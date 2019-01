DHA YURT BÜLTENİ -9

YURT BÜLTENİ -9

Babasının dövdüğü Mertcan, yaşam savaşını kaybetti (2)

''İNSAN KENDİ CANINI ÖLDÜRÜR MÜ?''

Babası tarafından dövülerek ağır yaralanan ve tedavi görüdüğü hastanede hayatını kaybeden Mertcan Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Dedesi Hüseyin Özger, "Böyle bir şey var mı dünyada? 6 yaşındaki çocuğu bile bile bir insan öldürür mü? Kendi evladını, kendi canını öldürür mü?" diye tepki gösterdi.

Torunun 5 gün hastanede yattığını anlatan Özger, "Kafasına süpürgenin sapıyla vurmuş. Daha önce de şiddet uygulamış. Ama biz bilmiyorduk. Böyle bir insan mı olur? Böyle bir baba mı olur? Hiçbir canlı bunu yapmaz" dedi. Minik çocuğun cenazesinin, otopsinin ardından tekrar götüreleceği İskenderun'da toprağa verileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Cenaze aracının gelişi

- Dedenin konuşması

- Cenazenin morga alınması

- Morg ve adli tıp kurumu tabelası

- Aracın gidişi

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ ADANA, ()

===================

Bakan Kurum: Eczanelerde poşetlerin ücretsiz olması noktasında usul esasları yayınlayacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerde poşet kullanımı ile ilgili, "15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz. 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karabük Valisi Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti. Bakan Kurum, Valilikte yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Kurum, 2 yıl önce İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in bugün ölüm yıl dönümü olduğuna dikkat çekerek, "Gösterdiği kahramanlıkla bu ülkenin topraklarına, bu millete karşı düzenlenen hain terör saldırısını engellemiş ve kahraman bir duruş sergilemiştir. Allah yakınlarına sabır versin, milletimizin başı sağ olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına da sabır diliyorum" diye konuştu.

'Sıfır Atık' projesi kapsamında Safranbolu'yu pilot bölge ilan ettiklerini açıklayan Bakan Kurum, "Tüm ilçe genelinde 'Sıfır Atık' sistemine geçmek suretiyle projeyi başlatıyoruz. Bu proje bittiği zaman atıkların kaynağında ayrıştırıldığı ve bu ayrıştırılan atıkların düzenli depolama sahasında bertaraf edildiği, organik atıkların da kompost haline getirildiği, hiçbir çöpün yok edilmeden, ayrıştırılmadan bu proje kapsamında çöp kovası, çöp kamyonu görmeyeceğimiz ilçemizi pilot bölge seçmek suretiyle bu projeyi de gerçekleştireceğiz. Ve bu Türkiye'de bir ilk olacak" dedi.

Eczanelerde poşet kullanımı ile ilgili tepkilerin olduğu yönünde yöneltilen soru üzerine ise Bakan Kurum, "Eczacılar Odası ile Bakanlığımızın bu konuda bir çalışması yürütülüyor. 15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz. 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Burada başka bir hassasiyet de var. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız" açıklamasında bulundu.

Görüntü Dökümü:

--------

-Bakan Murat Kurum'un valilik önünde karşılanması

-Bakan Murat Kurum'un valilik anı defterini imzalaması

-Bakan Murat Kurum'a Vali Fuat Gürel'in tablo hediye etmesi

-Bakan Murat Kurum'un açıklaması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

===================

Deveye sopayla işkenceye 'güreşlerden men' cezası

Çanakkale'de, Lapseki Belediyesi tarafından düzenlenen deve güreşleri sırasında, kamyon kasasındaki deveye sopayla defalarca vurarak işkence eden Nejat A., 2018-2019 sezonundaki bütün güreşlerden men edildi. Nejat A.'ya ayrıca idari para cezası uygulandı.

Lapseki Belediyesi tarafından ilçede 30 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen 8'inci Geleneksel Deve Güreşleri sırasında, Nejat A. sopayla kamyon kasasındaki 'Filiz' isimli deveye defalarca vurdu. Deveye şiddet uygulayan kişiye, yanına giden iki çocuk engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Olay, çevredeki evde oturan ilçe sakini tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntü büyük tepki çekti. Olayın ardından Lapseki Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Nejat A., serbest bırakıldı.

