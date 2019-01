DHA YURT BÜLTENİ-9 

Bodrum'da tarım ilaçlı tavuk eti verilen 4 köpekten 2'si telef oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tarım ilaçlı tavuk eti verildiği belirlenen sahipli 4 sokak köpeğinden 2'si telef oldu. Diğer 2 köpek ise sahipleri ve hayvanseverler tarafından tedavileri için veterinere götürüldü. Köpek sahipleri ve hayvanseverler sorumluların bulunup, hakettikleri cezayı çekmesini istedi.

Cevat Şakir Mahallesi, Seyhan Sokak'taki sahipi, 4 köpek, geçen 10 Ocak'ta, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tarım ilaçlı tavuk eti verilerek zehirlendi. Köpeklerden 2'si telef olurken, diğer 2'si ise hayvanseverler ve sahipleri tarafından veterinere götürülüp, tedaviye alındı. Mahalle sakinleri, sıklıkla yaşanan bu tür olayların artık önüne geçilmesini isteyip, tepkilerini dile getirdi. Zehirlenen köpekleri bulan hayvanseverlerden 62 yaşındaki Sevinç Özdemiroğlu, "Köpeklerden bulduğumuzda içlerinden 1'i ölmüştü. Ölen 'Golden retriever' cinsi köpek arkadaşımındı. Onun yavrusu da telef olmuştu. Mahallemizdeki 'Garip' isimli bir başka köpek de az ileride can çekişiyordu. Veterinere götürüp, tedavisini yaptırdık. Zehirlenen bir köpek daha olduğunu duydum. Tavuğun ortasını kesip, tarım ilacını içine koyarak, köpekleri zehirlemişler. Bu da yapılanın planlı bir katliam olduğunu gösteriyor" dedi.

İKİ KÖPEĞİ TELEF OLDU

Golden retriever cinsi 4 yaşındaki 'Kuçi' ve 9 aylık 'Çiko' isimli iki köpeği zehirlenerek telef olan Erdal Erdoğan, şunları söyledi:

"Köpeklerim tasmalı ve aşılı. Belirli ihtiyaçları için günün belli zamanlarında dışarı çıkartıyoruz. Çıktıkları mesafe en fazla kendi sokağımız. Ancak olay günü uzun süre dönmediler. Merak edip, çıktığımda, köpeklerimden birisini kapının önünde can çekişirken buldum. Onu hayata döndürmeye çalışırken mahallemizde yine sahipli olan ve bütün mahallenin baktığı 'Garip' isimli bir köpek var onun da can çekiştiğini fark ettim. Daha sonra diğer köpeğim Kuçi'yi aramaya gittim. Onu da evimizin 10 metre ilerisinde ağaçların altında cansız yatarken buldum. Yani çok etkili bir şey verilmiş, aksi takdirde yarım saat içinde köpekler ölür mü hiç? Bazı köpekler ise evlerin bahçelerinde olduğu için kurtuldu, Yoksa o akşam burada daha büyük katliam olacaktı. Bu rastgele değil tamamen planlı bir şekilde yapılmış bir olay."

Erdoğan, yarın (Pazartesi) hayvan hakları savunucuları ile birlikte Bodrum Adliyesi'ne gidip, candostlarını katleden kişi veya kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

'BU İNSANLARLA BİR ARADA YAŞAMAK ÇOK RAHATSIZLIK VERİCİ'

Hayvansever 30 yaşındaki Venüs Günyeli (30) de köpekleri zehirleyenlerle aynı ortamda yaşadıklarından dolayı tedirgin olduklarını belirterek, "O köpeklerin gözümüzün önünde can çekişmesi hiç unutulacak bir durum değil. Bunun dışında benim en çok tedirgin olduğum şey her gün yürüdüğümüz, belki yolda karşılaştığımız, selam verdiğimiz insanlarla aynı çevrede yaşıyoruz ve bu insanlar bir cana kıyabilecek kadar rahatlar. Vicdan azabı çekiyorlar mı? Zannetmiyorum. Böyle bir şeyi bu hayvanlara nasıl yaparlar anlayamıyorum. Hiç mi vicdan azabı çekmezler? Bunu yapan insanlarla birlikte yaşamak çok rahatsızlık verici. Umarım kimin yaptığı bulunur. İnşallah bu hayvanların çektiği acı burada kalmaz ve başka hayvanlara da bu acıyı yaşatmazlar" dedi.

