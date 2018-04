DHA YURT BÜLTENİ-9

HÜDA-PAR GENEL BAŞKANI YAPICIOĞLU: SP'Lİ LİDERİ KARAMOLAOĞLU İLE GÖRÜŞECEĞİZ

HÜR Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Kürt meselesine adil çözüm çağrısı" konulu basın toplantısı sonrası, gazetecilerin erken seçimle ilgili sorularını yanıtladı. Erken seçim kararını, "Baskın seçim" olarak değerlendiren Yapıcıoğlu, "Biz 'şu partiyle, bu partiyle itifak yaparız veya yapmayız' demedik. Saadet Partisi Genel Başkanı sayın Temel Karamollaoğlu ile önümüzdeki hafta bir Ankara'daki genel merkezimizde bir görüşme yapacağız" dedi.

"KÜRTLER, KİRACI VE MÜLTECİ DEĞİL, BU VATANIN SAHİBİ VE DEVLETİN KURUCU HALKLARINDANDIR"

Diyarbakır Öğretmenevi'nde basın toplantısı düzenleyen Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriye Yapıcıoğlu, Kürt meselesinin, uzun zamandan beri siyaset ve basın gündeminde olmamasına rağmen halen çözüm bekleyen en önemli meselelerden biri olmaya devam ettiğini söyledi. Şu anda ülkenin gündemindeki bir çok meselenin de bu mesele ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi olduğunu belirten Yapıcıoğlu, "Kürt meselesinin çözümü, diğer sorunlarımızın çözümüne de katkısı olacaktır. Kürtler, Türkler'in Anadolu'ya gelişinden binlerce yıl öncesinden bu topraklarda toplu olarak yaşamaktaydı. Müslüman Türk kardeşleri ile tarihsel birliktelikleri tarihin akışını değiştirmiştir. 1071'de Malazgirt'teki birliktelik ile Anadolu'nun fetih kapıları açıldı. 1514'teki beraberlik ile diğer İslam kavimlerinin önemli bir kısmının birlikteliğine giden yol açıldı. 1915'teki birliktelik ile Çanakkale boğazı ve Anadolu'nun kapıları batılı emperyalistlere kapatıldı. Kürtler kiracı veya mülteci değil, bu vatanın sahibi ve devletin kurucu halklarındandır. Yüzyıllarca diğer Müslüman kavimlerle birlikte kardeşçe yaşayan Kürtler ulus devlet fikrinin revaç bulmasından sonra sorun olarak algılanmış, kimlikleri ve varlıkları inkar edilmiştir. Daha sonra varlıkları kabul edilip meseleye çözüm arayışları olmuşsa da sorun doğru isimlendirilmediği için doğru reçeteler uygulanamamış, doğru usuller kullanılmadığı için çözülemeyen sorun derinleşerek uluslararası bir nitelik kazanmış ve bu nedenle çözümü gittikçe daha karmaşık ve zor hale gelmiştir. Başarısız denemeler sonucunda yöntemin ve yaklaşımın düzeltilmesi gerekirken sorunun varlığı yeniden inkar edilmeye veya yapılması gereken her şeyin yapıldığı ve sorunun çözüme kavuştuğu iddia edilmeye başlanmıştır. Mesele bitmemiştir, devam ediyor. Sorun bizimdir, hepimizindir ve mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır" dedi.

Kürt meselesinin, şiddet ve terör, kısmen de ekonomik geri kalmışlık meselesi olmadığını savunan Hüda-Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"KÜRT MESELESİNDE ÇÖZÜMÜN TAM ZAMANIDIR"

