DHA YURT - DİYARBAKIR'DA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İLE BİRLİKTE 4 YERE EYP ATILDI: 1 YARALI

DİYARBAKIR'da yüzleri maskeli ve etek giydikleri belirtilen grup, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de aralarında bulunduğu 4 yere el yapımı patlayıcı (EYP) attı. Saldırıda 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, 5 kişi ise gözaltına alındı.

Yüzleri maskeli ve etek giydikleri belirtilen grup, akşam saatlerinde Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu ve bir markete el yapımı patlayıcı attı. Saldırganlar, kaçarken de yola 1 EYP daha attı. Saldırıda market önünde bulunan 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı kişi, ayakta tedavi edilirken, polis EYP'lerin atıldığı yerlere güvenlik şeridi çekip, inceleme yaptı. Hasar oluşmayan saldırıyla ilgili isimleri açıklanmayan 5 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- İlçe Emniyet Müdürlüğü

- Zırhlı araçlar

- Ambulans

- Et ve Süt Kurumu

- Güvenlik şeridi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL / DİYARBAKIR ()