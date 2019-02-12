DHA YURT BÜLTENİ -9

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Teröristler, kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sınırlarda teröristlerin konuşlanmasına asla izin verilmeyeceğini belirterek, "Nasıl Cerablus ve El-Bab'taki teröristler yok olmaktan kurtulamamışsa, güney sınırlarımızda tehdit oluşturmaya çalışan teröristler de kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacaklar" dedi.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü, Trabzon Bulvarı'nda gerçekleştirilen 12 Şubat Kurtuluş Bayramı töreniyle kutlandı. Etkinlik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Vali Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un askeri araçla vatandaşları selamlaması ile başladı.

'SINIRLARIMIZDA TERÖR YUVALARINA ASLA GÖZ YUMMAYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay törende yaptığı konuşmada Kahramanmaraş'ın 99 yıl önce büyük bir kahramanlık sergilediğini belirterek halkın bayramını kutladı. 16 yılda ülke ekonomisinde büyük ilerlemeler olduğunu ve bugün Türkiye'nin, dünyanın 17'nci, Avrupa'nın ise 6'ncı büyük ekonomisi olduğunu kaydeden Oktay, satın alma gücünde de Tük ekonomisinin 13'üncü sırada olduğunu kaydetti.

Devlet olarak bir taraftan kalkınma hamlesi için gerekli yatırımları gerçekleştirip şehirleri ihya ederken, diğer taraftan da ülkenin bekasına yönelik tehditleri kaynağında bertaraf ettiklerin ifade eden Fuat Oktay, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş'ın 99 yıl önce zaferle neticelendirdiği kahramanlığı bugün de terörle mücadelede tüm dünyaya göstermekteyiz. Kahraman ecdadımızın torunları olarak İHA'larımızla, SİHA'larımızla, F-16'larımızla, toplarımızla, en önemlisi de sarsılmaz imanımızla terör örgütlerine ve onların arkalarındaki şer odaklarını çökertmek için inançla ve inatla mücadele diyoruz. 'Şu kopan ordu Türk ordusudur yarabbi, senin uğrunda ölen ordu budur yarabbi' diyerek bu düsturla ilerliyoruz. Nasıl Cerablus ve El-Bab'taki teröristler yok olmaktan kurtulamamışsa, güney sınırlarımızda tehdit oluşturmaya çalışan teröristler de kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacaklar. Kahramanmaraş'ın düşmanı topraklarından def ettiği o ruhu, 7'den 70'e 82 milyon tek yürek, tek bilek halinde yaşatıyoruz. Sınırlarımızın güvenliği onurumuzdur ve buralarda terör yuvalarının konuşlanmasına asla göz yummayacağız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise 99 yıl önce Kahramanmaraş'ta destan yazıldığını belirterek, "99 yıl önce iman dolu bir halk, dünyanın en güçlü ordularından bir tanesini büyük bir bozguna uğrattı" dedi.

Konuşmaların ardından tiyatro oyuncuları, Abdal Halil Ağa, Sütçü İmam ve Bayrak olayı gibi Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunda önemli olayları canlandırdı. Tören kortej yürüyüşü ile sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Fuat Oktay'ın askeri araca binmesi

- Halkın bayramını kutlaması

- Erkoç'un İstiklal Madalyası'nı bayrağa takması

- İstiklal Marşı'nın okunması

- Erkoç'un konuşması

- Fuat Oktay'ın sahneye çıkması

- Oktay'ın konuşması

- Protokolden detay

- Abdal Halil Ağa'nın canlandırılması

- Özel harekat polisleri

- Törene katılanlar

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 787 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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Ormana kaçan 3 şüpheli drone ile arandı

Antalya'da, geç saatlerde ellerinde sarılı şekilde halı ile ormanlık alana doğru kaçan 3 kişiden 2'si bugün öğlen saatlerinde polis operasyonuyla yakalandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki Mazı Dağı mevkiinde yaşandı. Cadde üzerinde ellerinde sarılı şekildeki halıyı taşıyan 3 kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören 3 kişi ormanlık alana doğru kaçtı. bölgeye sevkedilen takviye ekiple ormanlık alanda arama yapan polisler, havanın karanlık olması nedeniyle sonuca ulaşamadı. Bunun üzerine olay yerine Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana giren ekipler, şüphelilerin yerini termal kamera ile tespit edebilmek için drone ile arama yaptı. 4 saat süren çalışmalar ağaçların sık olması ve karanlık nedeniyle sonuçsuz kaldı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Antalya'da, gece saatlerinde ellerindeki sarılı halıyla ormanlığa doğru kaçan şüphelileri arama çalışmalarına, sabah da devam edildi. Polis ekipleri, arama çalışmaları sırasında A.B. ve İ.Ş.'yi gözaltına aldı. Ormanlıkta kaldığı belirtilen şüphelilerden A.B.'nin, cezaevi firarisi olduğu, çeşitli suçlardan 4 kaydı bulunduğu, üzerindeki sahte kimliğin terör örgütü Hizbullah ile bağlantılı kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Polis, 2 şüpheliyi sorgulamak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ormanlık ve kayalık alandan detay

