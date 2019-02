DHA YURT BÜLTENİ -9

Taşkın suları otomobili yuttu, sürücü zor kurtuldu

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu suyla dolan yoldan geçmeye çalışan Metin Balcılar, aracında mahsur kaldı. Balcılar, vatandaşlar ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında, Yeniköy Mahallesi ile Germencik ilçesini bağlayan yolda meydana geldi. Germencik ilçe merkezinden Yeniköy Mahallesi yönüne gitmek isteyen Metin Balcılar, yönetimindeki 35 LCR 76 plakalı otomobille yola çıktı. Büyük Menderes Nehri'nin geçen çarşamba günü taşmasıyla Yeniköy Mahallesi ile Germencik ilçesini bağlayan yolun 5 kilometrelik bölümün sular altında kaldığından habersiz olan Balcılar, bir anda suların içinde kaldı. Şaşkınlık yaşayan Balcılar, camdan çıkarak otomobilin üstünde beklemeye başladı. Bu sırada çevredeki vatandaşlardan Selim Balcı, otomobilin suda kaldığını görünce, mahalleye giderek traktörünü getirdi. Ayrıca Koçarlı Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen belediyeye ait iş makinesi ve traktör yardımıyla otomobil, suların içerisinden çıkarıldı. Sürücü Metin Balcılar, Germencik tarafından gelirken yolun kapalı olduğuna dair bir uyarı tabelasının olmadığını belirtti. Ölümden döndüğünü, kurtulduğu için sevindiğini belirten Metin Balcılar, otomobilinin zarar görmesine ise üzüldüğünü söyledi.

Adana'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Adana'da merkezüssü Ceyhan ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adana ve bazı ilçeleriyle Osmaniye ve Gaziantep'te de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkezüssünü Adana'nın Ceyhan ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 15.20'de meydana geldi. Yerin 7.01 metre derinliğinde olan deprem, Ceyhan'ın yanı sıra Adana kent merkezi ile Kozan ve İmamoğlu ilçeleri, Osmaniye ve Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

Gözü yaşlı anne: Ne olur bana kızımı bulun

Antalya'da kızı Sıla Özcan'ın (14) Savaş G. (37) tarafından kaçırıldığını iddia eden Emine Özcan (43), gözyaşı dökerek, "Ne olur bana kızımı bulsunlar. Artık dayanacak gücüm kalmadı" dedi.

Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde ailesiyle oturan 8'inci sınıf öğrencisi Sıla Özcan, 28 Ocak Pazartesi günü sabah ekmek almak için evden çıktı. Kızının uzun süre dönmemesi üzerine anne Emine Özcan, mahallede aramaya başladı. 4 çocuk annesi Emine Özcan, kızını aramaya devam ederken cep telefonuna daha önceden birkaç kez evlerine misafir gelen Savaş G.'den 'Anneciğim, babacığım, ben kızınızı, kızınız da beni seviyor. Artık o benim, ölene kadar namusum. Böyle olsun istemezdim. Artık bizi kimse ayıramaz' diye mesaja attı. Mesajı okuyan Emine Özcan, telefon numarasını aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine polis merkezine giden Emine Öncan, Savaş G.'den şikayetçi oldu.

BİR HAFTADIR ORTADA YOK

Kızının bir haftadır kayıp olduğunu, aramalarına rağmen sonuç alamadıklarını gözyaşları için anlatan Emine Özcan, "Eşim Yaşar Özcan'la perişan haldeyiz. Evimize misafir olan, ekmeğimizi yiyen biri okuma çağındaki kızımı evlenmek için kaçırmış. O daha çocuk. Ne evlenmesi? Devletimiz bize yardım etsin. Bir an önce kızıma kavuşmak istiyorum" dedi.

İnşaat işçici eşi Yaşar Özcan'ın sokak sokak dolaşıp, kızını aradığını da belirten Emine Özcan, Savaş G.'nin organ ticareti suçundan sabıkası olduğunu, yeni cezaevinden çıktığını da iddia etti.

