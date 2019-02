DHA YURT - Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek (2)

TANZİM ZATIŞLARLA MEYVE VE SEBZE FİYATLARI UCUZLADI

Balıkesir Kuva-yi Milliye meydanındaki mitingte Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, tanzim satışlarla sebze ve meyve fiyatlarının ucuzladığını belirtti. Erdoğan, "Bakınız, 2019 yılı Şubat, Mart aylarında, 3 milyar 24 milyon159 bin lira biz tarımsal destek verdik. Yemi neyle alıyorsun? Bunla alıyorsun. Bir taraftan patlıcan pahalı diyor. Patlıcan pahalı mı şimdi, yüzde 50 indi. Domates, patates, hepsi inmeye başladı mı? Hepsi başladı. Daha da inecek. Bütün mesele bu oyunu bozmak. Biz bu oyunu da bozduk. Biz Çanakkale’de bir tas çorbayı beraber içmedik mi? Bir ara kıymayı 35-40 liraya çıkardılar. Ben de ithali açtım. Bunlar hemen 28 liraya indi. Ne zaman milletime bu oyunlar oynanırsa biz anında tepelerine bineriz. Şu anda tanzim marketleri açmaya başladık. Seçimden sonra Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kooperatifiyle bunun yanında KESK birlikte tarım krediyle beraber bu işi daha da geliştireceğiz. Benim vatandaşımı sömürmeye kimsenin hakkı yok. İnşallah önümüzdeki dönemde hem Bakanlıklarımızla, hem Büyükşehir Belediyemizle, hem ilçe belediyelerimizle Balıkesir’i 2023’e hazırlamayı sürdüreceğiz. Balıkesir 31 Mart’ta bir kez daha hizmet siyasetini tercih ediyor muyuz. Bir kez daha istikrar ve güvenden yana oyumuzu kullanıyor muyuz. Cumhur ittifakıyla beraber yürüyor muyuz ? Maşallah kardeşlerimiz siz işi bitirmişsiniz. Ben size inanıyorum. Dörtlü çete bir yana, Cumhur İttifakı bir yana. Türkiye 2023 hedefleri doğrultusunda gelişmesine, büyümesine devam ediyor. Sahada ve masada bütün gücüyle mücadele etmeyi sürdürüyor. Üstelik tüm bu süreci yeni bir yönetim sürecine geçtiğimiz kritik bir dönemde yürütüyoruz. Şu ana kadar demokrasimizi ve kalkınmamızı birlikte ileriye taşıdığımız gibi bu büyük dönüşümü de sağlıklı şekilde gerçekleştirmeye başardık. Ardı ardına hayata geçirdiğimiz reformlarla ülkemizi gelecekteki daha büyük mücadelelere hazırlıyoruzö dedi.

'BİZ BU ÜLKE'YE AŞIĞIZ'

Bu ülkeyi 17 yıldır yöneten bir parti olarak hem yaptıkları, hem yapacaklarını anlattıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Projelerimizi iki katı heyecanla dile getiriyoruz. Biz bu millete aşığız. Bu ülkeye aşığız. Bunun içinde şehirlerimizi yeni hizmetlerle, yeni eserlerle buluşturmak istiyoruz. Belediyecilikte 25 yıllık, hükümette 17 yıllık bir tecrübeye sahibiz. Bu süreçte başardığımız her hizmet, diktiğimiz her eser, kazandığımız her başarı, bizim için sadece bir sonraki adımın işaretidir. Asla 'tamam, yeter, yorulduk' demedik. Her güne daha azimli, daha enerjik, daha kararlı başladık. Şimdi, Belediye Başkanlıkları için bir kez daha karşınızdayız. Bir kez daha sizden destek istiyoruz. Peki biz bu şekilde gece gündüz çalışıp, koşturup, proje üretirken muhalefet ne yapıyor. Türkiye'nin herhangi bir meselesinde muhalefetin işe yarar, dişe dokunur, ciddiyeti ve altyapısı olan herhangi bir tehdidini duydunuz mu. Şehirlerimizin herhangi bir meselesinin çözümü için muhalefetin örnek olduğunu, vizyonuyla, projesiyle, formulüyle, herhangi bir der derman olduğunu gördünüz mü. Göremezsiniz. Duyamazsınız. CHP, çöp, çukur, çamur demektir. İstanbul’u ben bunlardan böyle aldım. CHP yolsuzluk, yasak, yokluk demektir. Aramızdaki yaşlı anneler çok iyi bilir. Yağ kuyruklarını iyi bilirler. Reklamını yapmıyım ama sana yağı kuyruklarını iyi bilirler. Biz de benzin kuyruklarını iyi biliriz. Şimdi çadırlarda kuyruğu giriyorlar ya. Bay Kemal, Onlar varlık kuyruğu, yokluk kuyruğu değil. Şimdi onun da çözümü hazır. O da halloluyor. Ama bizdeki muhalefet kendi içinde kavgalarıyla meşgul. Hangi göreve kim gelecek. Hangi listede kim yer alacak. Hangi ekip üste çıkacak. Hangi ekip gelecek. Tüm vakitlerini bunlarla geçirip, tüm enerjilerini bunlarla harcıyorlar. Bizim her il, ilçe ziyaretimiz bir miting havasında geçer. 1 Şubat'ta başlattığımı seçim kampanyası çerçevesinde bugün burada 8'inci il mitingimi yapıyorum. İlçeleri konuşmuyorum. Ayrıca televizyon programları vasıtasıyla milletimin evine gidiyorum. Bunun yanında devlet işlerinden asla taviz vermiyorum. Seçimden sonra Külliye’ye misafirim olun. Her ne kadar birileri gelemiyorsa da, siz benim milletimsiniz. Orası milletin evi, beklerim. Toplantılar, zirveler ve daha pek çok faaliyetlerle ülkemizin ve milletimizin meselelerini takip ediyoruz. En azından devlet işleri sorumluluğu üzerlerinde olmayan, dolayısıyla daha çok zamana sahip diğer partilerin temsilcilerinin, milletimin herhangi bir kucaklaşmasına şahit oldunuz mu ? İşte Türkiye'nin asıl meselesi bu. İstikameti millet olmayan bir muhalefetin bu ülkeye verebileceği hiçbir şey yoktur. Bizim muhalefetin tek bir hedefi var, o da bir şekilde AK Parti ve Tayyip Erdoğan’ın ayağının tökezlemesi ve meydanın kendilerine kalmasıdır."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BALIKESİR'DEN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından tek tek sahneye davet edilen Balıkesir Büyükşehir ile ilçe Belediye Başkan adaylarının yanı sıra Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları ile toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından miting alanındaki vatandaşlara keyif çayı dağıttı. Alandan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra, Balıkesir Havaalanı'ndan uçakla İstanbul'a hareket etti.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ - Devrim DERİN - Fatih Emrah ERDOĞAN - Abdulkadir AYDINIŞIK / BALIKESİR,()