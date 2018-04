DHA YURT BÜLTENİ-9

Gözaltındaki şüpheli, polislerin arasında vurularak öldürüldü

Gaziantep'te, kimlik kontrolü sırasında hakkında 'hakaret' suçundan arama kararı olduğu belirlenen Uğur Bakır (38), gözaltına alındı. Bakır, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin girişinde, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından polislerin arasında tabancayla vurularak öldürüldü. Kaçan saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalaması için çalışma başlatıldı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Uğur Bakır, dün Yaprak Mahallesi'nde polisler tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında, 'hakaret' suçundan arandığı belirlenince gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Bakır, bugün adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Uğur Bakır, polis aracından indirildiği sırada, kimliği belirsiz bir kişi arkadan yaklaşarak üzerindeki tabancayı çekip, polislerin arasındaki Bakır'a 5 el ateş etti. Bakır, kanlar içinde yerde kalırken, olay yerinde kargaşa yaşandı. Saldırgan da koşarak olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Uğur Bakır, hemen alındığı Acil Servis'te yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bakır'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisler, olay sonrası kaçan saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalaması için çalışma başlattı.

Bursa'da ortaokulda omuz atma kavgası kanlı bitti

Bursa'da ,14 yaşındaki Y.G., iddiaya göre omuz atma meselesi yüzünden kavga ettiği 15 yaşındaki Y.D.'yi bıçakladı. Kavganın sonrası ve Y.D.'nin kanlar içinde sağlık ocağına gitmesi güvenlik kameralarına yansırken şüphelinin sosyal medyada paylaştığı silahlı fotoğraf dikkat çekti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi Nurettin Gülten Kutlucan Ortaokulu'nun önünde meydana geldi. İddiaya göre, aynı okulda eğitim gören Y.G. ile Y.D. okul çıkışında omuz atma meselesi yüzünden kavga etmeye başladı. Bu sırada Y.G., cebinden çıkarttığı bıçak ile Y.D'yi belinden, omzundan ve elinden yaraladı. Şüpheli Y.G., olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Y.D., arkadaşlarının yardımı ile olay yerine yakın bulunan bir sağlık ocağına gitti. Burada ilk tedavisi yapılan Y.D., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Y.G., polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada iki öğrenci arasında yaşanan bıç aklı kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, öğrencilerin kaçışması, yaralı Y.D.'nin kanlar içinde koşturması ve arkadaşları tarafından sağlık ocağına götürülmesi yer alırken, şüheli Y.G.'nin sosyal medya da paylaştığı silahlı fotoğraf dikkat çekti.



Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını: 18 gözaltı

Sakarya'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 18 kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurduğu ve satışını yaptığı bilgisine ulaştığı çok sayıda kişinin evini belirledi. 'Torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonunda 18 şüpheli evlerinde gözaltına alındı. Özel Harekat polislerinin kapıyı açmayan şahıslara 'Aç yoksa kırarız' diye bağırarak içeriye girdi. Baskın düzenlenen evlerde yapılan aramada 119 adet uyuşturucu hap, 156 gram esrar, 51 gram bonzai, 18 gram esrar, 3 gram skank, 0,66 gram kokain, 5 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, 2 adet hassas terazi ile 480 lira para ele geçirildi. 18 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Arkeolojik doğal sit alanı Santa Harabeleri'ne tuğla bina

Gümüşhane'nin Dumanlı köyü sınırlarında yer alan, geçmişi Ortaçağ’a kadar uzanan, ‘Gökyüzüne yakın saklı kent’ olarak da bilinen arkeolojik doğal sit alanı Santa Harabeleri'ne, yaylacı tarafından 2 katlı tuğla bina inşa edildi. Tarihi dokuda çirkin görüntü oluşturan kaçak yapı için Gümüşhane Valiliği'nce yıkım kararı alındı.

