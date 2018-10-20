DHA YURT - OTOMOBİL DEREYE UÇTU

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 62 yaşındaki Tuncer Çelik idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle dereye düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında Yalı Mahallesi 1814 Sokak'ta meydana geldi. Bostanlı'dan Nergis yönüne giden Tuncer Çelik idaresindeki 35 KE 3349 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bostanlı Deresi'ne uçtu. Çelik, kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çelik'in herhangi bir yara almadığı belirlendi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Otomobilden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY /İZMİR,()