DHA YURT - GECE KULÜBÜNE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

ADANA'da eğlenmek için gittiği gece kulübünde yaşadığı bir tartışma sonucu çalışanlar tarafından çıkartılan H.B. isimli kişi, tabancayla mekana kurşun yağdırdı. Saldırıda gece kulübünde vale olarak çalışan Zeki Kaya (23), bacağından yaralandı.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde yaşandı. Eğlenmek için gece kulübüne gelen H.B., mekan içerisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan bir tartışma sonucu çalışanlar tarafından dışarı çıkartıldı. Otomobiline binen H.B., gece kulübünün önünden geçtiği sırada mekana kurşun yağdırdı. Silahlı saldırı sonucu eğlence mekanında vale olarak çalışan Zeki Kaya, sol bacağından yaralanırken, H.B. ise otomobiliyle kaçtı. Gece kulübü çalışanlarınca Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen Kaya, tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, 11 adet boş kovan buldu. Polis ekipleri H.B.'yi yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polisin çektiği güvenlik şeridinden görüntü

- Olay yerinden görüntü

- Polislerden görüntü

- Polislerin inceleme yapmasından görüntü

- Yerdeki boş kovanlar ve olay yeri numaratörlerinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01'29" - BOYUT: 275 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,()