Polis jandarma özel harekat detay

İki zanlının görüntüsü

Haber: Semih ERSÖZLER-Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, ()

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Emekli tazminatıyla iş kurdu, ortağını öldürdü

Kayseri'de Mustafa M. (56), emekli tazminatıyla akaryakıt istasyonu kurduğu ortağı iş adamı Mehmet Özet'i (49), borç-alacak tartışmasında av tüfeği ile ateş ederek öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde merkez Melikgazi ilçesi Gesi İldem Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Tomarza Kaymakamlığı'nda yazı işleri müdürü olarak görev yaparken bir süre önce emekli olan Mustafa M., iddiaya göre emekli tazminatıyla Mehmet Özet'in de aralarında bulunduğu 3 ortak ile akaryakıt istasyonu kurdu. Mustafa M., iddiaya göre aralarındaki borç-alacak ilişkisini konuşmak için Mehmet Özet'in akaryakıt istasyonundaki ofisine gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Mustafa M., yanındaki av tüfeği ile Özet'e ateş etti.

Ağır yaralanan Özet, haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Özet, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Mustafa M., olayın ardından tüfekle polise giderek teslim oldu. Mustafa M., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Söyleyecek bir şey yok. Savcılıkta her şey ortaya çıkacak" dedi. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cinayetin işlendiği petrol istasyonundan görüntü

- Cinayetin işlendiği petrol istasyonu çalışanı ile röportaj

- Yakalanan cinayet zanlısının asayiş şube müdürlüğüne getirilişi

- Polisin yaptığı inceleme

- Genel detay

Süre:3.60 Boyut:299 MB

Haber -Kamera: İsmet KÖZELO-Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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Şirvan'da köy yolunda heyelan

SİİRT'in Şirvan ilçesi Bardacık köyü yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yol, ekiplerin 4 saatlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Şirvan'a bağlı Bardacık köyü yolunda bu sabah heyelan meydana geldi. Ulaşıma kapanan yol için bölgeye sevk edilen Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 4 saatlik çalışma yürüttü. Ekiplerin çalışmasının ardından köy yolu yeniden açıldı.

İl Özel İdare Müdürü Hıfzullah Canpolat, köy yolunda aşırı kar nedeniyle heyelan meydana gelmesi üzerine, ihbarla bölgede çalışma yaptıklarını belirtti. Canpolat, "Ekiplerimiz, köy yolunu açmak için yaklaşık 4 saat çalışma sürdürdü. Yolumuz, yapılan çalışmalar neticesinde açıldı. Sevindirici olay ise herhangi bir can ve mal kaybının olmamasıdır" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Heyelan meydana gelen köyü giden ekipler

- Heyelan bölgesine ulaşan ekiplerin kar ile mücadelesi

- Heyelanın meydana geldiği yerde ekiplerin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 113 MB

Haber: Mehmet Yücel DURAK Kamera: (SİİRT,()

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Çorlu'da sağanak yağış

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının 10 derece olduğu Çorlu'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle rögarların taşmasıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Su dolan yollarda belediye ekipleri iş makineleri ile su tahliyesi yaptı. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yağmur yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Sağanak yağış genel gör.

-Su dolan cadde ve sokaklar

-İş makinelerinin müdahalesi

-Yağışta ilerleyen araçlar

-Yağışta yürüyenler

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()-

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Tutuklama kararı çıkınca adliyenin 4'üncü katından atladı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuksuz yargılandığı davada hakkında tutuklama kararı verilen Turgay K. (62), adliyenin 4'üncü kat havalandırma boşluğundan atlayarak, ağır yaralandı.

