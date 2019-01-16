DHA YURT -MANAV DÜKKANINA GİREN SÜRÜCÜ, OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTI

ADANA'da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki manav dükkanına çarptı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada otomobil sürücüsü, aracını bırakıp, kaçtı.

Kaza saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 LJ 019 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolde çıkıp, yol kenarındaki manav dükkanına çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü kaçarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobil ve dükkanda hasara yol açan kazada şans eseri kyaralanan olmadı.

Kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Kaza karışan otomobilden görüntü

- Manavın kırılan camından görüntü

- Kaza yerindeki kalabalıktan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 00'56" Boyut: 104 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

