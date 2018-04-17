DHA YURT - CHP'li Tezcan: Seçimin üzerine gölge düşmesin; OHAL'i kaldıralım



CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, erken seçime hazır olduklarını belirterek, "Bir çağrımız var; seçimin üzerine gölge düşmesin. Bunun için olağanüstü hali kaldıralım" dedi.

Hatay'a çeşitli inceleme ve açılışlara katılmak üzere gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Hatay İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Burada erken seçimle ilgili değerlendirmede bulunan Tezcan, "Hodri meydan, biz CHP olarak her zaman seçime hazırız, hazır olduğumuzu da söyledik. Seçimle ilgili bugüne kadar konuşmalar devam ederken, daha önce kulislerde yorumlar yapılırken, bizim her zaman söylediğimiz şey şuydu: 'Biz CHP olarak iktidar olmaya talibiz, iktidar olmanın yolu seçim ve sandıktan geçer, hodri meydan.' Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu tüm temel sorunların sebebi şu anda iktidardaki tek adam rejimidir. Tek adam koalisyonu Türkiye'yi çözümsüz bir noktaya sürüklemiştir. İşsizlik, yoksulluk, eğitimdeki çöküş, toplumsal çatışma, kutuplaşma, demokrasi ve özgürlüklerin yok olması, hukuk ve adaletin yok olması gibi temel meselelerimizin tamamının sorumlusu tek adam rejimidir. Tek adam rejiminden kurtulmanın yolu milletin işe el koymasıdır. O da sandıktan geçiyor, bu nedenle yönetemeyen hükümetin, iç ve dış siyasetteki başarısızlığın bedelini halkımız ödüyor. O zaman millet sandıkta tek adam rejimine gerekli dersi verecektir. Biz o yüzden buna hodri meydan diyoruz" dedi.

'SEÇİME GÖLGE DÜŞMESİN, OHAL'İ KALDIRALIM'

Tezcan açıklamasının devamında, OHAL ortamında bir seçimin üzerine gölge düşebileceğini belirterek, "Biz seçime hazırız, milletin vereceği karara hazırız. Bu sorunu millet çözecektir. Ancak bizim de bir çağrımız var; hodri meydan, çözelim ama seçimin üzerine gölge düşmesin. Bunun için yarından itibaren derhal TBMM'de olağanüstü hali kaldıralım. Bu milleti üzerine gölge düşülmüş bir seçimle değil, OHAL'in ortadan kalktığı ortamda, adil bir seçimle problemleri çözelim. Ne çıkarsa, millet ne karar verirse başımızın üzerinde yeri vardır" diye konuştu.

Tezcan'ın basın açıklamasına CHP Hatay Milletvekilleri Serkan Topal, Mevlüt Dudu ile CHP İl Başkanı Servet Mullaoğlu ve çok sayıda partili katıldı.

Görüntü Dökümü

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- Bülent Tezcan'ın CHP İl Başkanlığına gelişi

- Partililerle selamlaşması

- Tezcan'ın açıklaması

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

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