GÜREŞLERDEN MEN CEZASI VERİLDİ

Deveye işkence görüntüleriyle ilgili harekete geçen Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF), Nejat A.'nın 2018-2019 sezonundaki tüm güreşlerden men edilmesine karar verdi. Federasyon Başkanı Aytekin Kaya adına yapılan açıklamada şöyle denildi:

"30.12.2018 tarihinde Çanakkale Lapseki ilçesinde gerçekleşen elim olay için Çanakkale Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ile yapılan tahkikat ve yazışmalar neticesinde, devesine şiddet uyguladığı gerekçesi ile hakkında soruşturma açılan Nejat A. isimli kişiye, Çanakkale DKMP Şube Müdürlüğü tarafından 5199 sayılı Kanun'un 28'inci madde hükümlerine göre idari para cezası verilmiş ve DEGÜF Disiplin Yönetmeliği hükümleri gereği 2018-2019 sezonundaki tüm güreşlerden men edilmiştir. (Çanakkale ve Balıkesir bölgesinde güreş tertip eden komitelere resmi yazıları bu hafta yollanacaktır.) Bahsi geçen cezalar şahsa uygulanmıştır. Develerin güreşlere alınmasında sakınca yoktur. Bahsi geçen şahıs güreş sahası içerisinde görüldüğü takdirde hakkında tutanak düzenlenerek Savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır. Cezalar 05.01.2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Tüm komitelere ve camiamıza ilanen duyurulur."

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Deveye işkence anlarının cep telefonu ile çekilmiş arşiv görüntüsü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

============

Karla kaplı Abant'a ziyaretçi akını

BOLU'da, kar yağışıyla birlikte beyaz örtü ile kaplanan ve yoğun kar yağışının devam ettiği Abant Tabiat Parkı hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı.

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oluyor. Tabiat parkında kar kalınlığı yeşil alanlarda, yer yer 1 metreye ulaştı. Abant Tabiat Parkı'ndaki göl de kısmen buz tutarken beyaz örtü ile kaplandı. Kentin gürültüsünden kaçıp, doğayla baş başa kalmak isteyenler, Abant'a akın etti. Otellerde konaklayanlar ve bölgeye günübirlik gelen ziyaretçiler karın, doğanın ve yoğun kar yağışının keyfini çıkardı. Ziyaretçiler, göl etrafında karla kaplı alanlarda ve iskelelerde yürüyerek, fotoğraf çekti. Kimi ziyaretçiler de atlarla göl çevresinde gezdi. Bazıları da göle 1 kilometre uzaklıkta bulunan alanlarda şambrelle kayma keyfini yaşadı. Abant'taki kar manzaraları da kartpostalları aratmadı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Kar yağışından görüntüler

-Ata binmeleri

-Fotoğraf çekilmeler

-Vatandaşların eğlenmeleri

-Şambriyel ile kaymaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

==========

Ocak ayında deniz keyfi

Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken, yabancı turistler yüzdü.

Hava sıcaklığının 14, deniz suyu sıcaklığının 17 derece kaydedildiği Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilenler, sahilde vakit geçirdi. Konyaaltı sahilinde gelen vatandaşlar yürüyüş yaptı, banklarda ve kıyıda oturarak kış güneşinin tadını çıkardı. Kentteki yabancı turistler ise deniz keyfi yaptı. Hafif dalgalı denize giren turistler uzun süre yüzerek kış güneşinin keyfini çıkardı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Sahilde yürüyenlerden görüntü

- Denize girenlerden görüntü

- Fotğtaf çekilenlerden görüntü

Haber- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA,()

===============

Erzurum'da 7 araç birbirine girdi: 1 ölü 4 yaralı

ERZURUM'un Tortum ilçesinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 7 araç birbirine girdi. Aracına zincir takdığı sırada başka bin TIR'ın kayarak çarpması sonucu tanker sürücüsü Muharrem Bayburtlu (41) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Erzurum-Artvin karayolu üzerindeki Tortum Güzelyayla geçidinde meydana geldi. Artvin'den Erzurum istikametine gelmekte olan Muharrem Bayburtlu idaresindeki 08 K 9135 plakalı tanker buzlanan yolda kaydı. Sürücüsü sağa çektiği aracının lastiklerine zincir takmaya çalışırken karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 HK 620 plakalı TIR, kayarak çarptı. TIR ve tankerin karıştığı kazaya, yolda seyretmekte olan 7 araç daha karıştı. Sürücü Muharrem Bayburtlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği kaza yeri savaş alanına döndü. Oltu ilçesine yolcu taşıyan bir minibüs kara saplanırken 16 ABM 082 ve 25 FY 750 plakalı otomobiller kullanılamaz hale geldi. Kazada hasar gören araçlar olay yerine gelen çekicilerle götürüldü.

