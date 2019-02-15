DHA YURT BÜLTENİ -9

Kadın müdür yardımcısı, yolunu kesen eski eşi tarafından öldürüldü

Mersin'de lisede müdür yardımcısı Kübra Aşkın (37), otomobiliyle evine giderken, yolunu kesen eski eşi gemi mühendisi Davut D. tarafından tabancayla öldürüldü.Olay, Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi Demircanlar Kavşağı'nda gece geç saatlerde meydana geldi. Çamlıbel Kız Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Kübra Aşkın, iddiaya göre, otomobiliyle evine dönerken, 2 yıl önce boşandığı gemi mühendisi Davut D. ve kimliği belirsiz arkadaşı tarafından önü kesildi. Davut D., bir süre tartıştığı Aşkın'a üzerinde taşıdığı tabancayla 5 el ateş etti. Kübra Aşkın olay yerinde yaşamını yitirirken, Davut D. ve arkadaşı ise kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Aşkın'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Mersin Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Cinayetin ardından kaçan Davut D., bir süre sonra polise giderek teslim oldu.

KADIN DERNEKLERİNDEN TEPKİ

Acı haberi alan Kübra Aşkın'ın yakınları ve arkadaşları, ailenin evine akın ederken, kadın dernekleri de olaya tepki gösterdi. Günebakan Kadın Derneği'nden yapılan açıklamada, "Erkek şiddeti bitmiyor. Yine acımız var. Kübra Aşkın, boşandığı erkek tarafından öldürüldü" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Kübra Aşkın'ın sağlık fotoğrafları

-Davut 'in sağlık fotoğrafı

-Ailenin olduğun binanın girişi

-Binanın tabelası

-Bina bahçesindeki taziye çadırı

-Genel ve detay görüntü

-Emniyet Müdürlüğü bina ve giriş görüntüsü

(BOYUT: 174,69 MB)(SÜRE:1,18 dk)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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Bakan Pakdemirli'den sü ürünleri için 2 milyar dolarlık ihracat hedefi açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir balıkçılık tesisini gezdi. Bakan Pakdemirli, su ürünleriyle ilgili 1 milyar dolarlık ihracata oldukça yaklaştıklarını, 2023 için hedefinin ise 2 milyar dolar olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bazı ziyaretlerde bulunmak ve toplantıya katılmak üzere dün akşam saatlerinde Muğla'ya geldi. Geceyi Bodrum'da geçiren Bakan Pakdemirli, bu sabahtan itibaren programına başladı. Sabah kentteki partilileriyle kahvaltı yapan Bakan Pakdemirli, ilk ziyaretini kentteki balık üretim ve paketleme tesisini gezerek yaptı. AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, Muğla Valisi Esengül Civelek, kaymakamlar, AK Parti İlçe Teşkilatı yöneticileri ve belediye başkan adayları Pakdemirli'ye eşlik etti.

Tesisin Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli, daha sonra açıklama yaptı. Su ürünleri ihracatında 2023 hedeflerinin 2 milyar dolar olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Geçen yıl hedefimiz 1 milyar dolardı. 2018 sonu itibariyle hedefe çok yaklaştık. 1 milyara çok yaklaşan bir ihracat hedefi gerçekleştirdik. 2019 yılında bunu yüzde 15-20 gibi bir pay daha arttırmak gibi bir hedefimizi var. Ama 2023 için yeni bir hedef koyduk, 2 milyar dolarlık ihracat. 2018 itibariyle 300 bin ton balık üretimimiz var. Bunu 600 bin tona taşıyacağız inşallah. Yeni balık yetiştiriciliği bölgelerinin açılmasıyla birlikte Türkiye'nin denizleri artık sadece su olarak kalmayacak. Üretime ve istihdama daha çok katkısı olan yerler olacak. Bugün de bu konuda örnek tesislerimizden birini Muğla'da geziyoruz. Balıkçılığın, bu sektörün gelmiş olduğu noktaylada gurur duymamız gerekiyor" dedi.

