DHA YURT BÜLTENİ-9

Şehit ateşi Van'a düştü



Şırnak'ta, Kuyutepe üs bölgesine PKK'lı teröristlerin uzun namlulu silah ve roketatarlarla düzenlediği saldırıda şehit düşen 3 askerden Uzman Çavuş Muğdat Çelik'in memleketi Van'ın Erciş ilçesine ateş düştü.

Şırnak'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muğdat Çelik'in Van'ın Erciş İlçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki baba evine, öğlen saatlerinde acı haber ulaştı. Askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini aileye bildirdi. Aile bireyleri gözyaşı dökerken, eve Türk bayrağı asıldı. Şehit ailesinin yakınları, komşuları ve mahalle sakinleri, taziye için eve akın etti. Şehit Uzman Çavuş Çelik'in (44), evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.

Haber:VAN, ()

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Anne ve kızı evde ölü bulundu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde oturan Fadime Dolaksız (70) ve kızı Halime Dolaksız (44), evde ölü bulundu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tahmin edilen anne ve kızın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

Eğirdir'e bağlı Barla köyünde oturan Fadime ve kızı Halime Dolaksız'dan geçen hafta perşembe gününden bu yana haber alamayan yakınları, dün eve geldiklerinde kapıyı açan olmayınca jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri girdikleri evde anne ve kızının cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin edilen anne ve kızının cenazesi otopsi için morga konuldu.

MARKET ALIŞVERİŞİNDE GÖRÜLDÜLER

Fadime ve Halime Dolaksız'ın geçen ay marketten alışveriş yaparken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Markete gelen anne Fadime Dolaksız'ın bir süre oturduktan sonra kızıyla birlikte elindeki poşetlerle marketten çıktığı görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Anne ve kızın marketten çıkarken görüntüleri

160 MB

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ/EĞİRDİR (Isparta), ()

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Kastamonu'da CHP'lilerden oturma eylemi

Kastamonu'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından, 'OHAL değil demokrasi' sloganı altında oturma eylemi gerçekleştirildi.

Kastamonu Cumhuriyet Meydanında düzenlenen oturma eylemi öncesi, CHP İl Başkanı Hasan Baltacı açıklamalarda bulundu. OHAL'in bir an önce sonlandırılması gerektiğini söyleyen Baltacı, "Sadece bu meydandan değil, Türkiye’nin 81 ilindeki meydanlardan Ankara’daki Saraylıları uyarıyoruz. Bizler OHAL değil Demokrasi istiyoruz" dedi. Konuşma sonrası oturma eylemi gerçekleştiren partililer daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü dökümü:

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-Partililerin meydanda toplanması

-Parti İl Başkanının konuşması

-Oturma eylemi

Haber:Gürkan YILMAZ/KASTAMONU/,()

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CHP'lilerden Muğla'da oturma eylemi

CHP Genel Merkezi'nin OHAL'in 7'nci kez uzatılmasını protesto etmek için ülke genelinde başlattığı oturma eylemi, Muğla'da da düzenlendi.

CHP Muğla İl Başkanlığı tarafından Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'nda yapılan 5 dakikalık oturma eylemine yoğun katılım oldu. CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partilinin katıldığı eylemde, "Faşizme karşı omuz omuza" ve "OHAL'de yaşamak istemiyoruz" sloganları atıldı. Eylem öncesi açıklama yapan CHP Muğla İl Başkanı Mürsel Alban, "Ülkemizi tek adam rejimine dönüştürme amacıyla hazırlanan ve tarihe mühürsüz seçim olarak geçen 16 Nisan referandumunun üzerinden tam 1 yıl geçti. 15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan bir rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe ortamında 'evet' demenin devletin tüm kurumlarıyla desteklendiği, 'hayır' demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır" dedi. Ülkenin 21 aydır OHAL'le yönetildiğini belirten Alban, "İlan edilişindeki amacından uzaklaşarak demokrasi ve hukuk sistemine yönelik bir saldırıya dönüşen OHAL rejimi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur. KHK'lar eliyle parlamento, yani halkın iradesi gasp edilmiştir. Türkiye'yi tek tipe sokmak için sendikalar, meslek oda ve birlikleri ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik operasyonların ardı arkası kesilmemiştir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından gruptakiler, 5 dakikalık oturma eyleminin ardından sessizce dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Oturma eylemi öncesi gruptan görüntü

