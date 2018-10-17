DHA YURT - OTOMOBİL KAMYONET İLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 8 YARALI

MANİSA' nın Ahmetli İlçesinde, otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır toplam 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İzmir-Ankara Karayolu Gökkaya Mevkii'nde meydana geldi. Turgutlu'dan Salihli yönüne giden Mehmet Karaaslan (32) yönetimindeki 45 SC 2865 plakalı otomobil kırmızı ışıkta duramayarak kavşaktan yolun karşısına geçmek isteyen Sedat Ertürk (53) yönetimindeki 45 B 0210 plakalı kamyonete çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Karaaslan ağır yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan Hakan Karaaslan (30) ile kamyonet sürücüsü Sedat Ertürk, kamyonette yolcu olarak bulunan eşi Hatice Ertürk (48), çiftin çocukları Mustafa Ertürk (13), Muazzez İpek Ertürk (11) Dilek Ertürk (45) ve Rakibe Tuğluk (60) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Karaaslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU(Manisa),()