Bolu'da Afgan aileyi kurtarmak için seferber oldular

Bolu’da, gaz kaçağının olduğu evde 4 çocukla birlikte kilitli kalan Afgan uyruklu aile, itfaiye ekiplerinin evin kapısını balyozla kırmasıyla kurtarıldı. Büyük korku yaşayan 4 çocuklu aileyi itfaiye, polis, 112, doğalgaz personelleri ile vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Gölyüzü Mahallesi Şehit Kani Caddesi üzerinde meydana geldi. 4 katlı apartmanın en üst katında 4 çocuğuyla birlikte yaşayan Afgan uyruklu anne, evin kapısını kilitledikten sonra çocuklardan biri anahtarı kaybetti. Evde kilitli kalan anne Farahnaz Faizi ve çocukları Muhammed(5), Niayis(8), Sarah(4), Meysa(6) mutfaktaki ocaktan gaz sızıntısı olduğunu fark edince balkona çıkarak komşularından yardım istedi. Çocuklar ve anne Farahnaz’ın sesini duyan komşular durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis, apartmanın doğalgaz hattını kapattıktan sonra itfaiye ve 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi. Polis bu sırada demir kapıdan atlayıp balkonun bulunduğu bölüme giderek gazdan etkilenmemek için balkona çıkan aileyi sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye evin kapısını balyozla kırarak içeri girdi. Büyük korku yaşayan aileyi ekipler sakinleştirmek için büyük çaba harcadı. Çocuklardan Muhammed’i kucağına alıp ambulansa götüren polis memuru onları kurtardıklarını ve korkmamalarını söyledi. Küçük Muhammed de polise teşekkür etti. 112 Acil personeli de balon yaptığı lastik eldiveni küçük Muhammed’e vererek sakinleşmesini sağladı. Çocuklar, babalarının çalışmak için Sakarya’nın Adapazarı ilçesine gittiğini söyledi. Türkçe bilmeyen ailenin yaşadığı korku görenleri üzdü.

Marmaris'te güneş açtı, sokaklar doldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yağmurlu geçen günlerin ardından güneşli hava yüzünü gösterdi. Sahil kenarları başta olmak üzere parklar ve yeşil alanlar dolup, taştı. Vatandaşlar yürüyüş ve spor yapmanın keyfini çıkardı.

Marmaris ilçe merkezinde soğuk ve yağmurlu havanın yerini güneşe bırakmasıyla sahil yolları ve parklar doldu. Caddelerdeki elektronik termometrelerin 22 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde, şubat ayının ilk günlerinde bahar havası yaşandı. Atatürk Caddesi'nden Turban Mevkii'ne kadar uzanan sahil yolu, koşan, yürüyüşe çıkan ve bisiklete binenlerle doldu. Çocuklar, parklardaki oyuncaklarda oyunlar oynadı. Ebeveynler ise, deniz manzarası eşliğinde büfelerde çaylarını yudumladı. Bazı aileler oltayla balık avlarken, çocuklar kumlarda oynadı. Vatandaşların buluşma noktası Yat Limanı'ndaki kafeterya ve restoranlar doldu. Deniz manzarası eşliğinde içereceklerini yudumlayanlar, özçekim yaparak anın keyfini çıkardı.

Güzel havanın keyfini sürenlerden Ahmet Bıkmaz, "20 yıldır Marmaris'in güzelliğine doyamıyorum. Bir günde 4 mevsim yaşayabiliyorsunuz" dedi. İçmeler Altın Plajı'nda köpeği ve çocuklarıyla dinlenen İskoç Mary Julian Leanei, "Kış mevsiminde bile bahar havasını yaşıyorsunuz. Uzun bir aradan sonra güzel havayı görünce, ailemizle birlikte sahilde dinlenmeyi tercih ettik. Marmaris güzel ve yaşanılacak bir şehir" dedi.