- Oturan gruptakilerin slogan atması

- CHP Muğla İl Başkanı Mürsel Alban'ın konuşması

- Oturma eylemi

Haber- Kamera Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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Antalya'da CHP'liler, demokrasi için oturdu

Antalya'da CHP'liler, Cumhuriyet Meydanı'nda 'OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz' sloganıyla 1 saatlik oturma eylemi yaptı.

CHP'nin Türkiye genelinde 'OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz' eylemi Antalya'da da karşılık buldu. Saat 12.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen CHP'lilere, sivil toplum örgütleri destek verdi. CHP genel başkan yardımcıları Çetin Osman Budak ve Gamze Akkuş İlgezdi, Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın da saat 13.00'e kadar süren oturma eylemine katıldı. OHAL'e karşı dövizler taşıyan grup, sloganlar atarak OHAL'in kaldırılmasını istedi. CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, OHAL'in bardağı taşırma noktasına geldiğini söyledi. OHAL'in halkın iradesine yönelik olduğunu belirten Kumbul, “Hukukun askıya alındığı, parlamentonun yok sayıldığı, milli iradenin tanınmadığı, milletvekillerinin rehin alındığı faşizm düzeni ortadan kalkmalıdır. Sivil darbe ile tek koltukta birleştiren yasama, yürütme ve yargı erkleri, yeniden çağdaş demokrasilerde olduğu gibi kendi koltuklarına geçmelidir" dedi. Çetin Osman Budak ve Gamze Akkuş İlgezdi de OHAL'in kaldırılması çağrısında bulunan açıklamalar yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Alandaki kalabalıktan detay görüntü

- İl Başkan Ahmet Kumbul'un konuşması

- Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma KÖSE'nin konuşması

- Genel Başkan Yardımcısı Gamze AKKUŞ İLGEZDİ'nin

- CÇetin Osman BUDAK'ın konuşması

- Detaylar

231 Mb //3.48 (HD)

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA, ()



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Burdur'da CHP'den oturma eylemi

BURDUR'da CHP il başkanlığı tarafından 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' basın açıklaması ve oturma eylemi yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğe CHP İl Başkanı Osman Gök, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Merkez İlçe Başkanı Sıdıka Oğuzkan, Yeşilova İlçe Başkanı Ferdi Ay ile partililer katıldı. 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' yazılı pankart ve dövizler taşıyan grup adına İl Başkanı Osman Gök açıklama yaptı. Gök, "Ülkemizi tek adam rejimine dönüştürme amacıyla hazırlanan ve tarihe mühürsüz seçim olarak geçen 16 Nisan referandumunun üzerinden tam 1 yıl geçti. 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL adı altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan bir rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe ortamında 'Evet' demenin devletin tüm kurumlarıyla desteklendiği 'Hayır' demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır" dedi. 21 ay süren OHAL ile ülkedeki baskı rejiminin kurumsallaştığını savunan Osman Gök, "Demokrasiye ve hukuk sistemine yönelik bir saldırı halini alan OHAL rejimi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur. KHK'lar eliyle parlamento, yani halkın iradesi gasp edilmiştir. Türkiye'yi tek tipe sokmak için sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara, meslek oda ve birliklerine yönelik operasyonların ardı arkası kesilmemiştir. AKP iktidarının muhaliflere bir sopa olarak kullandığı OHAL, bu faşizan sınırlarını bile aşmış; aşırı sağcı, solcu, muhafazakar sosyal demokrat, kimseyi ayırmadan tüm topluma karşı işlenen bir suç haline gelmiştir. OHAL ile ülkemizde hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından partililer 1 saat oturma eylemi yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Eyleme katılanlar

- Osman Gök'ün açıklaması

- Oturma eylemi

- Detay

200 MB /// 03.22"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Yozgat’ta CHP il yönetimi oturma eylemi yaptı

Yozgat'ta Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı tarafından, "OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz" adı altında oturma eylemi gerçekleştirildi.