Bakan Pakdemirli, Bodrum'un ardından Milas ilçesine hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları

- Bakan Pakdemirli'nin balıkçılık tesisini gezmesi

Haber- Kamera: Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), ()

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'İntihar etti' denilen askerin ailesinden suç duyurusu (Görüntü ekiyle yeniden)

Çanakkale Gökçeada'da geçen yıl vatani görevini yapan Abdüs Samet Yalçın'ın (21), 3 ay sonra babaevine cansız bedeni getirildi. Antalya'da yaşayan Yalçın ailesi, intihar ettiği öne sürülen oğullarının ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunurken, Abdüs Samet'ın şehit sayılmasını istediklerini söyledi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki 5. Komando Alayı'nda askerlik görevini yaparken, 8 Ekim 2018'de intihar ettiği öne sürülen Abdüs Samet Yalçın'ın ailesi, ölümü şüpheli bularak, kastı veya ihmali olan komutanlar ile görevli personel hakkında suç duyusunda bulundu. Ailenin avukatı Nevin Korkmaz tarafından Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede; suç unsurları olarak 'cinayet', 'görevi ihmal', 'suç delillerini yok etme', 'gizleme veya saklama' belirtildi.

Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, ifade veren Abdüs Samet Yalçın'ın annesi Havva Güngör, oğluyla en son 2 Ekim'de telefonla görüştüğünü belirterek, "Oğlum ölmeden 3 ay önce tecilini bozdurarak, Manisa Komando Birliği'nde vatani görevine başladı. Yaklaşık 2 ay sonra da usta birliği olan Gökçeada 5. Komando Alay Komutanlığı'na atandı. Oğlumun intihar etmesini gerektirecek maddi, manevi, psikolojik, ruhsal problemi yoktu. Sürekli kullandığı herhangi bir ilaç da yoktu. Oğlum olay günü ciğerlerini üşüttüğü için komutanından izin isteyecekti" diye konuştu.

'ÇOCUĞUMUZUN ŞEHİT SAYILMASINI İSTİYORUZ'

Askerlere verilen silahlarda mermi bulunmadığı yönünde bilgi sahibi olduklarını kaydeden Güngör, "Oğlumun ölümünde ihmali olan tüm kişi veya kişilerin araştırılarak olayın aydınlanmasını istiyorum. Olayda ihmali olanlardan şikayetçiyim" dedi.

Oğlunu güle oynaya askere gönderdiğini aktaran Havva Güngör, "Oğlumu vatani görevini yapması için askere gönderdim; ancak bana cenazesini gönderdiler. Bu vatan için evladı büyüttük. Neden öldüğünü öğrenmek istiyorum. Anne olarak duygularımı ifade edemiyorum. Bütün ailemiz yıkıldı. Aslan gibi evladımızı bu vatan için büyüttük. Vatana canımızı veririz ama çocuğumuz nedensiz öldü. Çocuğumuzun şehit sayılmasını istiyoruz" diye konuştu.

'KARDEŞİM ÖLDÜĞÜNDE 2 SİLAH NEDEN YANINDAYDI?'

Fikriye Yalçın ise kardeşinin izne gelmesini bekledikleri gün cansız bedeninin geldiğini dile getirerek, "Hepimiz çok üzgünüz. Yıkıldık. Hepimizin psikolojisi çok bozuldu. Kardeşime ne oldu? Kardeşim neden öldü? Araştırılmasını istiyoruz. Kardeşimin intihar ettiği söyleniyor. İntihar ettiyse bile neden gerekli önlemler alınmadı? Kardeşim öldüğünde o 2 silah neden yanındaydı? Silahın boş olduğu söyleniyordu. O mermi o silaha nasıl girdi? Ayrıca kardeşimin psikolojik sorunu yoktu. Sigara, alkol kullanmazdı. Kendi halinde bir çocuktu. 3 kardeşiz. O en küçüğümüzdü. Çocuklarımı da kardeşim büyüttü. Yokluğunu kabul edemiyoruz. Savaşırken ölmedi. Şehitlik verilse acımız biraz olsun dinebilir" dedi.

