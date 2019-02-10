DHA YURT - KAVGAYI AYIRMAYA GELEN POLİSLERE TAŞLI-SOPALI SALDIRI: 6 POLİS YARALI

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, asker uğurlama eğlencesinde çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen polislerden 6'sı, taş ve sopalı saldırıda yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Yenidoğan Mahallesi Vadi Sokak'ta meydana geldi. Asker eğlencesinde kavga çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ekibi sevk edildi. Grup içerisindeki alkollü kişilerin polise taş ve sopalarla saldırması üzerine olay yerine takviye ekipler ve çevik kuvvet sevk edildi. Polise saldıran kişilerin akrabalarının da kavgaya dahil olması sonucu olay büyüdü. Çevik kuvvet ekipleri saldırganlara müdahalede bulundu.

Çıkan olaylarda taş ve sopalarla 6 polis memuru yaralanırken, ekiplere saldıran 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Sümer Polis Merkezi'ne götürüldü. Yaralanan 6 polis ise sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

-Polisin kavga edenleri gözaltına alması

-Yaralı polisin ambulansta tedavisi

-Zarar gören ekip aracından görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()