Olay, Zafer Mahallesinde bulunan Çorlu Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Çorlu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuksuz yargılanan Turgay K., bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Turgay K.'nın mahkemece tutuklanmasına karar verildi. Tutuklama kararını duyan Turgay K., bir anda duruşma salonundan çıkarak, 4'üncü kat havalandırma boşluğundan atladı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan Turgay K., çağrılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da adliyede incelemede bulunarak, bilgi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Adliye tabelası

-Olay yeri polisinin adliyeye girmesi

-Yaralının ambulansa bindirilmesi

-Detay gör.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()-

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Park halindeki araca çarptıktan sonra kaçan sürücü kamerada

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü, aracından inip etrafı kontrol ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, geçen pazar günü saat 02.00 sıralarında Fatih Mahallesi 1948 Sokak'ta meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, Gökhan Öz'e ait park halindeki 20 AL 084 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından yoldan geçenleri gören sürücü, bir süre otomobilinin içerisinde bekledi. Çevredekilerin uzaklaştığını fark eden sürücü, daha sonra araçtan inip etrafı kontrol ett. Ardından da otomobiline binerek, kaza yerinden hızla uzaklaştı.

O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sabah aracının arka kısmında hasar olduğunu fark eden Öz, durumu polise bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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2019 hedefi yüzde 25 büyüme 16 milyon turist

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, turizm sektörü temsilcileriyle yaptığı 2019 sezon öncesi değerlendirme toplantısında, bu yıl yüzde 20-25 büyüme varsayıldığını belirterek, “Bunu sağlarsak 16 milyonun üzerinde yabancıyı ağırlamış olacağız" dedi.

Antalya turizm sektörü temsilcilerinin 2019 yılı sezon öncesi koordinasyon toplantısı, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında Akra Hotel'de yapıldı. Toplantıya turizm sektörüyle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve büyük firmaların yöneticileri katıldı. 2018'in rekorlarla kapandığını dile getiren Vali Münir Karaloğlu, hep beraber iyi bir çalışmayla 2016'daki büyük kırılmadan sonra üst üste iki yıl önemli gelişmeler sağlanarak, 2018'in tüm zamanların en iyi sezonu olduğunu söyledi. 2019'a da büyük umutlar ve heyecanla girildiğini kaydeden Karaloğlu, “2019'dan da beklentimiz 2018'in üzerinde yeni rekorların yaşanacağı bir yıl olması. 2019'da daha iyi bir sezon bekliyorsak daha iyi hazırlanmamız lazım" dedi.

HERKES TURİZMİN PARÇASI HALİNE GELMELİ

Vali Karaloğlu, Antalya'da yaşayan herkesin, hangi kamu kurumu, hangi sivil toplum örgütü olursa olsun üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdi. Karaloğlu, “Biz eğer kentte bu havayı yakalayamaz, Antalya'da yaşayanları bu işin parçası, aktörü haline getiremezsek başarılı olamayız. Antalya'da bu işin heyecanını tam olarak sokağa indiremedik. Bunun çeşitli sebepleri var. Antalya'nın tarihi, doğası, turistle temas ettiremiyoruz. Biz ne kadar kaliteli oteller yapıyor olsak da insanımızla, kültürümüzle, gastronomimizle temas ettiremezsek bir müddet sonra yaptığımız iş sıradanlaşır" diye konuştu.

YENİ HEDEFE EN BÜYÜK KATKIYI ANTALYA KOYACAKTIR

Antalya'nın artık ezberi bozması gereken bir dönemde olduğuna işaret eden Vali Karaloğlu, "2019'dan hem Antalya hem Türkiye'nin beklentisi büyük. Sayın Bakanımız Türkiye'nin 2023 hedeflerini revize etti ve 50 milyon turist 50 milyar dolar hedefini 70 milyon turist 70 milyar dolara çıkardılar. Bu sektöre güvenerek yapıldı. Bugüne kadar başardıklarımızın üzerine yeni şeyler konulabileceğine inanıldığı için revize edildi. Bu hedeflere en büyük katkıyı koyacak il Antalya'dır. Antalya'da önemli işler, organizasyonlar yapılıyor" dedi.

2019 ASPENDOS YILI

Geçen yıl ilk defa temalı yıllarda Perge yılı ilan edildiğini hatırlatan Vali Karaloğlu, “Bütün hedeflerimize ulaştık mı hayır, ama Perge'nin gündemde tutulması için çok önemli mesafeler de alındı. Geçen sene ilk denememizdi, bu sene Aspendos yılı dedik ve Aspendos'la ilgili kurumsal çalışmalar tamamlandı. Aspendos'u sadece tiyatrosuyla değil bütünüyle yeniden, Türkiye'nin ve Antalya'nın çok önemli bir değeri olduğunu anlatacak etkinlikler yapmamız gereken bir yıldayız" dedi.

