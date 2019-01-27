KONYA'da çiftlik evinde Afganistan uyruklu anne, 4 yaşındaki kızı ve 10 yaşındaki oğlu ile birlikte başından pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Anne ile birlikte oturma odasında öldürüldüğü tahmin edilen çocukların cesedinin banyoya taşındığı belirlenirken, polis katliamı evde bulunmayan kadının eşinin yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okçu Sokak'ta Hüseyin Çubukçu'ya ait çiftlikte meydana geldi. Şanlıurfa'da bulunan çiftlik sahibi Hüseyin Çubukçu, yaklaşık 2 ay önce hayvanların bakımını yapmak Afganistan uyruklu 2 çocuklu aileyi işe aldı. Çubukçu, bir süredir Afganistan uyruklu aileye telefonla ulaşamayınca, bugün akşam saatlerinde arkadaşını arayarak çiftliğe bakmasını istedi. Bunun üzerine çiftliğe giden arkadaşı, ailenin kaldığı evin kapısının açık olduğunu fark edince içeri girdi.

'DEHŞETE KAPILDI'

Eve girdiğinde duvar ve kapıların kanlar içinde olduğunu gören kişi, kadını oturma odasında, iki çocuğu da banyoda kanlar içinde görünce dehşete düştü. Yaşadığı şoku atlatan kişi, ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede anne ve iki çocuğunun pompalı tüfekle başlarından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Anne ile birlikte oturma odasında öldürüldüğü saptanan çocukların cesetlerinin daha sonra banyoya taşındığı anlaşıldı. Öldürülen anne ve çocuklarının cesetleri otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ KOCA KAYIP

Çiftlik evindeki katliamla ilgili araştırma başlatan polis, cinayeti evde bulunmayan kadının eşinin işlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Tüyler ürperten cinayetlerle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Evin dışından detay

- Polislerin inceleme yapması

- Cesetlerin çıkartılması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ / KONYA,()