Yozgat Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen oturma eylemi, CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar’ın okuduğu basın açıklamasıyla başladı. Eyleme CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız da katıldı. Yarım saat süren oturma eyleminin ardından CHP’liler olaysız bir şekilde meydanı boşalttı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-CHP’lilerin meydana gelişi

-Basın açıklaması

-Meydandan detay

-Oturma eylemi

-Eylem yapan grubun dağılması

Haber:Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,()

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Tokat’ta CHP'lilerden oturma eylemi

Tokat'ta, CHP İl Teşkilatı üyeleri ve partililer, 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' sloganıyla oturma eylemi yaptı.

CHP Tokat İl Başlanlığı'nca 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' sloganıyla Cumhuriyet Meydanı'nda oturma eylemi gerçekleştirildi. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı eylemde, 'OHAL'e hayır' pankartı açıldı. Oturma eyleminde CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, CHP İl Başkanı Feramuz Şahin ve partiler yer aldı. CHP Tokat İl Yönetim Kurulu üyesi Coşkun Çatak, OHAL'in insan haklarına ve özgürlüklere yönelik karşı darbe halini aldığını savunarak, şöyle konuştu: "15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan bir rejim değişikliği ülkemize dayatılmıştır. Sivil darbe ortamında 'Evet' demenin devletin tüm kurumları tarafından desteklendiği 'Hayır' demenin ise adeta yasaklandığı dönem yaşanmıştır. Ülkemiz, 21 aydır OHAL ile yönetilmektedir. İlan değişikliğinden amacından uzaklaşarak, demokrasi ve hukuk sistemine yönelik bir saldırıya dönüşen OHAL rejimi; insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur. Sendikalar, meslek odaları ve birlikleri ile sivil toplum örgütlerine yönelik iktidar gücü ile uygulanan sindirme politikaları son bulmalıdır." Grup üyeleri, basın açıklamasının ardından 1 saat oturma eylemi yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Oturma Eylemi

-Basın açıklaması

-Genel Detay

(111 MB)

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ/TOKAT, ()

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Bursa’da lokanta ile yangına müdahale eden itfaiye aracı yandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Ticaret Borsası binasındaki bir lokantada yangın çıktı. Yangında, lokanta adeta küle dönerken, müdahale sırasında alevlerin sıçradığı itfaiye aracı da kısmen yandı.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey- Bandırma Karayolu'ndaki Karacabey Ticaret Borsası binasında faaliyet gösteren Osman Asa'ya ait lokantanın mutfak bölümünde henüz belirleneyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi de rüzgarın ters yönden esmesi nedeniyle alevlere maruz kaldı. BUSKİ’nin su tankerinin yardımıyla söndürülen itfaiye aracında maddi hasar oluştu. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerine gelen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da söndürme çalışmalarını yakından izleyerek bilgi aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangın dolayısıyla lokantada büyük maddi hasar oluştu. Ayrıca Borsa binasında bu akşam yapılması planlanan MHP Genişletilmiş İlçe Divan toplantısının da yangın nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangın anı

-Yanan lokanta

-Yanan itfaiye aracı

-Yangının söndürülme anı

BOYUT: 159 MB, SÜRE:3,08

Haber:Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), ()



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Minibüs karşı şeride geçti: 5 yaralı