16 MİLYON HEDEFİ

Nitelikli turizm ve turist için nitelikli işlere ihtiyaç olduğuna da işaret eden Vali Karaloğlu, Tour of Antalya, Runtolia gibi etkinliklere de herkesin destek vererek ana markanın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. 2019'da heyecan ve umutların büyük olduğunu kaydeden Karaloğlu, “Geçen sene yüzde 30 büyümüştük. İnşallah bu sene de yüzde 20-25 büyüyeceğimizi varsayıyoruz. Bunu sağlarsak 16 milyonun üzerinde yabancıyı ağırlamış olacağız. Bu rakamlar büyük rakam ve gelen herkesin mutlu bir şekilde kentten ayrılması için birlikteliğe ihtiyacımız var" diye konuştu.

ESNAFA TEK FİYAT UYARISI

Vali Karaloğlu, sezon öncesi turist taşımacılığı yapan şoförlerin eğitimi ve esnafın yerli ve yabancıya yönelik tek fiyat uygulaması konularında sektörü uyardı. Bu yıl taksi şoförlerinin de eğitime alınacağını dile getiren Karaloğlu, “Trafik güvenliği, şehirdeki güven huzur ortamı önemli. Biz Antalya'nın dünyanın en huzurlu, güvenli şehri olması için bütün kurumlarımızla çalışıyoruz. Trafik güvenliği de en az bu konular kadar önemli. Esnafımız adına artık Antalya'da farklı fiyat uygulaması lafını duymak istemiyoruz. Herkes sattığının etiketini koyacak. Farklı fiyat uygulaması olmayacak. Geçen sene az da olsa bazı sorunlar yaşandı" dedi.

BÜYÜMEDE AVRUPA'DA BİRİNCİ

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, Antalya Havalimanı'na yapılan yeni yatırımlar ve hedeflerle ilgili bir sunum yaptı. Antalya Havalimanı'nın 180 bin metrekare kapalı, iki dış, bir iç hatlar olmak üzere 3 terminal, dört apronla hizmet verdiğini belirten Deniz Varol, 1999'da 4.9 milyon olan yolcu sayısının 20 yılda, 2018'de ortalama yüzde 10 büyümeyle 31.6 milyona yükseldiğini kaydetti. Toplam yolcunun yüzde 60'ını Rus ve Alman turistlerin oluşturduğunu anlatan Varol, Uluslararası Havalimanları Konseyi raporuna göre 25 milyon ve üzeri havalimanları arasında en büyük büyümeyi yüzde 21'le Antalya Havalimanı'nın yakaladığını, Avrupa'nın en büyük 30 havalimanı arasında da 31 milyon 680 bin yolcu sayısıyla 14'üncü sırada olduğunu dile getirdi. Ön rezervasyon bilgileri dikkate alındığında 2019 için yüzde 30 büyüme ve 14 milyon yabancı yolcuya hizmet verilebileceğini belirten Varol, bu rakamın daha da büyüyebileceğini ifade etti.

KIŞ UÇUŞLARINDA YÜZDE 70 ARTIŞ HEDEFİ

Dış hat uçuşlarının yüzde 80'inin mayıs-ekim arası gerçekleştiğini belirten Varol, kış dönemi uçuşların artırılmasına yönelik teşvik programı başlatıldığını söyledi. Varol, kış ayı yolcularını artıran havayollarını destekleme kararı alındığını, 25 havayolu şirketine destek verildiğini belirtti. Varol, yüzde 70 artışla 1.2 milyon yolcuya hizmet vermeyi hedeflediklerini söyledi. Varol, pasaport kontrolünün ortalama 8 saniye, x-ray cihazından geçişlerin de ortalama 16 saniye olduğunu belirterek, “Gerçekten Türkiye'de ikinci bir havalimanında olmayan, dünya standartlarının da çok üzerinde güvenilir hızlı rakamlar" dedi.

THY'DEN 11 DİREKT UÇUŞ BAŞLIYOR

Toplantıda Türk Hava Yolları'nın Antalya'dan bu yıl itibariyle başlatacağı 11 direkt yurtdışı tarifeli uçuş noktaları da açıklandı. Antalya'dan Mart ayı itibariyle başlatılacak tarifeli direkt uçuşlar Amman, Cidde, Cezayir, Kuveyt, Moskova, St.Petersburg, Tel Aviv, Londra, Berlin, Stokholm ve Münih kentlerine yapılacak. Ayrıca Anadolu Jet'in Ercan Havalimanı'na direk uçuşları başlıyor.

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