Karadeniz'de batan gemiden kurtarılan mürettebat korku dolu anları anlattı



Karadeniz'de, Samsun açıklarında batan 6 kişinin yaşamını yitirdiği Panama bayraklı 'Volgo Balt 214' isimli yük gemisinden kurtarılan 7 mürettebat, savcılığa verdikleri ifadede denizde yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Ukrayna uyruklu 7 mürettebat, dev dalgaların ön kısmını koparıp 2'ye böldüğü geminin 5 dakika içinde sulara gömüldüğünü söyledi. Gemide bulunanların bazıları kurtarma ekibini beklerken ağaç masaya tutunarak denizde yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı.

Samsun'da 7 Ocak günü saat 08.10'da kıyıya yaklaşık 77 mil uzaklıkta Panama Bayraklı ‘Volgo Balt 214’ isimli 3 bin 300 ton kömür yüklü gemi, tehlike sinyali vererek yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Samsun ile Sinop limanlarından 2 gemiyle yola çıkan Sahil Güvenlik ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait 2 helikopter ile Merzifon 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkan 'Cougar' tipi helikopterin katılımıyla sürdü.

Saat 09.05'te Çarşamba Havalimanı'ndan kalkan helikopter, saat 09.54’te13 mürettebatı bulunan gemiye ulaştı. Kurtarılan 7 mürettebat ile 2 gemicinin cansız bedeni, helikopterlerle Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığı’na getirildi. 7 kişi ambulanslarla ve ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Yapılan arama çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenlerine ulaşıldı.

4 mürettebatın cenazesi de otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Batan gemide öldükleri belirtilen 2 mürettebatın, cesetlerini ulaşılması için de arama çalışmaları sürüyor.

SAVCILIĞA İFADE VERDİLER

Batan Panama bandıralı 3 bin 300 ton kömür yüklü gemiden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarılan 7 kişi, soruşturma başlatan Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vererek, denizde yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında geminin 13 kişilik mürettebatından kurtarılan Ukrayna uyruklu Herashchenko Oleh, Ilchenko Yevhenii, Milnichenko Pavlo, Shevchuk Stanislav, Budko Tetiana, Yatsenko Yevgen ve Skachko Denys, yeminli tercüman aracılığıyla ifade verdi.

YAŞADIKLARI KORKU, İFADELERİNE YANSIDI

11'inin Ukrayna, 2'sinin ise Azerbaycan uyruklu olduğu tespit edilen mürettebattan kurtarılan 7 gemicinin, boyunun 20 metreyi aştığı Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında yaşadıkları korku dolu anlar da ifadelere yansıdı. Tahliye ettikleri geminin 5 dakikada sulara gömüldüğünü belirten Ukraynalılar, dev dalgaların geminin ön kısmını kopardığını ve 2'ye bölünen geminin aniden su almaya başladığın anlattı.

'GEMİ TİTREDİ HEMEN YERİMDEN KALKTIM'

Kuru yük gemisinde yer alan Herashchenko Oleh, ifadesinde çok güçlü bir ses duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çok güçlü bir ses duydum. Daha sonra dalga sesleri gelmeye başladı. Gemi titredi, hemen yerimden kalktım. Yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu anladım. Yukarı çıkarak neler olduğuna baktım. Gemici tayfalarının reisi olan Milnichenko Pavlo'nun bağırarak geminin battığını söyleyip panik halinde koşuşturduğunu gördüm. Geri aşağıya indim. Termal kıyafetlerimi ve can yeleğini aldım. Acil toplanma yeri olan köprübaşında toplanmaya başladık. Kaptanın olay olduğu anda uyuduğunu düşünüyorum çünkü toplandığımız yere geldiğinde yeni uykudan uyanmış gibiydi"

'AĞAÇ MASAYA TUTUNDUM'