Gümüşhane’ye 72 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyü sınırlarında yer alan, Rumlar tarafından 17’nci yüzyılda kurulduğu bilinen, 7 mahalleden oluşan, arkeolojik doğal sit alanı Santa Harabeleri, taştan inşa edilen tek katlı yapılarla her mahallede bir kiliseden oluşuyor. Rum sivil mimarisine özgü eserleri barındıran ve bugüne kadar ayakta kalan yapılar, bölgeye ulaşım zorluğu çekilmesi nedeniyle bakımsızlıktan harabeye döndü. Yörede yaylacılık yapanlar da harabelerin bulunduğu bölgeye kaçak betonarme yapılar inşa etti. Santa Harabeleri'ne, eski taş yapı üzerine bir yaylacı tarafından inşa edilen 2 katlı tuğla bina ise tarihi dokuda çirkin görüntü oluşturdu. Gümüşhane Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, kaçak yapı ile ilgili yasal işlem başlatıp, yıkım kararı aldı. Bölgedeki diğer kaçak yapılar ise takibe alındı. Kimi yaylacıların ahır olarak da kullandığı Santa Harabeleri'nin turizme kazandırılması için proje hazırlandı.

‘HARABELER SAHİPSİZ KALDI’

Santa Harabeleri'ni de kapsayan Arsin Vadisi'ni Koruma Platformu Başkanı Oktay Acar, Arsin- Yanbolu- Santa güzergahının turizme kazandırılması için çalışma yürüttüklerini belirterek, sahipsiz kalan harabelerin bugüne kadar kaderine terk edildiğini söyledi. Bölge halkının da yeterli bilgilendirilmediğini savunan Acar, öBir denetim mekanizması da oluşturulmamış. İlgili kurumlar da geçmişte gereken hassasiyeti göstermemiş. Başıboş kalmış bir vadi. Oradaki tarihi yapıları insanlar istedikleri gibi hoyratça kullanmış. Buna yetkililerin dur demesi lazımö dedi.

‘TUĞLA YAPI RAHATSIZ EDİYOR’

Yöre halkının yaşam hakkının elinden alınmadan, bölgenin doğasına ve tarihi mimarisine uygun yerleşim alanlarının oluşturulması gerektiğini belirten Acar, “Bu bölgede doğayı ve tarihi bozan her türlü yapılaşmaya karşıyız. Yetkililerin elini vicdanına koyarak, bir an önce Santa Harabeleri ve vadimize sahip çıkmasını istiyoruz. Harabelerin olduğu alanda altı tarihi taş yapı, üstü ise tuğladan yapılmış bir yapı var. Bu bizi oldukça rahatsız ediyor. Bu yapı hakkında Gümüşhane Valiliği'nce alınmış yıkım kararı olduğunu biliyoruz. Bu bina bir an önce yıkılıp, restore edilmesi ve eski mimarı durumuna getirilmelidirö diye konuştu.

İÇİŞLERİ BAKANI ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu beraberinde Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve Gümüşhane Valisi Okay Memiş ile birlikte Santa Harabeleri’ni ziyaret etmişti. Ziyarete ilişkin değerlendirmedesinde Soylu, “Burayı tarif etmek gerekirse gizli kalmış cennet; ama yine de gizli kalmasına dikkat etmek lazım. Maalesef, gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruzö demişti. Bakan Soylu, Santa Harabeleri'nin restorasyonla turizme kazandırılması için proje geliştirildiğini de belirtmişti.

SANTA HARABELERİ

Doğu Karadeniz'deki Rum-Pontus Devleti'nin kültürel mirası olan Santa Harabeleri'nin, 17’nci yüzyılda inşa edildiği biliniyor. Rumlar'ın bölgeden 1923 yılında göç etmesiyle kaderine terk edilen harabeler, Gümüşhane’ye 72, Trabzon’a ise 42 kilometre uzaklıkta; Gümüşhane’nin Dumanlı köyü sınırlarında yer alıyor. Rum sivil mimarisine özgü eserleri barındıran ve 1999'da arkeolojik doğal sit alanı ilan edilen Santa Harabeleri, 7 mahallede taştan inşa edilen tek katlı konutlardan ve her mahalledeki en az 1 kiliseden oluşuyor. 1700- 1900 yıllarında 5 bine yakın kişinin yaşadığı harabeler, ulaşım zorluğu nedeniyle az sayıda yerli- yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Santa Harabeleri’nin turizme kazandırılması için proje geliştirildi.

Erbaa'da üzüm bağlarını don vurdu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, sıfırın altında 4 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları nedeniyle üzüm bağlarında zarar meydana geldi. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, bağlarda tespit çalışması başlattı.

