DHA YURT - İZNİK GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ SAZLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTUYOR (1)

BURSA'nın İznik İlçesinde bulunan İznik Gölü'nün sazlıklarında yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın gölün etrafını sardı ve yükselen alevler yerleşim yerlerinden de görüntülendi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangında mahsur kalan 4 kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Rüzgarın yoğun olduğu bölgede söndürülemeyen yangının çevrede bulunan yerleşim yerlerine sıçramaması için itfaiye ekipleri önlem alıyor.

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/BURSA()