Kurtarma ekibini beklerken denizde ağaç masaya tutunarak hayatta kalmaya çalıştığını ifade eden Oleh,öBu şekilde en az iki saat kaldım. Gemi eski bir gemiydi. Hava şartlarının da kötü olmasından dolayı geminin bu duruma dayanamayıp battığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'HERKES KENDİNİ SUYA ATMAYA BAŞLADI'

Gemide 'gemici' olarak görevli Ilchenko Yevhenii, gemide önce bir ses, sonra da titreşim hissettiğini anlatarak, "Gemi yan yatmaya başlayınca herkes kendini suya atmaya başladı. Atlayan kişilerin üzerinde termal kıyafet olduğundan dolayı kimin ne yaptığını tespit edemedim. Suya atladığımda arkamda kim olduğuna bakmadım. Çok dalga vardı. Dalgalar beni sağa sola vururken can simidi ile duman saçan filikaya yüzerek vardım. İçinde iki kişi vardı. Bir kişi termal kıyafetliydi. Ben filikaya geldiğimde filikanın içi su ile dolmuştu. Kaptanın vücudunun yarısı suyun içindeydi. Kaptan, termal kıyafet ve can yeleği giymemişti ancak yanındaydı. Ben filikaya geldiğimde kaptana karaya ne kadar kaldığını sordum. Kaptan çok konuşamadı, donmaya yakın vaziyetteydi. Filikada bu şekilde ne kadar kaldığımızı hatırlamıyorum" diye konuştu.

'1 CAN YELEĞİNE 4 KİŞİ TUTUNDUK'

Milnichenko Pavlo da her şeyin bir anda olduğunu ve 4 kişi can yeleğine tutunduklarını söyledi. Pavlo, "Bağırmaya ve panik halinde koşmaya başladım. Sirene basacak kadar zaman yoktu. Kaptan İsmayilov Turbat o sırada uyuyordu. Kaptanı ben uyandırdım. Ne olduğunu sorduğunda geminin battığını söyledim. Daha sonra herkes termal kıyafetleriyle toplanmaya başladı. Her şey bir anda oldu. Bir can yeleğine 4 kişi tutunduk. Ne kadar süre bu şekilde kaldığımızı hatırlamıyorum. Hava şartlarından dolayı geminin battığını düşünüyorum" dedi.

'HERKES PANİK HALİNDEYDİ'

Gemide mekanik mühendis olarak çalışan Shevchuk Stanislav da, herkesin korku ve panik halinde olduğunu dile getirerek, "Gemi 5 dakika içinde batmaya başladı. Gemiden çatırdama sesleri gelmeye başladı. Herkes panik halindeydi. 3 saatten fazla süre suda kaldık" ifadelerinde bulundu.

'BATIYORUZ' DİYE SES DUYDUM'

Aniden batan gemiden düştüğü denizde donmamak için sürekli hareket edip kurtarma ekiplerinin gelmesini beklediklerini kaydeden geminin aşçısı Budko Tetiana da, "Batıyoruz' diye ses duydum. Odama koştum, panikle sadece can yeleğimi aldım. Yukarı çıktığımda herkesin termal kıyafet giydiğini görünce geri döndüm, kendi termal kıyafetimi aldım. Can yeleğini hazırlandığımız yerde unuttuk. Can yeleğim olmadan suya atladım. Sırt üstü yüzmeye çalıştım. Bu şekilde yüzmeye çalışırken Milnichenko Pavlo, beni can yeleğine tutunmam için çekti. 4 kişi, 1 can yeleğine tutunarak bu şekilde bekledik. Ayaklarımı sürekli hareket ettirdim. Yoksa donabilirdim"

'HER ŞEY ÇOK HIZLI OLUYORDU'

Kurtarma ekiplerince denizden en son çıkarılan kaynakçı Yatsenko Yevgen de herkesin panik yaşadığını söyledi. Yevgen, "Can salını indirmeye çalıştılar. Filikayı indirmek için uğraşıyorlardı. Can salı denize inince ben de hemen atladım. Can salının içinde tek ben vardım. Bu sırada gemide motorlu filikaları indirmeye çalışıyorlardı ancak o sırada gemi batınca başaramadılar. Dalga beni de içinde bulunduğum can salıyla uzaklaştırdı. En son beni denizden çıkardılar" dedi.

