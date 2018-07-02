DHA YURT - Düzce'de ormanda cinayet: 3 ölü, 3 yaralı (1)

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, ormanda kesim yapan işçiler arasında çıkan kavgada O.B. tüfeği ile dehşet saçtı. Saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık...