DHA YURT BÜLTENİ -9

Bigalı Semih, Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında öldü

Kerç Boğazı'nın Rusya kıyısında meydana gelen patlamaların ardından 2 gemide çıkan yangında hayatını kaybeden gemicilerden birinin, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme köyünden Semih Solak (25)olduğu öğrenildi. Ocak ayı başından bu yana 'Candy' isimli gemide, 2'nci çarkçı olarak çalışan Semih Solak'ın, Mayıs ayında askere gideceği öğrenildi.

Kerç Boğazı'ndan hareket eden, Tanzanya bayraklı oldukları belirtilen 'Candy' ve 'Maestro' isimli gemilerde hareketinden kısa bir süre sonra patlama yaşandı ve ardından yangın çıktı. İki gemide çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetti. 2 gemide çıkan yangında hayatını kaybedenlerden birinin, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme köyünden Semih Solak olduğu öğrenildi. Bugün Semih Solak'ın Biga ilçesi Balıklıçeşme köyünde bulunan babaevine haber verildi.

Acı haberi alan Semih Solak'ın babası Sadık Solak oğlunun gemiye nasıl gittiğini anlattı ve şunları söyledi:

"Televizyonda haberlerden izledik. 20 gün oldu oğlum bu gemiye gideli. 20 gündür o gemideydi. İstanbul'dan indi, Suriye'ye gitti. Suriye'den döndüler, Rusya'ya gittiler. Ben gemiye gittikten sonra öğrendim tanker olduğunu. Rusya'dan herhalde doğalgaz olarak yüklenmiş. 2 gün önce oğlumla internetten canlı görüştük. 'Baba yükledik açıklarda bekliyoruz. Şirketin diğer gemisi gelecek. Ona aktarma yapacağız. Ondan sonra tekrar dolum yapıp, Suriye'ye gideceğiz' dedi. Sonra haberlerde bu olayı izleyince, bu aktarma olayından haberim olduğu için şüphelendim. Telefonla arıyorum. Cevap vermiyor. Şimdi öldüğü haberini aldık. Şu anda Kırım'da hastanede morgdaymış. Şu anda şirketten hiçbir bilgi yok. Şirketin telefonlarına da ulaşamıyoruz. Bir iki çarkçı arkadaşlarım var. Onlar araştırdılar ancak bilgi alamadık. Doğru düzgün şirketin ismini bile bilmiyoruz. 20 gün oldu. Başka bir şirketten indi. Telefon etti, 'Baba, geliyorum' dedi. 'Oğlum Nisan'a kadar çalışacaktın, ne oldu?' dedim. 'Bilmiyorum çarkçı başı bizi takım olarak indirdi' dedi. 2 saat sonra tekrar aradı, 'Baba başka bir gemiden haber aldım. Beni çağırdılar. O gemiye gidiyorum, gelmeyeceğim' dedi. Bir akşam İstanbul'da kaldı. Tekrar bu şirkete geçti. '3-4 ay boşta kalmayayım' dedi. 11 Mayıs'ta bedelli askerliğini yapmaya gidecekti. Cenazeyle ilgili de şu anda bilgimiz yok."

Sabah saatlerinden itibaren ailenin yakınları ve komşuları eve gelerek taziyelerini iletti.

Görüntü Dökümü

--------

-Semih Solak'ın baba evinden görüntü.

-Semih Solak'ın babası Sadık Solak'ın taziyeleri kabul etmesinden genel ve görüntü.

-Sadık Solak açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Safiye TARI GÜNER/BİGA(Çanakkale), ()

==================

Ayvalık, Venedik gibi

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde dünden bu yana etkili olan yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Sokaklar dereye döndü.

Ayvalık'ta dünden bu yana etkili olan yağmur, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Ayvalık'ın tarihi evlerinin bulunduğu dar sokakları su bastı. Hayrettin Paşa Mahallesi'nde başta olmak üzere kentin farklı sokakları, yağışla birlikte göle döndü. Ayvalık merkez mahallelerinin yanı sıra Sefa-Çamlık Mahalesi, Küçük Sanayii, Küçükköy, Altınova ve kırsal mahallelerin bazılarında sağanak yağış sırasında evleri su bastı.

Ayvalık Belediyesi ekipleri ile Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği su tahliye çalışması gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Yağmur suyunun aktığı sokaklar

- Göle dönen caddelerden görüntüler.

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), ()

============================

Bursa'da kaybolan 17 yaşındaki engelli genç ölü bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde babasıyla birlikte gittiği bağ evinin etrafında kayboldan zihinsel engelli Arif Karakoç'tan(17) kötü haber geldi. Arif Karakoç'un cansız bedeni bağ evinin yakınlarında bulundu.