Dk'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs bariyerlere çarptıktan sonra savrularak karşı şeride geçti. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza öğlen saatlerinde TEM Otoyolu Elmacık Köyü geçişinde meydana geldi. Hakkı S. yönetimindeki 34 VJ 8904 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bariyerlere çarptı. Ardından minibüs savrularak karşı şeride geçerek durabildi. Kazada minibüs sürücüsü Hakkı S ile yolcular Nursel S, Katibe S, Ecem S. (3), Esila S (1) yaralandılar. Kazayı görenler 112 ve polisi arayarak yardım istediler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Düzce’de ki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Kazazedelerin ambulansta görüntüsü

-Acil Servise getirilirken görüntüleri ve detaylar var

Haber:Tezcan SOLMAZ (DÜZCE), ()

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Derme çatma evde korku içinde yaşayan aileye devlet sahip çıktı



Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Köşkünü köyü Dağdibi mezrasında banyosu, tuvaleti olmayan, tek odalı derme çatma evde yaşam mücadelesi veren 4 kişilik Onma Ailesi için Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yardım elini uzattı.

Yüksekova ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Köşkünü köyü Dağdibi mezrasında yaşayan Ahya Onma, evlendikten sonra çobanlık yaparak ailesinin geçimini sağlamaya başladı. Ancak Onma, yaşadığı epilepsi hastalığı nedeniyle 3 yıl önce bu mesleğini barakmak zorunda kaldı. Dağdibi mezrasında babasının kendisine verdiği bir odada yaşamını sürdüren Ahya Onma, 2 çocukları olunca eşi ile birlikte mezrada bir yakınlarının kendilerine verdiği derme çatma eve taşındı. Aradan geçen zaman içerisinde aile bakım ve onarım yapamadığı için eski olan 2 odalı evin 1 odasının tavanı da kısmen çöktü. Bir süredir, banyosu, tuvaleti olmayan tek odalı evde yaşadıklarını anlatan Ahya Onma'nın eşi Feleknaz Onma evin başlarına yıkılmasından ve çocukları ile birlikte enkazın altında kalmanın korkusunu yaşadığını söyledi. Gıda ihtiyaçlarını devletten aldıkları yardımlakarşıladıklarını belirten Ahya Onma ise evi onaracak imkanlarının olmadığını, bunun için yetkililerden yardım ve çalışabileceği bir iş istediğini söyledi.Onma ailesinin bu dramının basında yer alması üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü hakerete geçti. 2 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Feleknaz ve Ahya Onma çiftini yaşadıkları tek gözlü evde ziyaret eden Sosyal Hizmetler Merkezi çalışanları, evde incelemelerde bulundu. Yetkililer, aileye gereken yardımın yapılacağını söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yüksekova Sosyal Hizmetler Merkezi çalışanlarının ev ziyareti

-Onma ailesinin yaşadığı evde yapılan inceleme

-Aileden bilgi alınması

-Feleknaz Onma'nın yetkililere yaşadıklarını anlatması

-Evden genel ve detaylar

-Sosyal hizmetler merkezi çalışanların evden ayrılması



Haber:Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()

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Engelli çocuklar polis kıyafeti giyip GBT kontrolü yaptı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören engelli öğrenciler, Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıl dönümü sebebiyle polis memurlarıyla birlikte devriyeye atıp, Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolü yaptı.

Erbaa Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören engelli öğrenciler Polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü sebebiyle Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğündeki polis memurlarını ziyaret etti. Daha sonra öğrenciler polis şapkası ve polis yelekleri giyerek ekip otolarıyla şehirde devriye attı. Polis memurlarıyla birlikte cadde ve sokaklarda yürüyen öğrenciler polis telsizinden GBT sorgulaması yaptı. Uygulama sonrası polis memurları tarafından emniyet müdürlüğü önünde engelli çocuklara üst aramasının nasıl yapıldığı gösterildi. Daha sonra şüpheli rolündeki bir polis memuruna kelepçe takan çocuklar, bu sırada 'İnsan hakları da var yumuşak davranın çocuklar' diye kendilerine seslenen öğretmenine Arka Sokaklar adlı dizideki baş komiser karakteri 'Mesut Güneri'yim hocam' diye cevap verdi. Uygulama sırasında çocuklar büyük sevinç yaşadı.