Donmak üzere olan yavru köpeklere polis sahip çıktı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde, soğuktan donmak üzere olan 5 köpek yavrusuna polisler sahip çıktı.

Çelikhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kavga ihbarı üzerine Yunus Emre Mahallesi'ne gitti. Herhangi bir kavgaya rastlamayan polisler, bu sırada boş arazide soğuktan donmak üzere olan 5 köpek yavrusuyla karşılaştı. Polisler, çevreden buldukları bir kutuya koyduğu yavru köpekleri, Emniyet Amirliği binasına getirdi. Polisler, kazan dairesine indirdikleri ve ısınmasını sağladıkları köpekleri, daha sonra içerisinde süt olan biberonla besledi.

Duyarlı polislerin donmaktan kurtardığı köpeklerin Adıyaman Belediyesi hayvan barınağına teslim edileceği belirtildi.

Salda Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Kayak Merkezi'nde sezon açıldı. Sezon açılışına katılan Vali Hasan Şıldak, "Sömestir tatili yaklaştı. Bütün kayak severleri ilimize ve Salda Kayak Merkezi'mize bekliyoruz" dedi.

Burdur'un Yeşilova ilçesi Eşeler Yaylası'ndaki Salda Gölü manzaralı Salda Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Sezon açılışına Vali Hasan Şıldak, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Yeşilova Kaymakamı Abdulhamit Karaca, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya katıldı.

Vali Hasan Şıldak, Burdur'un turizm potansiyeli açısından son derece yüksek değerlere sahip olduğunu belirterek, "Salda Kayak Merkezi'miz kış sporları için çok uygun bir ortama sahip. Hem başlangıç, hem orta ve hem de profesyonel düzeydeki kayak sporuyla ilgilenen sporseverler ve tatil amaçlı ziyarette bulunacaklar için son derece elverişli koşullara sahip. Üç ayrı pistimizde 1900- 2000 rakım aralığında çok seçenekler sunuyor. 20 yatak kapasiteli barınma imkanı ve kafeterya mevcut. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Yeşilova Kaymakamlığımız bu tesisi itinayla işletiyor" dedi.

Bu yıl Salda Gölü ve Salda Kayak Merkezi'ne önemli ölçüde ziyaretçi gelmesini beklediklerini vurgulayan Vali Hasan Şıldak, "Yaz ve kış turizmine hitap etme noktasında bir bütünlük arz ediyor. Son derece uygun bir pozisyonda bulunuyor. Hem kayak merkezimizin hem de Salda Gölü çevresinin ortak girişimlerimizle, bakanlıklar düzeyinde yapacağımız çalışmalarla hem Çevre ve Şehircilik hem de Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve özel sektörün her iki noktaya ilgi göstermesiyle buradaki turizm potansiyeli ortaya çıkacak ve ilimizde hem çok önemli bir istihdam ve gelir kaynağı oluşacak. Salda Gölü'ne 2018 yılında 500 bin ziyaretçi geldi. Bunu biz lavanta turizmiyle zenginleştirmeyi ayrıca ilimizdeki tarihi kentlerin varlığını da buna ekleyerek çok güçlü bir turizm destinasyonu zincirine dönüştürmeyi düşünüyoruz. Bakanlıklar nezdinde bu konuya olan farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Sömestir tatili yaklaştı. Bütün kayak severleri ilimize ve Salda Kayak Merkezi'mize bekliyoruz" diye konuştu.

Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de Salda Kayak Merkezi'ni Türkiye'ye tanıtarak daha fazla ziyaretçi gelmesi için gayret gösterdiklerini aktardı. Özçelik, şöyle dedi:

"Merkezimizi Burdur ve komşu vilayetlere tanıtarak daha fazla ziyaretçi gelmesi konusunda bir gayretimiz oluyor. Yapılacak daha çok işimiz var. Yolun daha başlangıcındayız. En büyük ihtiyaç sosyal tesisler. Kayakla ilgili yapılması gereken yeni teknolojileri buraya getirmek hepimizin görevi."