"Devlete göre, Kürt meselesi bir şiddet, terör ve kısmen ekonomik geri kalmışlık meselesidir. Dış mihrakların tahrik ve kışkırtmasıyla ülkenin başına bela açılmasıdır. Hakikatte ise, hukuku olmayan ve bu nedenle sözde kalan kardeşliğin tahakkuk edememesidir. Adaletten sapma, ortak paydaları yok sayma suretiyle birliğin bozulmasıdır. İsimlendirmeyi, teşhisi yanlış yapanın sorunu çözmesi mümkün değildir. Kürt kavmi İslam ümmetinin asli unsurlarındandır. Yaşadığı coğrafyada ümmet coğrafyasının merkezidir. Meselenin çözümsüz kalması bütün bölgeyi olumsuz olarak etkileyecektir. Adil bir şekilde çözümü hem bölgeyi hem bütün İslam coğrafyasını rahatlatacaktır. Müslümanların sorunu araçsallaştırması mümkün değildir; meselenin çözümünü araması inançlarının kendilerine yüklediği bir yükümlülüktür. Kürtlerin yaşadığı Türkiye, İran, Irak ve Suriye devletleri sorunu birbirlerinin aleyhine kullanma hesapları yapmamalı, çözümü için birbirlerine yardımcı olmalıdırlar. Çözümün tam zamanıdır. Yasal düzenlemeler, AB istediği için veya birileri silah bırakacak diye değil; milletimiz hakkına kavuşsun, haksızlıklar ve huzursuzluklar son bulsun, kardeşlik yeniden tesis edilsin ve adalet yerini bulsun diye yapılmalıdır. Meselenin çözümsüz kalmasının sonucu emperyalist müdahalelere açık hale gelmiş huzursuz bir coğrafya, heba olan nesiller ve kaynaklar, ekonomik çöküntüdür. Çözüm için ulus devlet paradigmasının terki, Kürtlerin de asli kurucu halk olarak kimliklerinin anayasal olarak tanınması, temel haklar konusunda şartsız adımlar atılması gereklidir. Ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ayrıcalık ve ayrımcılıklara son verilmelidir.

Dil üzerindeki baskılar son bulmalıdır. Herkese anadilinde eğitim hakkı tanınmalı ve Kürtçenin de resmi dil olabilmesinin yolu açılmalıdır."

Konuşmasının ardından erken seçimle ilgili nasıl bir yol haritası izleyecekleri yönündeki bir soruya, "Hüda-Par, seçimden seçime çalışan bir parti değil. Sürekli sahada olan, vatandaşlarla birebir diyalog içerisinde olan ve seçime hazır olan bir partidir. YSK, Ocak ayı içerisinde seçime girebilecek partileri açıkladı. Sonra bir kaç ilave yaptı. Bu partilerin arasında Hüda-Par yok. Aslında partimizin seçime katılacak yeterliliği vardır. Bugün öğleden sonra başkanlık divanını toplayacağım ve YSK'ya ittirazda bulanacağız. YSK'nın bu yanlışlığı düzeltilmesi için mürcaatta bulunacağız. Bize göre seçime katılma yeterliliğimiz vardır, YSK'nın bu yanlışlığı düzeltmesini ümit ediyoruz" diye cevapladı.

HDP ile ittifaka girip girmeyecekleri, ittifak için herhangi bir parti ile görüşme yapıp yapmadıkları yönündeki sorulara Hüda-Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu, şöyle yanıt verdi:

"Daha önce ittifakların seçimlere uzun zaman olduğu gerekçesiyle konuşulmasını doğru bulmuyorduk, halen de bulmuyoruz. Seçimler beklenmedik kadar erken öne alındı. Normal seçim takvimi YSK'na göre 90 günlük bir süre gerekiyordu. Dün yapılan açıklamada 66 gün önce seçimin yapılacağı duyuruldu. İtifakların konuşulması artık erkendir demiyeceğiz. Kapımız çalındı ama bu çalmalar itifak şeklinde değerlendirilebilecek şekilde değildi. Daha çok ittifak teklifini yoklama diyebileceğimiz kapı çalmalardı. 6 gün sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile genel merkezimizde bir görüşme yapacağız. Görüşme yaptıktan sonra görüşmeyle ilgili basına ve kamuoyuna açıklama yapacağız. Prensipte 'şu veya bu partiye kapımız kapalıdır' şeklinde demedik. Şu anda itifakı konuşmak erkendir demiştik. Bize itifak teklifi de yok demiştik. 'Şu partiyle ittifak yaparız, yada şu partiyle ittifak yapmayız' diye bir şey demiyoruz. Başkanlık divanımızla bugün öğleden sonra yapacağımız toplantı sonrası bu konular netleşecek."

