DHA YURT BÜLTENİ-9

1)HATAY’DA SEL SUYU ÇEKİLMEYE BAŞLADI, HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

HATAY’da yaşanan sağanak yağışlar sonrası baraj kapaklarının açılması sonucu su altında kalan Aşağıoba Mahallesi’nde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yağışların sona ermesi ile beraber bölgede çalışma başlatan Hatay Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri ve Antakya Belediyesi’ne bağlı ekipler, felaketin tekrar yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, ovada biriken su seviyesinin yavaş yavaş düşmeye başladığı mahallede, tarım arazileri ile mahalle arasındaki bentleri yükseltiyor. Mahalle tarafında biriken su ise dalgıç hidroforlarla tahliye ediliyor. Suların çekilmesiyle çamur altında kalan mahalle yolları da ekiler tarafından temizlenerek düzeltiliyor.

SULAR ÇEKİLMEYE BAŞLADI

Mahalle sakinlerinden Ata Gezer, suların çekilmeye başladığını belirtti. Gezer, "Allah devletimizi milletimizi eksik etmesin. Köyümüze yardım ediliyor. Hayvancılıkla uğraşanlara saman da geldi, yem de geldi, her şey geldi. Çadır geldi, elektrik geldi, su geldi, kamp geldi, her şey geldiö dedi.

Görüntü Dökümü

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- Mahallenin sular altında olan kısmından genel görüntüler

- Mahallede yapılan çalışmalardan genel ve detay görüntü

- Mahalle sakini Ata Gezer ile röportaj

- Çalışmalardan genel ve detay görüntüler

- Sular altında kalan ev ve arazilerden genel ve detay görüntüler

- Mahalledeki suyun tahliye edilmesinden görüntü

- Suların çekilmesiyle ortaya çıkan çamur ve eşyalardan genel detay görüntü

- Vatandaşları su basan ev ve ağıllarına gidebilmek için yaptığı saldan genel ve detay görüntü

- Sular altında kalan bağlantı yolunun genel ve detay görüntüsü

- Genel ve detaylar

SÜRE: 04.10 BOYUT: 467 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,()

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2)BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DEN İDLİB’E 18 TIR YARDIM

BİRLEŞMİŞ Milletler(BM) tarafından Suriye’nin İdlib kentine 18 TIR’dan oluşan yardım malzemesi gönderildi. BM’nin Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde bulunan lojistik merkezinden yüklenen TIR’lar Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Buradaki işlemlerin ardından da İdlib kentine hareket etti. TIR’lardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Görüntü dökümü

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- Cilvegözü Gümrük Kapısı tabela görüntüsü

- Gümrük kapısı detayları

- BM ve Jandarma görevlileri araçları

- TIR’lar gümrüğe gelirken

- Gümrük alanına girerken

SÜRE: 02’59’’ BOYUT:333 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),()

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3)BİTLİS'TE PKK'LILARIN KULLANDIĞI SIĞINAK VE BARINAKLAR İMHA EDİLDİ

BİTLİS'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'lıların kullandığı tespit edilen sığınak, barınak mağara, mevzi ve avcı boy çukurları ele geçirilen malzemelerle birlikte ihma edildi.Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik kent merkezine bağlı Sehi Ormanları kırsalında 21-28 Ocak tarihleri arasında 'Şehit Uzman Jandarma IV.Kad.Çvş. Şükrü Çakar 2009-1' operasyonu düzenledi. Operasyonda, bölgede yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde; 7 sığınak, 4 mağara, 8 terörist mevzii, 6 avcı boy çukuru, 12 yazlık barınma alanı, 1 BTÖ eğitim alanı, 4 EYP, 575 kilogram amonyum nitrat, 7 kaleşnikof piyade tüfeği, 3 M16 piyade tüfeği şarjörü, 188 doçka fişeği, 2 bin 540 adet bixi fişeği, bin 600 adet 5.56 mm çapında fişek, 26 av tüfeği fişeği, 5 roketatar sevk fişeği , 1 el bombası, 1 el telsizi, 2 dürbün, 2 termal silah dürbünü, 128 pil, 41 tüp, 4 güneş paneli, 1 jeneratör, 1 daktilo, 1 yazıcı, 2 toner, 300 m uzunluğunda fiber optik kablo, 5 kar elbisesi, örgütsel doküman ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ve PKK sığınakları imha edilerek kullanılmaz hale getirildi.

Görüntü Dökümü

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-Askerlerin kendi yaptıkları ilkel köprüden geçmeleri

-Operasyon bölgesinden görüntüler

-Askerin arazideki fotoları

-Bulunan sığınaklardan detay

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,()-

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4)DUŞ TEKNELERİNE GİZLENMİŞ 454 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak isteyen dul kabini yüklü bir TIR'da piyasa değeri yaklaşık 90 milyon 800 bin lira 454 kilogram 38 gram eroin ele geçirdi. TIR sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a çıkış yapacak olan bir TIR'da yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen TIR aracı çıkış işlemleri için geldiği Kapıkule Sınır Kapısı'nda X-Ray taramasından geçirildi. TIR dorsesinde farklı yoğunluk tespit edilmesi üzerine hangara çekilen araçta yapılan aramada duş kabini teknelerinin taban kısmına gizlenmiş 454 kilogram 38 gram eroinin ele geçirildi. İsmi açıklanmayan TIR sürücüsü gözaltına alındı. İfadesinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 90 milyon 800 bin lira olduğu belirlendi.

