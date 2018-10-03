DHA YURT - MDOB'dan muhteşem sezon açılışı

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 2018-2019 sanat sezonunu muhteşem bir gösteri ile açarak, sanatseverlerden tam not aldı.

MDOB'un Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki sezon açılışı büyük ilgi gördü. 'Sahneden Yansımalar' etkinliği ile Pyotr İlyiç Çaykovski, Jacques Offenbach ve Giuseppe Verdi gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserleri sahnelendi. Orkestra şefliğini Serdar Yalçın, rejisörlüğünü Kenan Korbek, koro şefliğini Anıl Aydın, koreografisini ise Serbülent Biçer ve Kürşat Kılıç'ın yaptığı gösteride, solist olarak MDOB Müdürü soprano Bengi İspir Özdülger, Işıl Azaz, Funda Uyanık, mezzo soprano Gülden Vurandemir, tenor Bülent Bezdüz, Hakan Bölükbaşı, bariton Andrei Yevtushenko, Faik Mansuroğlu, bas Hasan Berk ve Kıvanç Uğraşbul sahne aldı.

Bale sanatçılarının danslarıyla renk kattığı gösteride, balet Ozan Demirbaş, Tutkun Barın, Polen Gezmiş, Borak S. Cebeci ve Ketevan Chkhikvadze'de solist olarak dans etti.

Gösteri, Perşembe günü saat 19.00'da ücretsiz olarak Mersin Üniversitesi Amfi Tiyatro'da yeniden sahnelenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kültür Merkezi bina girişi

- Binaya girenler

- Bina içindeki kalabalık

- Salondan genel ve detay

- Eserden genel ve detay

SÜRE: 03'27" - BOYUT:412 MB

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN /MERSİN,()