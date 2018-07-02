DHA YURT: DOMİNİK'TE ÖLDÜRÜLEN KAMERAMAN BAYCIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

DOMİNİK Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden Survivor ekibinde görevliyken sokakta gasp amacıyla öldürülen Alper Baycın'ın (24) cenazesi, Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden ve TV 8'de yayınlanan Survivor ekibinde görevli kameraman Alper Baycın, geçen hafta Las Terrenas bölgesinde işten çıktıktan sonra sokak ortasında 2 gaspçının bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganların kalbinden bıçakladığı Aycın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Alper Baycın, Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı. Muratpaşa Camisi'nde öğle vakti düzenlenen törene, Baycın'ın babası Ahmet Baycın, annesi Aynur Baycın, kız arkadaşı Yasemin Çelik, yakınları, TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı ve Survivor ekibi, CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Cavit Arı, Aydın Özer, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal katıldı.

'ALLAH HERKESE SENİN GİBİ EVLAT NASİP ETSİN'

Türk bayrağı ve taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin bayrağı örtülü tabutun önünde anne Aynur Baycın, oğlunun fotoğrafını defalarca öptü. “Allah herkese senin gibi evlat nasip etsin, ama ömrü öyle olmasın" diye feryat eden Baycın, “Atatürkçü oğlum, Fenerbahçeli oğlum" diyerek gözyaşı döktü. Baycın'ın kız arkadaşı Yasemin Çelik de uzun süre tabutun başından ayrılmayıp gözyaşı döktü. Doğup büyüdüğü Üçgen Mahallesi'nde de çok sevilen Baycın'ı, mahalle esnafı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Komşuları tabutun yanı başına 'Mahallemizin insan canlısı, efendi, kültürlü, yardımsever delikanlısı. Mekanın cennet olsun' yazılı çelenk bıraktı. Anne Aynur Baycın, tabutun cenaze aracına bindirilişi sırasında oğlunu öpücüklerle uğurladı.

Cenaze namazının ardından Baycın'ın cenazesi, Andızlı Mezarlığı'nda defnedildi.

Görüntü Dökümü

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Tabutun camiye getirilmesi

Tabuta Türk ve Fenerbahçe bayrağı örtülmesi

Arkadaşlarının görüntüsü

Anne Aynur Baycın tabut başında görüntüsü

Acun Ilıcalı'nın görnütüsü

Kız arkadaşı Yasemin Ç elik'in tabut başında görüntüsü

Cenaze namazının kılınması

Anne Aynur Baycın'ın tabutu el sallayarak mezarlığa göndermesi

Cenaze aracının mezarlığa gidişi

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Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()