralılar; sürücü Ahmet Özırmak ile yanındaki yolcular Cevriye Koca, Nurten Akkuş, Elif Özırmak ve Şaban Koca ambulanslarla Serinhisar ve Acıpayam Devlet hastanelerine kaldırıldı. Ağır yaralılardan sürücü Ahmet Özırmak, Cevriye Koca ile Nurten Akkuş, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan diğer ağır yaralı Elif Özırmak'ın da hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Şaban Koca'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobilde bulunan toplam 5 kişinin Acıpayam İlçesi Alca Mahallesi'nde cenaze taziyesinden döndükleri öğrenildi.

Servis otobüsündeki yaralılar; sürücü Kamil Alkan, Nevriye Tosun, Halil Ömek, Emine Ercan, Hasan Akın, Fatma Çakır ve Nevret Dereli'nin ise sağlık durumlarının ağır olmadığı ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alındıkları ifade edildi. Servis otobüsündeki 40 işçinin ise kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Karayolunun Antalya'ya istikameti kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalırken, polis ve jandarma ekiplerinin incelemesini tamamlamasının ardından kazalı araçlar yoldan kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Kazalı araçlardan görüntüler

-Polis ve jandarma ekiplerinden görüntüler

-Genel ve detaylar

-Fotoğraflar

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,()