DHA YURT BÜLTENİ -9

Cudi Dağı'nda teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı'nda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen, içerisinde silah ve mühimmat bulunan 2 sığınak bulundu. Sığınaklar ile mühimmat imha edildi.

Cudi Dağı'nın Tuşimiya Vadisi bölgesinde, jandarma ekiplerince 23 Ocak günü düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak bulundu. Sığınaklarda arama yapan jandarma, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 3 el bombası, 7 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 3 Kalaşnikof şarjörü, her biri 12 kilogramlık 7 mutfak tüpü, 2 akü, 100 metre kablo, 40 metre halat, 2 elektrikli fünye, 80 metre içerisinden kablo geçirilmiş hortum ile çeşitli yaşam malzemeleri ve örgütsel dokümanlar ele geçirdi. Sığınaklar ile bulunan mühimmat ve malzemeler imha edildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------------------

- Operasyondan görüntü

- Güvenlik güçlerinin sığınakta arama çalışmaları

- Sığınakların kullanılmaz hale getiriliş

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 210 MB-151 MB

Haber: Sekvan KÜDEN-Kamera: ŞIRNAK,()

==================

Bodrum'da lodos etkili oldu

Bodrum'da, dün akşamdan itibaren etkili olan lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Koylarda bağlı 2 sandal batarken, dev dalgalar nedeniyle sahil kesimindeki bazı yerler suyla doldu.

Bodrum'da dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman hızını artıran fırtına, özellikle Yarımada'nın güney kısmında kalan Gümbet, Bitez, Ortakent, Yahşi ve İçmeler mahallelerinde etkili oldu. Buradaki sahilde bulunan yürüyüş yolları boşalırken, sahil kesiminde bazı bölgelerde dalgakıranlara çarpan dev dalgalar metrelerce yükseldi. Bitez ve Ortakent koylarında bağlı bulunan 2 sandal ise battı. Bazı tekne sahipleri, gece boyunca teknelerinin başında nöbet tuttu. Sahilde bulunan işletmelerin sahipleri de masa ve sandalyelerini güvenli yerlere kaldırdı. Unutulan bazı masa ve sandalyeler fırtınayla sürüklendi. Bitez sahilinde dalgaların getirdiği kum ve taşlar yürüyüş yoluna kadar ulaştı. Zaman zaman hızı 90 kilometreye kadar ulaşan rüzgarın tam fırtınaya dönmesi Bodrumlulara zor anlar yaşattı. İlçede ara ara yağmur da etkili oldu.

Meteoroloji yetkilileri, lodos ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerine kadar etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------

-Bitez ve Ortakent sahillerinden görüntü

-Boşalan yürüyüş yollarından görüntü

-Batan sandaldan görüntü

-Dalgakıranlara çarpan dalgaların görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), ()

================

Marmaris'te yağmur, rüzgar ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece yarısından itibaren etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun zeminini yumuşattığı yamaçlardan kopan ağaç ve kaya parçaları karayollarına düşüp ulaşımı aksattı. Rüzgarla su alan 3 balıkçı teknesi batarken; bazı apartmanlardaki uydu antenleri ve çatı izolasyonları uçarak yollara düştü. Dolu yağışıyla ise, binalardaki tenteler ve camlar kırıldı, otomobillerde maddi hasar oluştu.

Marmaris şehir merkezinde gece yarısı şiddetli rüzgarla birlikte yağmur etkisini artırdı. Gece boyunca limanlarda demirli tekne personeli, teyakkuzda bekledi. Dev dalgalar, Kordon ve Atatürk Caddesi'ndeki yürüyüş yolunu sular altında bıraktı. Yağmur nedeniyle zemini gevşeyen ağaç ya da kaya parçaları ise Marmaris- Gökova, Marmaris- Datça ve Marmaris-Turunç karayollarına düştü. Bu nedenle karayollarındaki ulaşım olumsuz etkilendi.

Günün ağardığı ilk saatlerde ise bu kez saatteki hızı 52 kilometreye ulaşan fırtına etkili oldu. Fırtınanın etkisiyle şehir merkezindeki bazı apartmanların çatı katlarındaki uydu anteni ve çatı izolasyon malzemeleri yola düştü. Bir işyerinin güvenlik kamerası, bir çatıdan uçan izolasyon malzemelerini görüntüledi. Ayrıca ana caddelerdeki bazı trafik levhaları da devrildi, çok sayıda işyerinin camı kırıldı. Uzunyalı ve Yat Limanı Mevkii'nde bulunan işletmelerin sandalye ve masaları da rüzgarla savrulup denize sürüklendi. Fırtına yüzünden Uzunyalı Mevkii'nde 5'er metre uzunluğunda 3 balıkçı teknesi de su alıp battı. Saat 10.15 sıralarında ise bu kez, kente fındık büyüklüğünde dolu yağdı. 20 dakika aralıklarla 4 defa yağan dolu yağışıyla bazı binalardaki tenteler ve camlar kırıldı.

