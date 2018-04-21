DHA YURT - Hatay'da sağanak yağış sele dönüştü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak yağış ilçe genelinde sele neden olurken, yollar tıkandı, tarihi Uzun Çarşı sular altında kaldı. Merkez Antakya ve Defne ilçelerinde dün akşam saatlerinde aralıksız 1 saat süren şiddetli sağanak...

DHA YURT - Hatay'da sağanak yağış sele dönüştü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak yağış ilçe genelinde sele neden olurken, yollar tıkandı, tarihi Uzun Çarşı sular altında kaldı.
Merkez Antakya ve Defne ilçelerinde dün akşam saatlerinde aralıksız 1 saat süren şiddetli sağanak yağış hayatı felç etti. Yağış nedeniyle yollar sular altında kalırken, çalışma yapılan bölgelerde açılan derin çukurlara düşen çok sayıda araç hasar gördü. Tarihi Uzun Çarşı'yı Habib-i Neccar Dağı'ndan gelen sel suları bastı, parke taşları yerinden söküldü. Hatay'ın birçok noktasında etkili olan sel nedeniyle ulaşım da kilitlendi. Yağışın sona ermesiyle yaşam normale döndü.

Görüntü Dökümü:
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- Selin esir aldığı uzunçarşıdan detay
- Esnaftan detaylar
- Motosikletiyle sele kapılan vatandaşı çıkaran esnaf
- Tarihi uzunçarşının selden sonraki hali

not: görüntüler cep telefonuyla çekilmiş

SÜRE:03' 06'' BOYUT:381 MB
Haber: Ramazan ÇELİK/Kamera: Hatay, ()

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