Orhangazi ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde zihinsel engelli Arif Karakoç, babası Nizamettin Karakoç ile birlikte kendilerine ait olan bağ evine gitti. Baba Nizamettin Karakoç, bir süre sonra oğlunu evde bulamayınca dışarı çıkıp aramaya başladı. Bağevi çevresinde de oğlunu bulamayan baba Karakoç, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, engelli genci bulabilmek için çalışma başlattı. Bu arada bölge sakinleri de Karakoç'un bulunması için ekiplerin başlattığı arama çalışmalarına katıldı.

Arif Karakoç'tan öğle saatlerinde ise acı haber geldi. Gencin cansız bedeni, bağ evinin yakınlarındaki su kuyusunda AFAD ekipleri tarafından bulundu. Bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri AFAD ve UMKE cesete ulaşmak ve kuyudan çıkartmak için çaba harcarken, Jandarma ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

-----------

-Olay yerinden ilk görüntüler

-Detaylar

Süre: 34 saniye, Boyut: 75 MB

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), ()

=================

Kavgada boğazından bıçaklanan genç, 1 ay sonra öldü

Gaziantep'te, Suriyeliler ile Türkler arasında çıkan kavgada boğazından bıçaklanarak, ağır yaralanan Necati Bağcı (23), tedavi gördüğü hastanede 1 ay sonra hayatını kaybetti.

Olay, 23 Aralık'ta Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli grup ile Türkler arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz Suriyeli, Necati Bağcı'yı bıçakla boğazından ağır yaraladı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülen Bağcı, ameliyat edildikten sonra yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Necati Bağcı, 1 aylık yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti. Necati Bağcı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca alınarak, götürüldüğü mezarlıkta toprağa verildi.

Öte yandan olay sonrası polis tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, çok sayıda kişi gözaltına alınırken, içlerinden 3 Suriye uyruklu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Necati Bağcı'nın fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Yakınlarının ağlaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

========================

Banka kartlarını kopyalayan şebekeye operasyon: 5 gözaltı (2)

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bankaların ATM'lerine yerleştirdikleri aparatlarla kartları kopyalayıp, hesaplardan para çektikleri iddia edilen D.K., F.B., S.Ç. ve Ö.K. emniyet müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Şahısların emniyetten çıkarılması

-Adli makamlara sevk edilmesi

-Adliye dış görüntüsü

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

=======================

İhtiraslı aşkın 'Carmen'i kapalı gişe

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları tarafından uzun süredir provaları devam eden Georges Bizet'in dünyaca ünlü eseri 2 perdelik 'Carmen' operası, kapalı gişe sahneledi.

Kültür Merkezi Sahnesi'nde sahnelenen eseri, MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Bengi İspir Özdülger ile yaklaşık 700 sanatsever izledi. Fransız yazar Prosper Merimee'nin aynı adlı romanından operaya uyarlanan eserin librettosunu Henri Meilhac ve Ludoviç Halevy'in yazdığı 'Carmen' operasının rejisörlüğünü Haldun Özörten yapıyor. Vladimir Lungu orkestra şefliğini üstlendi. Dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Sevtaç Demirer, ışık tasarımı Tarı Deniz, koreografisi Özlem Şenormanlılar ve Ender Üçdemir imzasını taşıyan eserin koro şefliğini Anıl Aydın, çocuk korosu şefliğini ise Reyhan Bezdüz yapıyor.

Tütün fabrikasında çalışan güzeller güzeli Carmen ile bir muhafız çavuşu olan Don Jose arasındaki ihtiraslı aşk hikayesinin konu edildiği eserde, başlıca rolleri; Gülden Vurandemir, Ferda Yetişer (Carmen), Bülent Bezdüz, Ali Murat Erengül (Don Jose), Faik Mansuroğlu, Mehmet Ali Tutar (Escamillo), Işıl Azaz, Bengi İspir Özdülger, Serin Saybaşılı (Michaela), Yusuf Ziya Büyükaslan, Serkan Sevinç, K. Erdem Özdemir (Zuniga), Mehmet Erkoç, Hulusi Polat (Morales), Pınar Olgun Güven, Funda Uyanık (Frasquita), Pınar Duygu Çınar, Dilara Köse, Özlem Pamuk (Mercedes), Serkan Karagöz (Le Dancaire) ve Mustafa Özer (Le Remendado) paylaşıyor.

Eseri önceki sezon Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde sahneye koyan rejisör Haldun Özörten, "Muhteşem bir çalıma döneminin arkasından seyircinin çok sevdiği bir Carmen'i sahneye koymanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gerek gelen tepkiler gerek duyduklarımız Carmen'i çok sevdiği, farklı yorumundan mutlu olduğunu gördük. Nice güzel projelerle Mersin seyircisi ile buluşmaya devam edip sanatseverlere en iyi en kaliteli eserli sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Yoğun ilgi nedeni ile eser 19 Şubat Perşembe günü, saat 20.00'da yeniden sahnelenecek.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Kültür Merkezi'ne girmeye çalışanlar

- Ray'dan geçenler

- Fuayede bekleyenler

- Salona girmenler

- Salondaki kalabalık

- Temsilden genel ve detay

- Rejisör Haldun Özörten

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

============================

Ünlü top modeller If Wedding Fashion İzmir'de podyuma çıktı

İzmir'de 13'üncü kez kapılarını açan If Wedding Fashion İzmir Fuarı kapsamında düzenlenen defilede, birbirinden ihtişamlı abiye ve gelinlikler göz doldurdu. Aralarında Özge Ulusoy, Şebnem Schaefer gibi ünlü top modellerin de bulunduğu defilede sergilenen özel koleksiyon tasarımlar izleyicilerden tam not aldı.