Haber-Kamera: Mehmet TÜRK-Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()-

FETÖ'NÜN ASKERİ MAHREM İMAMLARINA OPERASYON: 15 GÖZALTI

MALATYA merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 'askeri mahrem imamı' olduğu öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı.Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantılı olan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, Malatya merkez ile Erzurum, Eskişehir, Adana, Kahramanmaraş, Bolu, Ankara, Konya, İzmir, İstanbul ve Kilis'te belirlenen 18 adreste arama yaptı. Adreslerde çok sayıda örgütsel materyal ele geçirilirken, örgütte 'askeri imam' olduğu öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürülerek sorguya alındı.

Taha AYHAN-MALATYA/

(ÖZEL) - MALATYA'DA 'TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ' HEYECANI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin grup toplantısında 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anısını, memleketi Malatya'da yaşatmak için Turgut Özal Üniversitesi'nin kurulmasına karar verildiğini açıklamasının ardından, kentte ikinci üniversite heyecanı yaşanyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay kentin hazır olduğu belirtirken, öğrenciler de Malatya'nın ikinci bir üniversiteye ihtiyacı olduğunu ve bu yüzden mutlu olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün partisinin grup toplantısında 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı anarken, isminin yaşatılacağı memleketi Malatya'da ikinci bir üniversite kurulacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Malatya'da ikinci üniversite heyecanı yaşanıyor. 786 bin 676 bin nüfuslu Malatya'da yaklaşık 50 bin öğrencili İnönü Üniversitesi'nin yetersiz kalmasından dolayı kentte Turgut Özal Üniversitesi'nin çalışmaları başladı. İnönü Üniversitesi'nde bulunan bazı bölümlerin, öğrencileriyle birlikte yeni yapılacak olan Turgut Özal Üniversitesi'ne nakledileceği belirtildi. Yeni yapılacak üniversitenin yer konusunda ise 2 alternatif üzerinde duruluyor. Biri kentin batı girişinde Beylerderesi mevkii, bir diğeri ise mevcut İnönü Üniversitesi'ne bağlı Battalgazi kampüsünün bulunduğu yer olarak ifade edildi.

BAŞKAN ÇAKIR: ÜNİVERSİTENİN YERİ HAZIR

Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır, Malatya'nın hızla büyüyen bir kent olduğunu söyledi. Çakır, şehirleşme, ekonomik gelişme ve altyapının bir üniversite için çok önemli olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Malatya gerçekten her yönüyle, coğrafi güzellikleriyle, öğrencilerin ihtiyacını, eğitmenlerin ihtiyacını karşılayacak donanıma sahip. Bu vesileyle de bir üniversitenin kent için ne anlama geldiğini de çok iyi biliyoruz. Bir kentin iktisadi yönden gelişmesine büyük katkı sağlıyor. İkinci bir üniversitenin de Malatya'ya çok büyük bir değer katacağına inanıyoruz. Daha öncesinde bununla ilgili yer çalışmaları yapılmıştı. Şu an 2 alternatifimiz var. Biri Beylerderesi bölgesinde bin dönüm bir yer var ve 500 dönüm bir yer var. Bu bin dönüme kadar büyütülecek bir alanımız var. İkinci bir alan da şu an yine Battalgazi bölgemizde; üniversitemize ait bir alan burası. Üniversitemiz için yer sorunu kesinlikle yok."

'BAZI BİRİMLERİ ÖZAL ÜNİVERSİTESİ'NE DEVREDECEĞİZ'

