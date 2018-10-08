DHA YURT - Kocaeli'de 2 trafik kazasında 6 kişi yaralandı

KOCAELİ'nin Kartepe ve İzmit ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

İlk kaza saat 23.00'te Kartepe Sapanca Yolu Caddesi Sarımeşe Işıklar mevkiinde meydana geldi. Kavşaktan geçen İsrafil Sönmez idaresindeki 41 P 5206 plakalı midibüse Mustafa Özaslan idaresindeki 41 E 7868 plakalı minibüs çarptı. Kaza nedeniyle yoldan çıkan araçlar refüj üzerindeki yön tabelalarına çarparak durabildi. Aracının içerisinde sıkışan Mustafa Özaslan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan iki aracın sürücüsü hastanelere kaldırıldı.

Diğer kaza ise saat 23.45 sıralarında, D-100 Karayolu İzmit Adalet Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Serdar İşbaralı idaresindeki 41 J 6050 plakalı İzmit-Gebze arasında çalışan özel halk otobüsü, Mehmet Kazım Kılıç idaresindeki 41 FK 614 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle bariyere çarpan otomobilde sürücü Mehmet Kazım Kılıç, eşi Fatma Kılıç ve çocukları Bilgehan Kılıç(12) ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından hayati tehlikeleri olmadığı belirlenen yaralılar İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul yönü yaklaşık yarım saat boyunca trafiğe kapandı. Her iki kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kartepe'deki kazanın görüntüleri

- Kartepe'de kazaya karışan araçlar

- İzmit'teki kazada yaralıların görüntüleri(02:21'den sonra)

- İzmit'teki kazaya karışan araçlar

- Detay görüntüler

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU /İZMİT(Kocaeli),()