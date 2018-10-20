DHA YURT - İZMİR'DE PİKNİK TÜPÜ PATLAMASI PANİK YARATTI

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir inşaatın girişendeki kulübede çıkan yangın sonucu bir piknik tüpü patladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken patlama sesi çevrede panik yarattı.

Patlama, bugün saat 03.30 sıralarında Vali Kazım Dirik Caddesi üzerinde bulunan inşaat alanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle inşaatın girişindeki kulübede yangın çıktı. Alevlerin kulübeyi sarması üzerine içeride bulunan piknik tüpü büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sesini duyan çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kulübede maddi hasar meydana geldi.

Patlamayı itfaiye ekiplerine bildiren yandaki inşaatın gece bekçisi Adnan Hekimoğlu (61) "Alevleri fark ettiğimde yetkiliye haber vermek için telefonumu aldım. Ardından alevlere müdahale etmek için geri dönerken yolun ortasına geldiğimde bir patlama sesi duydum. Hemen itfaiye ve polisi bilgilendirdim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

- Görgü tanığı ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,()