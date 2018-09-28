DHA YURT - KILIÇDAROĞLU DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPTI

Kılıçdaroğlu: Türkiye, açlık sorunu ile yakın bir zamanda karşı karşıya gelebilir (3)

CHP'nin Bolu Abant'ta ki toplantısının ilk gününde yapılan sunumların ardından sona erdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle birlikte saat 16.30'da Abant gölü çevresinde doğa yürüyüşü yaptı. Kılıçdaroğlu, 8 kilometrelik parkur çevresinde köy ürünleri satan stantları dolaştı. Köylülerle sohbet ederek, satılan ceviz ve fındıkların tadına baktı. Kılıçdaroğlu, atıyla gezi düzenleyen bir vatandaşla da bir süre sohbet etti. Bu sırada ürken at kısa süreli panik yarattı. Göl kenarında yürüyüş yapanlarla da görüşen Kılıçdaroğlu, isteyen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Doğa yürüyüşü

-Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürümesi

-Stantların gezilmesi

-Atın ürkmesi

-Yürüyüşten detaylar

Süre : (05.00) Boyut: (560 MB)

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Gürkay GÜNDOĞAN/BOLU,()

