DHA YURT - Mersin'de İYİ Partililer Başkan Kocamaz'a destek için belediye önünde toplandı (1)

MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz'ın iddiaya göre adaylığının riske girmesinin ardından partililer, destek için Belediye binasının önünde toplandı. İYİ...