6 OPERASYONDA 834 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ekiplerince yılbaşından bu yana düzenlenen 6 operasyonda toplam 834 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildiği kaydedildi. Olaylara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-TIR'ın X-Ray'den geçirilmesi

-Duş tekneleri

-Köpekli arama

-Duş teknelerinin açılması

-Bulunan uyuşturucular

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: EDİRNE,()-

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5)'YUNUS' MOTOSİKLETİ RAYLARA TAKILDI: 2 POLİS YARALI

BURSA’da devriye atan 'Yunus' polisleri Volkan Tokay (32) ve Mustafa Değirmenci (31), bulundukları motosikletin tramvay raylarına takılarak devrilmesi sonucu yaralandı. Sürücü Volkan Tokay tedavi altına alınırken, Mustafa Degirmenci ise ayakta tedavi edildi.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi Bursa Adliye Sarayı yakınında bugün öğle saatlerinde meydana geldi.Devriye attıkaları öğrenilen Yunus polisi Volkan Tokay yönetimindeki 32 16 A 4867 motosiklet, ön tekerinin tramvay raylarına girmesi sonucu devrildi. iki polis kazada yaralandı. Olay yerine çok sayıda Yunus ekibi ve meslektaşları akın etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Volkan Tokay ile Mustafa Değirmenci’ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı polisler daha sonra Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Volkan Tokay tedavi altına alınırken, Mustafa Degirmenci ise ayakta tedavi gördü.Polis, kaza ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralı polislerin hastaneye girişi

-Yaralı bir polisin ambulansa bindirilişi

-Olay yerinden, motosikletten ve raylardan detaylar

Süre:2.16 Boyut:255 MB

Haber:Muammer İRTEM-Kamera:Halil ÖZÇOBAN/BURSA, ()

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6)ELBİSTAN'DA EV VAADİYLE 60 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK İDDİASI

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde bir grup, ev aldıkları müteahhit D.K.'nin daireleri birden fazla kişiye sattığını, tapuları da tefecilere vererek yaklaşık 60 milyon lirayla kaçtığını iddia etti. Tefecilerin de müteahhitten aldıkları tapularla elektrik, su ve doğal gaz aboneliklerini iptal ettirdiğini belirten grup, yetkililerden yardım istedi.

Elbistan'da müteahhit D.K.'den satın aldıkları dairelerin bulunduğu apartmanın önünde toplanan grup, ellerindeki sözleşmeleri ve ödeme yaptıklarını gösteren dekontlarla yardım istedi. Mağdur olduklarını belirten gruptakilerden Tuncay Çiçekli, D.K.'nin yıllarca emek verdikleri birikimlerini alıp kaçtığını belirterek, "Müteahhit yaklaşık 60 milyon para ile kayıplarda. Bir daireyi birden çok kişiye satmıştır. Yani burada dolandırıcılık ve sahtekârlık vardır. Benim de aldığım daireyi 3-4 kişiye satmış" diye konuştu.

HEM KENDİSİ HEM OĞLU DOLANDIRILDI

Ufuk Bildirici ise parasını ödediği evinden atıldığını ve ailesi ile kirada yaşamak zorunda kaldığını söyledi. Kendisi gibi oğlunun da D.K.'den ev aldığını ve onun da tapusunun başka birine verildiğini belirten Bildirici, "32 senelik birikimimi aldılar. Allah rızası için sesimizi duyun" dedi.

'TEFECİ ELEKTRİĞİMİZİ VE SUYUMUZU KESTİRDİ"

Bir diğer mağdur Mustafa Cücük ise müteahhidin tapuları, parasını aldıkları hak sahipleri yerine tefecilere verdiğini belirterek, "2017'nin Mayıs ayında ayında buraya geldik ve tefeciler bizim suyumuzu, elektriğimizi kesti. Şu anda doğal gazımız, elektriğimiz ve suyumuz yok, mum ile oturuyoruz. Marketten aldığımız su ile günümüzü geçiriyoruz. Bizim mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

'EVİMİN TAPUSU KOMŞUMDA ÇIKTI'

Mağdurlardan Ali Güzel de D.K.'nin evi tamamladıktan sonra oturabileceklerini belirtip anahtarı verdiğini ancak tapuyu çeşitli bahanelerle vermeyerek kendilerini oyladığını ifade ederek şunları söyledi:

"Açıkçası böyle bir vurgun olacağı hiç aklımıza gelmedi. 6- 7 ay evde oturduktan sonra iflas söylentileri çıktı. Şirkete gittiğimizde tapunun güvenilir elde olduğunu ve rahatlıkla oturmamızı söylediler. Ben araştırdığımda tapumun komşumda olduğunu gördüm. Adam 300 bin lira istiyor, '1 yıldır da evde oturuyorsun. 50 bin lira da kira tuttu' diyor. Yani burada da adamların tefeciliği belli oluyor. 12 ayda nasıl benim 50 bin lira kiram oluyor. Elbistan'da 1000 liraya giden ev bile yok ki 50 bin lira olsun."

Görüntü Dökümü:

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- Binalar

- Mağdurlar

- Tuncay Çiçekli'nin konuşması

- Ufuk Bildirici'nin konuşması

- Mustafa Cücük'ün konuşması

- Ali Güzel'in konuşması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 597 MB