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise ikinci üniversitenin Malatya için büyük bir sevinç kaynağı olduğunu ifade ederek, "Üniversitemiz için de çok sevindirici bir gelişme. Üniversitemiz büyük ve köklü bir üniversite. Üniversitemiz bünyesinden ikinci bir üniversiteyi çıkarmış olduk. Malatya'mıza, ülkemize hayırlı olsun. Rahmetli Turgut Özal'ın ismi Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde, devlet üniversitesinde yaşayacak. Bu üniversite büyüyüp gelişecek ve 8'inci Cumhurbaşkanımızın ismini en güzel şekilde dünyaya, Türkiye'ye duyuracak. Üniversite bütün faaliyetlerinde bunu gösterecek. Üniversitedeki bazı bölümlerimizi, öğrencilerimizin bir kısmını yeni kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitemize devredeceğiz. Kanun Meclis'ten geçince hangi birimde, hangi fakülteler olacak, biz nereleri devredeceğiz; o da netleşmiş olacak. Bunun için muhakkak Meclis'teki süreci beklememiz gerekiyor. Tahmin ediyorum birkaç gün içerisinde bu netleşir. Biz de İnönü Üniversitesi olarak, ben de üniversitenin rektörü olarak yeni, ikinci üniversitenin Malatya'mıza en iyi şekilde kurulması, gelişmesi için her türlü desteği sağlayacağız, vereceğiz." diye konuştu.

ÖĞRENCİLER MUTLU

Kentteki öğrenciler de ikinci bir üniversitenin yapılacak olmasından mutluluk duyduklarını kaydetti. Öğrenciler, "Turgut Özal, Türkiye için önemli bir kişi. İkinci bir üniversite olarak nereye yapılacağı daha çok önem teşkil ediyor. 'Yazıhan'da olur' diyorlar. Yazıhan uzak olur. Bir de bu İnönü Üniversitesi'nin bölünmesi; pek bölüneceğini sanmıyoruz çünkü kampüs zaten geniş bir alana yapılmış. Küçültülmesine hiç gerek yok ama Malatya için güzel olur" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-()

HDP'NİN MİLLETVEKİLİ ADAYI, PKK'DAN TUTUKLANDI



GAZİANTEP'te yaşayan Mardinli iş insanı ve HDP'den milletvekili adayı olan Osman Demirci, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı. 7 Haziran 2015 seçimlerinde Gaziantep'te HDP milletvekili adayı olan ve daha önce Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (MAREV) başkanlığı da yapan Osman Demirci, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GAZİANTEP,()-

MERSİN'DE 'TUZAK RADAR' ALGISINA KARŞILIK YENİ RADAR ARAÇLARI TANITILDI

MERSİN Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, radar araçlarını tanıttı.

Müdürlük binası önünde düzenlenen toplantıda yeni araçları tanıtan Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Komiser Deniz Uysal, son dönemde toplumda 'tuzak radar' algısının oluştuğunu, kesinlikle böyle bir uygulamalarının olmadığını söyledi. Radar araçlarının ve kontrolünün daha farkedilir hale gelmesi için yaptıkları çalışmaları anlatan Uysal, " Devlet vatandaşa tuzak kurmaz. Bazen sosyal medyada yada vatandaşların kendi arasındaki konuşmalarda, sanki tuzak radar uygulaması yapılıyormuş gibi bir algı var. Böyle bir uygulamamız kesinlikle yok. Bütün yollarda hız takip levhaları asılı. 'Dikkat hız kontrolü yapılmaktadır' levhalarımız bulunmakta. Amacımız ceza yazmak değil, hızı disipline etmek. Şehir içinde yaya ve araç trafiği yoğun olduğu için küçük levhamızın sürücüler tarafından görülme olasılığı az. Daha renklendirip, dikkat çekici hale getirmek için büyük bir levha hazırladık. Sabit radar aracına gelmeden 3 kilometre önce bunu kullanacağız artık. Daha da görünür olması için yanına duba koyacağız. Amacımız dikkat çekmek. Levhamız portatif olduğu için her yere taşınabilir" dedi.

Üzerinde 'Dikkat radar aracı' yazan yeni araçları tanıtan Uysal, "Amacımız ceza yazmak değil, sürücülerin hızını yavaşlatmasını sağlamak. Mersin merkezde meydana gelen 10 kazanın 6'sı kavşak sistemi içerisinde oluyor. Biz de radar araçlarımızı daha da farkedilir duruma getirdik. Aracımızın arkasında 'Dikkat radar aracı' yazıyor. Bunu görünür şekilde yazdık. Seyir halinde bu araçları kullanacağız" diye konuştu.

Haber: İbrahim MAŞE/ MERSİN, () -