Eşini ölümle tehdit ettiği iddia edilen koca konuştu

Boşanmak istediği eşi Ömer Can I.'nın başına tabanca dayayıp kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürerek yardım isteyen Funda I.'nın iddialarına yanıt geldi. Ömer Can I., "Boşanmak istiyorsa boşanalım. Ben defalarca 'Git dava aç' dedim ama yapmadı. Ailesi eşimi bana karşı kullanıyor" dedi.

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde, son bir aydır anne ve ağabeyiyle yaşayan Funda I. (20) eşi Ömer Can I.'nın (23) kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini söyleyerek, yardım istedi. Fotoğrafçılık ve garsonluk yapan Funda I., eşiyle 16 yaşındayken sosyal medya üzerinden tanıştığını ve 2 yıl önce nikah kıydıklarını anlattı. Eşi Ömer Can I.'nın kendisine şiddet uyguladığını ve başına tabanca dayayıp, öldürmekle tehdit ettiğini de öne süren Funda I. boşanmak istediğini ancak tehditlerden korktuğu için bir şey yapamadığını iddia etti.

ÖMER CAN I. İDDİALARI YALANLADI

Funda I.'nın iddialarının ardından dün ifadesinin alınması için polis merkezine çağrılan Ömer Can I., işlemlerinin ardından sabaha kadar nezarethanede gözaltına tutulduğunu söyledi. Eşi Funda I.'nın iddialarının yalan olduğunu savunan Ömer Can I., mesleği olan kadın kuaförlüğünü de eşinin kıskançlıkları nedeniyle bıraktığını söyledi. 19 Ağustos 2017 tarihinde askere gittiğinde eşi Funda I.'nın kendisini Z.Ş. adlı bir kişiyle aldattığını, bu kişiden defalarca para aldığını öne süren Ömer Can I., askerden dönünce aldatma olayını duyunca çok sinirlendiğini ancak her şeye rağmen yaşananları unutup, eşiyle mutlu olmaya çalıştığını söyledi. Aldatma olayını kanıtlar nitelikte eşinin cep telefonunda mesajlar bulduğunu, ses kayıtları aldığını da iddia eden Ömer Can I., sinirlendiği zaman tartışmaları olduğunu ancak hiçbir zaman darp ya da ölümle tehdit konusunun olmadığını savundu.

EŞİMİN AİLESİ BANA KARŞI EŞİMİ KULLANIYOR

Uzaklaştırma kararını eşi Funda I.'nın aldırdığını, söylendiği gibi 6 defa değil 3 kez olduğunu anlatan Ömer Can I., "Beni askerdeyken aldatmıştı ona rağmen affettim. Eşim boşanmak istiyorsa onu tutmam. Ben defalarca ona dedim 'Git mahkemeye başvur, boşanalım' ama o hiçbir zaman bunu yapmadı. Ben boşanmak istemiyorum çünkü onu seviyorum. Boşanınca ileride pişman olabilirim. Eşim benimle kız çocuk hayali kuruyordu. Eşimin ailesi bizim ayrılmamızı istiyor ve eşime baskı yapıyor. Ailesi benim canımı yakmak için eşimi kullanıyor" diye konuştu.

Ömer Can I., kendi evinde eşinin ağabeyi Kuthan Adem'in saldırısına uğradığını ve yere düşünce kendisini korumak maksatlı yanında taşıdığı bıçakla bacağından yaraladığını da söyledi. Ömer Can I., eşinin ailesinin bu olayın ardından kendisine husumet beslediğini iddia etti.

Uludağ'da hafta sonu ve yarıyıl yoğunluğu

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da, hafta sonu ve yarıyıl yoğunluğu yaşanıyor. Uludağ'a tatile gelen vatandaşlar kayak pistlerine akın etti.

Hafta sonu ve yarıyıl tatilini fırsat bilen vatandaşlar Uludağ'a akın etti. Uludağ'a çıkmak isteyen tatilciler teleferik önünde uzun kuyruklar oluştururken Uludağ'da manzara seyretmek isteyenler ise telesiyej önlerinde saatlerce bekledi. "Oteller bölgesi"nde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynayarak karın tadını çıkardı. Kar yağışının yerini güneşli havaya bırakması ile Uludağ' tatilci akınına uğrarken kar kalınlığı ise 169 santimetreye ulaştı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 6, en yüksek 1 derece olduğu zirvede kar yağışı beklenmiyor.