Avrupa'nın en büyüğü olan If Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 13'üncü kez kapılarını açtı. Fuarda düzenlenen bir firmaya ait defilede Özge Ulusoy, Şebnem Schaefer gibi ünlü top modeller podyuma çıktı. Turan Aksoy ve Yusuf Çamöz'e ait firmanın 30 parçalık birbirinden ihtişamlı abiye ve gelinliklerin sergilendiği defile, izleyicilerden tam not aldı. Öte yandan defileye izleyici olarak katılanlar, gümüş işlemeli gelinlikleri ve tasarım abiyeleri ilgiyle izleyerek fotoğraf ve video çekmeyi de ihmal etmedi. Türkiye'nin top modelleri Özge Ulusoy ve Şebnem Schaefer'in katılımıyla gerçekleşen defilenin firma sahipleri Turan Aksoy ve Yusuf Çamöz de muhteşem bir defile ortaya koymanın heyecanı içinde olduklarını belirttiler.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Defileden görüntüler

-İzleyicilerden görüntüler

-Gelinlik ve abiyelerden görüntüler

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, ()

==========================

Suat Gülçimen: "Bursa'nın sahipleri Bursa'da yaşayanlardır"

Bursa Platformu Başkanı ve üyeleri, basın mensupları ile bir araya geldi. Başkan Gülçimen, "Bursa'nın sahipleri, Bursa'da yaşayanlardır ve Bursa'yı yönetenler bundan sonra Bursalıların istemediği hiçbir şeyi yapamayacaklar" dedi.

Bursa Platformu olarak kendilerinin Bursa'da yaşayan, Bursa'da kazanan ve havasını soluyan herkesi doğum yeri sorgulaması yapmadan Bursalı olarak kabul ettiklerini belirten Başkan Sait Gülçimen, her kesimi Bursa'nın değerlerine sahip çıkmaya çağırdı. Bursa Platformu'nun 2019 yılında her aya özel 12 Bursa adı altında faaliyetler gerçekleştireceğini belirten Başkan Gülçimen, "Bursa'nın sahipleri Bursa'da yaşayanlardır, ve Bursa'yı yönetecek olanlar, bundan sonra Bursalıların istemediği hiçbir şeyi yapamayacaklardır. Bunun için Bursa Platformu, yasal tüm imkanları kullanma azim ve kararlılıktadır ve bu durumu tüm kamuoyuna ilan ediyoruz. Önümüzde yerel yönetimler seçimleri var. Hep birlikte yerel yöneticilerimizi seçeceğiz. Tüm siyasi partilere ve onların değerli adaylarına başarılar diliyoruz. Meclis üyeliklerine, şehrin sorunlarını bilen, çözüm önerisi getirebilen, çözüm odaklı, temsil kabiliyeti yüksek, Bursa'nın değerlerine bağlı, toplumda karşılığı olan saygın kişilerin gelebilmesi için, bu özellikleri taşıyan kişilerin listelere konulmasını istiyoruz" dedi.

"YEŞİL BURSA'YI ÖZLEDİK"

Bursa Platformu olarak trafik ve park problemi yaşamayan bir Bursa istediklerini belirten Başkan Gülçimen, "Kentsel dönüşümü, rantsal dönüşüme çevirmeden, bina yoğunluğunu tabana yayan ve önceliği Osmangazi ve Yıldırım'da olacak olan bir kentsel dönüşüm anlayışının hayata geçirilmesini istiyoruz.Yeşil Bursa'yı özledik. Mevsimlik çiçekler işle israf ekonomisini arttıran değil, kalıcı ağaçlandırma ile tüm cadde ve sokakları yemyeşil bir Bursa istiyoruz. Çatal fırından yukarıya, hanlar bölgesini, Ulucami ve Heykel'i içine alacak olan dairesel alanın trafiğe kapatılarak, yeniden cazibe merkezi haline gelen ve yaşayan tarih şehri olan bir Bursa istiyoruz. Bunlar ve bunlardan daha fazlası belirtmiş olduğumuz hususlar aynı zamanda 2019 yılı faaliyet planımızı oluşturmaktadır. Ve bu hususlara ilgili faaliyetler icra edilecektirö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Suat Gülçimen Açıklamalar

- Toplantı detaylar

Haber-Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA()

=========================