DHA YURT - SAĞANAK YAĞIŞ BODRUM'DA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, fırtınayla birlikte başlayan gök gürültülü sağanak yağış ilçede hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Bodrum'da dün öğle saatlerinde başlayan fırtına gece saat 23.00 sıralarında yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Ardı ardına çakan şimşek ve yıldırımlar geceyi aydınlatırken, sağanak yağış cadde ve sokakları dereye çevirdi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde su birikintisine giren bir araç arızalanırken, ilçede sokaklarda bulunan çok sayıda rögarın taşması sonucu çevreye koku yayıldı. Araç sürücüleri de cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti. Kuzey Afrika'dan gelen toz aşınımı nedeniyle yağışın yer yer çamur olarak yağdığı görülürken, şimşek ve yıldırımlar çaktığında gökyüzünde zaman zaman sarı ve turuncu renkler hakim oldu. Yağışlı havanın Pazar günü sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şimşek ve yıldırımlardan görüntü

-Cadde ve sokaklardan görüntü

-Arabası bozulan vatandaştan röp.

-Taşan rögarlardan görüntü

Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL / BODRUM(Muğla),()