Ailenin avukatı Nevin Korkmaz da Abdüs Samet Yalçın'ın, vatani görevini yaparken şüpheli olarak yaşamını yitirdiğini savunup, "Bu şüpheli vefatın aydınlanması için ihmali olan tüm ilgililer hakkında Gökçeada Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Bununla ilgili yasal süreç başladı. İhmali olan tüm ilgililerin cezalandırılması için bu davanın takipçisi olacağız. Aileye elimizden gelen desteği vereceğiz" diye konuştu.

Öte yandan Abdüs Samet Yalçın'ın, vatani görevine giderken, arkadaşları ve ailesi tarafından otogarda uğurlandığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Tekbirlerle uğurlanan Yalçın'ın arkadaşları ile son kez vedalaştığı görüldü. Aile ayrıca evlatlarının fotoğraflarının bulunduğu klip hazırladı.

Görüntü Dökümü

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-Avukat Nevin Korkmaz röp

-Anne Havva Güngör röp

-Abla Fikriye Yalçın röp

-Ölen askerin otogarda uğurlanma görüntüsü (CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)

-Ölen asker için ailenin hazırladığı müzikli foto klip

573 MB - 5.10'

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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Gaziantep'te özel halk otobüsü kamyona çarptı: 5 yaralı

Gaziantep'te, belediyeye ait hafriyat kamyonuna arkadan çarpan özel halk otobüsünün şoförü ile yolculardan anne ve 3 çocuğu, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Postallı yönetimindeki 27 H 0090 plakalı özel halk otobüsü, oya yöne giden Nurettin Balcı yönetimindeki belediyeye ait 27 BOH 60 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, özel halk otobüsünün şoförü Nurettin Balcı ile akrabalarını ziyarete giden, isimleri öğrenilemeyen anne ve 3 çocuğu yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kaza yapan araçlar

- Yaralıların ambulansa bindirilmesi

- Ambulansın çıkışı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 123 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

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Şanlıurfa'da HDP İlçe Eş Başkanına terör gözaltısı

ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bozova HDP Eş Başkanı Ömer Yıldırım gözaltına alındı. Viranşehir'de de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.

Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında HDP İlçe Eş Başkanı Ömer Yıldırım, polis ekiplerince gözaltına alındı. Viranşehir'de de Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, geçen pazartesi operasyon düzenlendi. Operasyonda, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden Fevzi Cin, Necmettin Çüçen ve Rıdvan Tanırgan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞANLIURFA, ()-

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İYİ Parti'den 51 kişi CHP'nin listesinden meclis üyesi adayı olacak

İzmir'de CHP ile İYİ Parti arasında süren görüşmelerde uzlaşma sağlandı. İl başkanları düzeyinde yapılan görüşmelerin ardından İzmir'de, İYİ Parti üyesi 51 kişinin, CHP'nin listesinden meclis üyesi adayı yazılması kararı alındı.

31 Mart yerel seçimlerinde iş birliği yapan CHP ve İYİ Parti, belediye başkan adayları konusunda uzlaştıktan sonra, belediye meclis üyesi adayları için de anlaşmaya vardı. İzmir'de CHP İl Başkanı Deniz Yücel ile İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın 10 günlük görüşme maratonunun ardından açıklama yapan Kırkpınar, "Bizim partililerimizden 51'i, istifa ederek CHP'nin listesinden belediye meclis üyesi adayı olacak. Bunlardan 7'si, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi adayı olarak belirlendi. Seçimden sonra, partililerimiz istifa ederek İYİ Parti'ye geri gelecek" dedi. Listelerin istedikleri gibi olmadığını ancak 10 günlük yorucu müzakere sonucunda, kabul edilebilir bir noktaya yaklaştıklarını ve süreci bitirdiklerini belirten Kırkpınar, görüşmelerde mutabakata varıldığını kaydetti.

Haber: Umut KARAKOYUN / İZMİR, ()