Yağmurun etkisini azaltmasıyla belediye ve karayolları ekipleri olumsuzluk yaşanan yerlerde çalışma başlattı. Çöplerden dolayı tıkanan rögarlar ve su kanalları temizlendi. Karayolları ekipleri yollara düşen kaya parçaları ve ağaç dallarını temizledi. Dolu yağışı nedeniyle 6 aracın hasar gördüğü ve 9 aracın da maddi hasarlı trafik kazasına karıştığı öğrenildi.

Meteoroloji yetkilileri kentte 24 saatte metrekareye, 52.5 kilogram yağmur düştüğünü belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------

- Geceden fırtına ve yağmurdan görüntü

- Sahile vuran dalgalar görüntü

- Bir işyerinin güvenlik kamerasından çatıdan uçan izolasyon malzemeleri

- Dolu yağışı görüntü

- Sulara gömülen balıkçı teknesi fotoları

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

===================

Kuşadası'nda yağmur yolları suyla doldurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan yağmur sonrası, kentteki cadde ve sokaklar suyla doldu.

Kuşadası'nda bugün saat 11.00 sıralarında başlayan yağmur, yaklaşık 30 dakika boyunca sağanak olarak yağdı. Şiddetli yağmur sonrası, ilçe merkezi ile Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Sahil şeridindeki Atatürk Bulvarı, İlçe Otobüs Terminali önündeki köprülü kavşak bağlantı yolları da olumsuz etkilendi. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, zor anlar yaşadı. Köprülü kavşak altındaki bazı yollar, kısa süreli ulaşıma kapandı. Bazı siteler ile alçak yerlerdeki yazlıklarda su baskınları yaşandı.

Öte yandan kentte yağmur etkisini yitirse de hala devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------

- Yağmur sularıyla dolan caddeler

- Polisin kapattığı sokaklar

- Aaraçların sulardan geçişi

- Kadınlar Denizi Plajı'ndan görüntü

Haber- Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()

=================

Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Ebubekir öldü, sürücü kaçtı

Şanlıurfa'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan 4 yaşındaki Ebubekir Demir, hastanede hayatını kaybetti. Polis, kaçan sürücüyü arıyor.

Kaza, sabah saatlerinde Akabe Yolu üzerinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen sürücü, ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Ebubekir Demir'e otomobiliyle çarptıktan sonra kaçtı. Yola savrularak ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Demir’in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için görgü tanıklarının ifadesine başvurup, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Ölen çocuğun yakınlarının Adli Tıp Kurumu önünde beklemesi

- Cenaze aracı gelişi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 426MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

=================

Plastik ambalaj yüklü kamyon alev topuna döndü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde seyir halindeki kamyon aniden alev topuna döndü. Sürücüsünün yolun sağına çektiği kamyon, tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Geyve ilçesi Şerefiye Mahallesi D-650 Karayolu'ndan Adapazarı yönüne giden Yahya Yıldırım'ın kullandığı 54 HL 520 plakalı plastik ambalaj malzemesi yüklü kamyon, saat 02.30 sıralarında yanmaya başladı. Yıldırım, dumanı fark edip, kamyonu yol kenarına çekti. İtfaiyeden yardım istedi. Kamyon bir anda alev topuna döndü. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

Polis, inceleme başlattı.

Görütü Dökümü

------------

- Aracın yanma hali

- İtfaiyenin gelişi

Boyut: 20.2 MB-Süre: 00:00:30

Haber-Kamera: İsa Çiçek-Geyve-Dha

================

Ferit Melen anısına Süphan Dağı'na zirve tırmanışı yaptılar

Van'da 7 dağcı, Türkiye Cumhuriyeti başbakanlarından merhum Ferit Melen anısına 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkması ve Van Gölü'nün güzelliklerine dikkat çekmek için sürekli etkinlikler yapan Van Gölü Aktivisitleri Derneği tarafından 5'inci Süphan Dağı tırmanışı düzenlendi. Bu yılki zirve tırmanışı, 1906 yılında Van'da doğan, Van milletvekilliği, Maliye ve Milli Savunma bakanlıkları yapan, 1972 yılında ise Türkiye Cumhuriyeti başbakanı olan, 82 yaşında vefat eden Ferit Melen anısına yapıldı. Türkiye'nin üçüncü büyük dağı olan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı tırmanışı etkinliğine yurdun çeşitli yerlerinden profesyonel 7 dağcı katıldı.

