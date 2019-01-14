DHA YURT BÜLTENİ-9

1)CANBOLU DERESİ TAŞTI, TARIM ARAZİLERİ İLE EV VE AHIRLAR SULAR ALTINDA KALDI

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Canbolu Deresi'ndeki su seviyesinin sağanak yağışla yükselmesi üzerine taşkın meydana geldi. Taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı, bölgede bulunan ev ve ahırları da su bastı. Karacabey'de önceki gün etkili olan sağanak nedeniyle Canbolu Deresi'nde su seviyesi yükseldi, taşkın meydana geldi. Ovaesemen ve Çeltikçi kırsal mahalleleri arasındaki tarlalar sular altında kaldı. Karacabey Belediyesi, BUSKİ ve AFAD ekipleri harekete geçerek suları tahliye etmeye çalıştı, bölgede mahsur kalan ilçe sakinlerini kurtardı.

YOLA SET ÇEKİLDİ

Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu ve Belediye Başkanı Ali Özkan, BUSKİ İlçe Şube Müdürü Hakan Kaya ve AFAD yetkilileri su taşkını olan bölgeyi inceledi. Jandarma ekipleri, ilçe sakinlerinin zarar görmemesi için bazı köy yollarını trafiğe kapattı. Ayrıca yola set çeken ekipler, suyun evlere doğru gelmesini engellemeye çalıştı.

İŞ MAKİNESİ SULAR ARASINDA KALDI

Taşkın nedeniyle Yenimahalle'de bazı evler ve bölgede bulunan ahırlar sularla doldu, yemler sürüklendi. Ekiplerin 24 saat süren çalışmaları sonucunda evlerinde mahsur kalan mahalle sakinleri kurtarıldı, hayvanlar ise çocuk parklarına götürüldü. Parklarda hayvanlara yem verildi. Bu arada hayvanların tahliyesi sırasında bir iş makinesi batarak sulara gömüldü. Bazı kişilerin traktör ve ekipmanları da sular altına kaldı. Bölgede zararının büyük çapta olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü;

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-Çevreden detaylar

-Sel görüntüsü

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), ()

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2)OPERASYONA ÇIKAN KOMANDOLAR BUZ TUTAN DEREDEN GEÇTİ

JANDARMA Genel Komutanlığı, Hakkari kırsalda terör operasyonuna çıkan komandoların buz tutan dereden geçerken çekilen görünüsünü Twitter'da paylaştı.Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabında, Hakkari Çukurca Kazan Vadisinde operasyona çıkan komandoların videosu paylaşıldı. Buz tutan derenin içinden geçen askerlerin görüntüsü ile birlikte "Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz" mesajı da paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Askerlerin buz tutan dereden geçişi

Haber: Arda ERDOĞAN/ANKARA,()

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3)ERCİŞ AVCILAR DERNEĞİ YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞAYA YİYECEK BIRAKTI

VAN'ın Erciş ilçesinde Avcılar Derneği üyeleri yaban hayvanları için doğaya yem ve yiyecek bıraktı.

Erciş'te etkili olan kar yağışı, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Birçok kuş türü ve yaban hayvanının yaşadığı bölgede don olunca, Erciş Avcılar Derneği Başkanı Sami Demir ve üyeler harekete geçti. Dernek üyeleri topladıkları yem ve yiyecekleri yaban hayvanlarının yoğun bulunduğu bölgelere bıraktı.Dernek Başkanı Sami Demir, Erciş'te kış aylarının yağışlı ve soğuk geçtiğini belirterek, "Biz dernek olarak her yıl düzenli olarak kış aylarında doğaya ekmek ve yem bırakıyoruz. Özellikle bu yıl çok çetin bir kış geçiriyoruz. Canlıların bulunduğu yerlere geldiğimizde bazen 1 metreye yaklaşan kar kalınlığının olduğunu düşünürsek bu canlıların yiyecek bulmalarının ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliriz. Üyelerimizle birlikte doğal hayatı hem korumak hem de bizden sonraki nesillerimize sürdürülebilir bir doğa bırakmak için bu tür çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Doğaya ekmek ve buğday bırakma görüntüsü

-Röportajlar

-Detaylar

-451 MB, 4 Dakika 2 Saniye

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), ()-

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4)MERSİN’DE HAYVANLAR İÇİN SEFERBERLİK

MERSİN’in yüksek kesimlerinde yaşanan çetin kış şartları nedeni ile hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, çetin geçen kış şartları nedeniyle yüksek rakamlı yerlerde hayvanların yiyecek sıkıntısı yaşamama kolları sıvadı.

Özelliklele Toroslar dağlarının eteklerinde yoğun kar yağışı nedeni ile yiyecek bulmakta zorlanan köpeklere mama, Gülek Karboğazı mevkiinde bulunan Yılkı atlarına da belediye ekipleri tarafından saman ve kuşlar içinde buğday bırakıldı. Veteriner Daire Başkanlığı tarafından çalışmaları kış mevsimi boyunca süreceği açıklanırken ekiplerle birlikte doğaya yem bırakan Biyolog Altay Atlı, özellikle kışın kar yağışının yoğun olarak gerçekleştiği zamanlarda dağlık bölgelerde bulunan sahipsiz hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktıklarını söyledi. Atlı, kış şartlarında sahipsiz hayvanlara yardım eli uzattıklarını belirterek, "Yılın belli zamanlarında, belli periyotlarda düzenli olarak hayvanlara yem bırakıyoruz. Ancak bu yıl kış bölgede sert geçiyor. Bunun içinde sık sık doğaya yem bırakarak hayvanların etkilenmemesi için çalışma yapıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Görevli mamayı kar üzerine dökmesi

- Toplanan köpekler

- Köpeklerin mamayı yemesi

- Atlar için saman getiren kamyonet

- Görevliler kamyonetten saman indirilmesi

- Gelen atların görüntüsü

- Atların samanı yemesi

- Alandan genel ve detay görüntüler

- Biyolog Altay Atlı, açıklama yapması

SÜRE;2'54" BOYUT:327,34 MB

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()