"ÖĞRENCİLERİMİZ POLİS VE ASKERE ÇOK DÜŞKÜNLER"

Çocukların mutluluklarının gözlerinden okunduğunu kaydeden Zihin Engelliler Öğretmeni İsmail Aksu, "Öncelikle polis merkezini tanıdılar. Kontrol merkezinde polis ağabeylerinin neler yaptığını gördüler. Daha sonra ekip araçlarıyla ilçe merkezine çıktık. İlçe merkezinde devriye gezdik. Daha sonra araçlardan inerek kimlik kontrolü yaptık. Öğrencilerimiz polis ve askere karşı çok düşkünler. Çok seviyorlar polis ve asker olmayı. Birçoğu polis/asker olmak istiyorum diyor. Çok mutlu oldular. Polis elbiselerini giyip sokakta gezerken mutlulukları gözlerinden okunuyordu.ö dedi. Çocuklar ise büyüdüklerinde polis olmak istediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrencilerin İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyareti

-Öğrencilerin polis kıyafeti giymesi

-Öğrencilerin çarşıda yürüyüşü

-Öğrencilerin GBT sorgusu yapması

-Genel Detay

(496 MB) (HD Görüntü)

Haber:İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), ()

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Manavgat'ta Atış Festivali düzenlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Atış Festivali düzenlendi.

Manavgat Merkez Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Atış Festivali'nde aralarında profesyonel sporcuların da olduğu 742 kişi yarıştı. Manavgat'ın Ulualan bölgesinde kurulan poligonda gerçekleştirilen festivalde yarışmalar; havalı tüfek, tavşan, tek atış, pet şişe, gençler trap, amatör trap ve profesyonel trap kategorilerinde gerçekleştirildi. Hava kararıncaya kadar devam eden yarışmada 1184 atış gerçekleştirildi. Yarışmaları Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat Esnaf Odası Başkanı Hasan Özcan, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Salim Aksoy da izledi. Yarışmada tavşan hedefine atış yapan milletvekili İbrahim Aydın, hedefi tam isabetle vurdu.

Manavgat Merkez Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği'nin geçen yıl nisan ayında kurulduğunu belirten Başkan Ali Özen, derneğin henüz 1 yıllık olmasına rağmen üye sayısının 511 olduğunu belirtti. Festivali, Manavgat Belediyesi ve Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nin desteğiyle gerçekleştirdiklerini aktaran Ali Özen, "Türkiye'nin her yerinden yarışmacılar katıldı. 7 kategoride yarışma düzenledik. Katılım beklediğimizin üzerinde oldu" dedi.Yarışmada pet şişe kategorisinde birinci olan Sezgin Ekin, oto kaporta tamirciliğiyle uğraştığını anlatırken, avcılığın babadan, dededen kalma bir hobi olduğunu kaydetti. Türkiye'nin her yerinde bu tür yarışmalara katıldığını aktaran Ekin, "13 yıllık avcıyım. Hafta sonlarımızı bu gibi şenliklerle, arkadaşlarla bir araya gelerek paylaşıyoruz. Asıl işim oto kaporta tamirciliğidir. Güzel bir yarışma oldu" diye konuştu. Tek kurşun yarışması birincisi Mustafa Parin de 4 yıldır aktif olarak atıcılık yaptığını belirterek, şöyle dedi:"Gittiğim birçok yerde, Manisa, Aydın, Konya gibi birçok yerde birinciliğim var. Sülaleden gelen bir avcılık merakı var. Atıcılığa da askerden önce başladım. Askerliğimi yapıp geldikten sonra yine devam ediyorum." Yarışmanın sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Festival alanında görüntüler

- Kayıt masası

- Yarışmadan görüntüler

- Trap yarışmasında görüntüler

- RÖP: Ali Sözen

- Milletvekili İbrahim Aydın'ın atış yapması

- Atış sonuçlarının değerlendirilmesi

- Ödül töreni

478 MB /// 04.10"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, ()