Etkinlik öncesi açıklama yapan Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ise bu tırmanışın çok önemli ve anlamlı olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bu tırmanışı, Van'ın önemli bir siyasetçisi olan merhum Ferit Melen'in anısına atfediyoruz. Bunu bölgemizde yetişmiş ve emek vermiş büyüklerimize bir vefa göstergesi olarak düşünüyoruz. İlk kez yapacağımız bu etkinliği, aynı zamanda onların anılması ve yeni neslin de bilmesi için önemli buluyoruz. Yapacağımız etkinliklere katkılarda bulunmak isteyen gönüllülerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

Bitlis'in Aydınlar beldesinden tırmanışa geçen dağcıların etkinliği eksi 23 derecelere kadar düşen soğuk havada 2 gün sürdü. Zirvede açıklama yapan dağcı Tarık Bünyamin Kaya, "Süphan Dağı zirvesinden eski Türkiye Cumhuriyeti başbakanlarından merhum Ferit Melen'i saygı ve minnetle anıyor, rahmet diliyoruz. Ruhu şad olsun" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------

-Dağcıların tırmanışı

-Zirvede açıklama yapan dağcılar

Haber-Kamera: Gülay KUYUCU- Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), ()-

================

Sevgi evlerinde kalan çocukların kayak keyfi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kayseri İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'İlden İle Gönülden Gönüle Projesi' kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinden Kayseri'ye gelen öğrenciler, Erciyes'te kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kayseri İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'İlden ile Gönülden Gönüle Projesi' kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinde sevgi evlerinde kalan 9 öğrenci Kayseri'ye geldi. İlk defa karla tanışan çocuklar, Erciyes Kayak Merkezi'nde kızakla kayak yaptı. Erciyes'te güzel vakit geçiren çocuklar ayrıca kar topu oynayarak, gondola bindi.

Öğrencilerle birlikte Kayseri'ye gelen Alanya Sosyal Hizmet Müdürü Ahmet Çelik, "Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerindeki çocuklarımızı Kayseri'ye getirdik. Kayseri İl Müdürlüğümüz ile birlikte 'İlden ile Gönülden Gönüle' projesi çerçevesinde çocuk evlerimizin değişim programlarını yapıyoruz. Alanya'dan buraya gelen 2 çocuk evimiz var. 16 kişilik ekip olarak geldik. Kar görmeyen çocuklarımız vardı. Onlar kar ile buluştular. Çocuklarımız Erciyes'te ki karın soğukluğunu hissederek kayak yaptılar" dedi.

Çelik, "Aynı proje kapsamında Kayseri'den Alanya'ya giden çocuklarımız da bazı etkinlikler yapıyor. Hiç deniz görmeyen çocuklar varmış. Onlar da sahile indiler. Çeşitli geziler yaptılar." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

---------

- Kızakla kayan öğrenciler

-Kartopu oynayan öğrenciler

-Ahmet Çelik ile röportaj

-Gondola binen öğrenciler

- Genel detay

Süre: 3.50 Boyut: 463 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, ()

====================

Hasta yaban keçisi doğal ortamında tedavi edildi

Tunceli'de Munzur Vadisi'nde hareketsiz halde bulunan yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile AFAD ekipleri tarafından tedavi edilip, doğal ortamına bırakıldı.

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Munzur Vadisi Milli Parkı’nda yaptıkları gözlemde kayalık alanda hareketsiz duran yaban keçisine rastladı. Kar nedeniyle bölgeye gidemeyen ekipler, Munzur Çayı’nın karşı kıyısında bulunan keçiye müdahale için AFAD’dan destek istedi. Bölgeye gelen AFAD ekipleriyle birlikte çalışma yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, botla çayın karşı kıyısına geçip, hayvana ilaç tedavisi uyguladı. Durumu düzelip, kendine gelen keçi, doğal yaşamına bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------

- Ekiplerin bota binmesi

- Munzur çayında karşıya geçmeleri

- Hasta keçiyi yakalama çabaları

- Keçiyi yakalama anları

- Keçiyi tedavi etmeleri

- Keçiyi doğal ortamına bırakmaları

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 166 MB

Haber: Ferit DEMİR-Kamera:TUNCELİ,()

