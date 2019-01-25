DHA YURT - Çalışanın tuvalette olmasını fırsat bilen hırsız, benzin istasyonundan 3 bin lira çaldı

BURSA'da benzin istasyonuna giren hırsız, market çalışanının tuvalette olmasını fırsat bilerek kasadaki yaklaşık 3 bin lira para ve 4 paket sigarayı çaldı. Hırsızın para ve sigaraları çalma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Bursa-Ankara yolu üzerindeki bir benzin istasyonunda meydana geldi. Müşteri olarak gelen hırsız, önce market kısmına gelerek tuvalete girdi. Tuvaletten çıkan hırsız, o esnada market çalışanının da tuvalette olmasını fırsat bilerek kasaya yöneldi. Kasada bulunan yaklaşık 3 bin lira ile 4 paket sigarayı çalan hırsız, marketten çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı sırada rahat tavırları ise dikkat çekti. Hırsızlık anında market bölümünde çalışan ve tuvaletten çıktıktan sonra kasadaki paraların olmadığını fark eden Yusuf Enes Efe, "Ben arkadaşıma tuvalete gireceğimi söylemiştim. O, "Tamam ben bakarım" dedi. Ondan sonra tuvalete girdim. Hırsızlık yapan kişi o esnada tuvaletteydi. Hırsız tuvaletten çıktıktan sonra olayı gerçekleştiriyor. Yaklaşık 3 bin lira ile 4 paket sigara almış" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hırsızlık anına ait güvenlik kamerası görüntüleri

-Kasa ve market bölümünden görüntüler

SÜRE: 2.45 - BOYUT: 307 MB

Haber-Kamera: Muammer İRTEM - Serkan AKKUŞ / BURSA,()