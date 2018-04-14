DHA YURT - Pazarda 2 kişiyi vurdu, evde yangın çıkarıp, 1 kişiyi rehin aldı (2)

REHİN ALDIĞI EV SAHİBİNİ DE VURDU Şüpheli, rehin aldığı kayınpederinin ev sahibiyle birlikte sokağa çıktıktan sonra polisler tarafından ikna edilmeye çalışıldı. Şüpheli rehin aldığı ev sahibini pompalı tüfekle ateş ederek bacağından...