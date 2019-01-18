DHA YURT - DAĞDA KAYBOLAN 2 TEKNİSYEN 6 SAAT SONRA KURTARILDI

MANİSA’nın Demirci ilçesinde bir baz istasyonunda meydana gelen arızayı tamir etmek için giden 2 teknisyen dağda kayboldu. 2 teknisyen, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 6 saat sonra kurtarıldı.

Bir GSM firmasında teknisyen olarak çalışan İlyas Ermiş ve Mustafa Çelik, dün gündüz saatlerinde Söğütçük Mahallesi yakınlarındaki bir baz istasyonunda meydana gelen arızayı tamir etmek için yola çıktı. Kar yağışının etkili olması nedeniyle yollar kapanınca, araçlarını bırakan teknisyenler daha sonra yola yaya olarak devam etti. Uzun bir süre sonra baz istasyonuna ulaşan teknisyenler, meydana gelen arızayı tamir ettikten sonra dönmek için yola çıktı. Teknisyenler yoğun kar yağışında dağda kayboldu. Bir süre doğru yolu bulmaya çalışan teknisyenler, başarılı olamayınca çareyi Demirci İlçe Jandarma Komutanlığını aramakta buldu. İhbar üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Teknisyenlerin Söğütçük ile Sarıçayır mesire sahası arasında bir bölgede olduklarını değerlendiren jandarma ekipleri, arama çalışmalarını başlattı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaşması nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından bölgeye kepçe ve greyder de sevk edildi. İş makinelerinin açtığı yolda ilerleyen jandarma ekpileri, havaya ateş ederek kayıplara ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 6 saat süren çalışmalar sonucunda, kayıp teknisyenler jandarma ve itfaiye ekiplerine seslerini duyurmayı başardı.

BİR KULÜBEYE SIĞINMIŞLAR

Teknisyenlerin ormanlık alanda buldukları bir kulübeye sığındığı ve yaktıkları ateşle ısınarak soğuktan korunmaya çalıştıkları öğrenildi. Yapılan ilk incelemede teknisyenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenirken, İlyas Ermiş ve Mustafa Çelik kendilerini kurtaran jandarma, itfaiye ve iş makinesi operatörlerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Teknisyenlerin kurtarılmasından görüntü

Haber-Kamera: Kamil AKYOL / DEMİRCİ(Manisa),()