Erbaa ilçesinde geceleri etkili olan don olayı nedeniyle ilçeye bağlı Karayaka beldesi ile Salkımören, Ballıbağ, Üzümlü, Bağpınar, Yoldere ve Doğanyurt köylerindeki üzüm bağlarında mahsuller zarar gördü. Sabah saatlerinde bağlarına giden çiftçiler Mayıs ortasında yaprak hasadı yapmaya hazırlandıkları bağlarındaki mahsullerinin donduğunu gördü. Durumun İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından ekipler hasar tespiti için çalışma başlattı.

'50-60 BİN TL ZARARIM VAR'

18 dönümlük bağının tamamı soğuk hava sebebiyle zarar gören ve zararının 50 ila 60 bin TL civarında olduğunu söyleyen çiftçi Nail Doğru, "Dün sabah kalktık ilk önce evimin yanındaki dört dönümlük yerime baktım. Diğerlerini de gezdim. Onlar da aynı durumda. Bu yörenin bağlarının yüzde 90'ı bitik durumda. Kimi parçalarımızı sigorta yaptırmıştık kimini yaptıramamıştık. Şuanda zararımız yüzde 90 değil yüzde 100. Borçlarımız var. Mahsul alacak zamanda bağlar gitti. O yüzden devletten bize bir çare diyorum" dedi.

'ERBAA EKONOMİSİNİN 7-8 MİLYON TL ZARARI VAR'

Konuyla ilgili sigorta şirketini, üniversiteyi ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü bilgilendirdiklerini ve hasar tespiti çalışmalarının başladığını ifade eden Erbaa Ziraat Odası Başkanı Arif Yılmaz Köksal ise "Pazar günü bağcılığın sorunlarını Erbaa'ya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Bağcılık Araştırma Komisyonuna anlatmıştık. O gece eksi 4 derece bir hava soğukluğu oldu. Aşırı soğuklar sebebiyle bu bağdaki gibi tamamen yanmış. Daha önce gezdiğimiz bağlarda da yüzde 25 ila 30 civarında zarar var. Burada enteresan durum bu bağda hiçbir yeşillik kalmamış. Benim tahminim diğer baktığımız bağlarda iki kırım yaprak gitmiş. Bundan da Erbaa ekonomisi yaklaşık 7-8 milyon TL zararı vardır. Üzüm olarak da bunu bir ileri ki safhada bakmak lazım. 1 hafta sonra bununla ilgili daha net cevap verebiliriz. Tarım Sigortaları Havuzunu (TARSİM) aradım bir an önce eksperlerin gönderilmesini ve durumun tespit edilmesini sağladık. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden Rüstem Cengi hocamı aradım bakalım bağlara ne yapılabilir diye. Üçüncü olarak ta İlçe Tarım Müdürlüğünü haberdar ederek zarar ziyan tespitlerinin yapılmasını talep ettik. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun diyoruz" diye konuştu.

Anasınıfı öğrencileri, pazar esnafı ve zabıta oldu

Samsun'da düzenlenen 'pazaryeri etkinliği' kapsamında anasınıfı öğrencileri pazar yerinde meyve ve sebze sattı, bazıları ise zabıta kıyafeti giyip denetim yaptı. ?Atakum ilçesindeki Halide Edip Adıvar Anaokulu ve Atakum İlçe Belediyesi işbirliğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen 'pazar yeri' etkinliği yapıldı. Atakent semt pazarındaki etkinliğe 230 anasınıfı öğrencisi katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin sonrasında pazar, vatandaşlara açıldı. Pazarcı köstümü giyen öğrenciler tezgahların başına geçip sebze meyve, süt, yoğut, peynir, simit sattı. Bazı öğrenciler ise zabıta kıyafeti ile gezerek pazarı ve tezgahları denetledi. Etkinliğe İlkadım İlçe Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Atakum İlçe Belediye Başkanı Ak Partili İshak Taşçı ve anasınıfı öğrencilerinin velileri katıldı. Başkan Taşçı, pazarcılık kültürünün bir gelenek olduğunu belirterek, çocukların küçük yaşta hem bu geleneği yaşatmalarını, hem de daha fazla sosyalleşmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