Tekirdağ'da Karadenizli kadınlar 'Organik Yöresel Pazar' açtı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından kadınların üretime ve ev ekonomisine katkılarının artması için Karadenizli kadınlar tarafından 'Kadın Eli Organik Pazarı' hizmete açıldı.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde, Karadeniz Mahallesi'nde her cumartesi günü açılacak olan, 'Kadın Eli Organik Pazarı'nda Karadenizli kadınlar organik olarak ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlayacak. Karadenizli kadınların evlerinde yaptıkları, sarma, karalahana çorbası, mısır ekmeği, tere yağ, süt, peynir, zeytin, erişte, ekşimik gibi yöresel lezzetleri satışa sunacak.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, bu pazarların sayısının artarak devam edeceğini belirterek, kadınların her zaman iş hayatının içinde olması ve üretmesi gerektiğini söyledi. Eşkinat, "İnşallah kadınlarımızın pazarları bereketli olur. Bu pazarımız her hafta burada devam edecek. Başka mahallelerimizde de bunu yaymak istiyoruz. Kadın üreticilerimiz el emeği ürünlerini bu pazarda tüketiciyle buluşturabilecek. İnsanlarda buradan organik ürünleri gönül rahatlığıyla alabilir" dedi. Karadeniz yöresine özgü ürünlerinde pazarda yer alacağını belirten Eşkinat, "Yaz aylarında bu pazarların daha da canlı olacağını düşünüyorum. Karadeniz kadınları çalışkandır, üretkendir. Kendi yöresel ürünlerini Tekirdağlı hemşehrileriyle paylaşacaklar. Pazar, her cumartesi Karadeniz Mahallesi'nde açılacak. Bütün Tekirdağlı hemşehrilerimiz buradan gelip alışveriş yapabilir" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Karadeniz kadınının çalışkan olduğunu belirterek, "Karadeniz kadınının çalışkanlığı üretkenliği, Türkiye çapında kanıtlamış insanlar. Bu konuda yapılan çalışma çok güzel. Bu konuda Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Ekrem Bey'e teşekkür ediyorum. Biz bu konuda büyükşehir olarak, burada ki kadınlarımızın bundan sonra ki etkinliklerimize bizden talep ettikleri her türlü desteği yapacağız" dedi.

Pazarın açılışına katılan CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, "Karadenizimizin kadınları gerçekten çok çalışkanlar, çok fedakarlar, cevvaller, çok mertler ama bir o kadar da erkekler rehavete kapılıyorlar bakıyorlar kadınlar çok çalışkan. Bu da herhalde kadınların her şeyi yüklenmesinden, hayatı, çalışmayı burada da onu görüyoruz. Kadınlarımız aslında Türkiye genelinde çok çalışkanlar, evde çok çalışıyorlar ama kadınların çalışma hayatının ortasında olması çok kıymetli. Ben hep söylüyorum bu sadece para kazanmak demek değil, kadının özgürleşmesi, kadının uğradığı haksızlıklara karşı sesini çıkarabilmesi ve en önemlisi de kendi çocukları başta olmak üzere bütün haksızlığa uğrayan herkese rol model olabilmesi anlamında da çok önemli. Kadınlarımız evde oturmuyorlar biliyoruz. Burada bir adım atılmış ve çok kıymetli o anlamda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz de, haftada bir gün kadınların el emeği ürünlerinin pazarda satışa sunulacağını ifade ederek, "Bizim kadınlarımız cefakardır, çalışkandır. Tekirdağ'da böyle güzel bir projenin bizim mahallemizde de olması çok güzel. Bu belki de şimdilik küçük bir adım olarak görünebilir ama bu büyüyerek devam edecektir. İlerleyen zamanlarda burada sabahları kahvaltı hizmeti de sunmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