Zincirleme kazada hafif yaralanan 4 kişi ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere gönderildi. Yoğun tipinin etkili olduğu bölgede iş makineleri kar temizlemeye çalıştı. Jandarma ve trafik ekipleri tipi sebebiyle buz tutan yolda yeni bir kazaya sebep vermemek için yoğun çaba sarfetti.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Olay yeri

-Birbirine çarpan araçlar

-Jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışması

-Hayatını kaybeden sürücü

-Olay yerine inceleyen ekipler

-İş makinelerinin olay yerinde çalışması

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM, ()

=================

Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Aksaray-Nevşehir Karayolu'nun 24'üncü kilometresinde meydana geldi. Mustafa Yıldız (62) yönetimindeki 23 BH 198 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Yıldız ile araçta bulunan Veli Süer (59) ve Fatma Süer (55) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Kaza yerinden detaylar

- Yaralıların ambulanslarla hastaneye getirilişi

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

===================

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, 5 bin 458 adet ecstasy hap ile 2 kilo 656 gram esrar maddesi ele geçirildi. Aralarında kadınların da olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde, önceki gece durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada, 4 bin 971 adet ecstasy hap ele geçirdi. Araçtaki A.H., O.H. ve G.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda yapılan baskında ise uyuşturucu hap sattığı tespit edilen ve torbacı diye tabir edilen H.H., S.D., M.Y. ve M.S. de suçüstü yakalandı. M.S.'nin Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada, 487 adet ecstasy hap ve 2 kilo 656 gram esrar maddesi ele geçirildi.

A.H., O.H., G.H, H.H., S.D., M.Y. ve M.S. polisteki sorgularının ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Televizyona mı çıkıyoruz?. Beni çekin ama kadınları çekmeyin. Çocuklarımız görmesi. Kurban olayım" dedi.

Görüntü Dökümü

---------

- Zanlıların şubeden çıkarılışı

- Zanlıların araca bindirlişi

- Zanlıların götürülmesi

Haber:Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,()

=================

Şehit Mehmetçikler'in kardan heykellerine yoğun ilgi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 104 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları'nda donarak şehit düşen Mehmetçikler anısına yapılan kardan heykeller yoğun ilgi gördü.

Kardan heykeller, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin oteller bölgesine 100 kamyon kar getirilerek Kars Kafkas, Erzurum Atatürk, Ağrı İbrahim Çeçen, Bayburt ve Muş Alparslan Üniversitelerinden bir grup öğretim görevlisinin 2 haftalık çalışması ile tamamlandı. Dev Türk bayrağının üzerine örtüldüğü heykeller, vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar dev Türk bayrağıyla kaplı heykellerin önünde, askerlerle birlikte açılış öncesi bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kardan heykeller için her yıl farklı temalar işlendiğini söyleyen Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Muhammet İşçi, "Heykeli 10 kişilik ekiple 2 haftada yaptık. Yapımı için toplam 200 kamyon kar getirildi. Şehitlerimizin ebediyete yürüyüşünü tema aldık. Türkiye'de bugüne kadar kardan yapılan en büyük heykel. Yapımı sırasında zaman zaman hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düştü. 8 metre yüksekliğinde 3 asker figürü kullanıldı. Bu heykelleri 2004 yılından beri yapıyoruz" dedi.

Sarıkamış ilçesindeki Kasım Mahallesinde oturan 75 yaşındaki Tevrat Pirim, kardan heykelleri görünce çok duygulandığını söyledi. 2 çocuk annesi Pirim, "Her yıl ziyarete geliyoruz. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Böyle anılmaları çok güzel" dedi.

Görüntü Dökümü:

---------

-Kardan heykeller

-Askerlerin nöbet tutması

-Bir kadınla röp.

-Öğretim elemanı Muhammet İşçi ile röp.

-Tevrat Pirim ile röp.

-Kardan heykellerin bayraklı

-Selfie çekilenler

Haber: Turgay İPEK-Kamera: Zafer KUMRU/ SARIKAMIŞ, (Kars) ()

==============

Cüzdan ve poşeti bir arada barındıran ürün ilgi çekti

Sivas'ta elektronik ürünler dükkanı işleten Mehmet Bülent Özçelik'in yıllar önce yurt dışından getirttiği cüzdan ve poşetin bir arada olduğu ürün dikkat çekti. Adına cüzdan ve poşetin karışımı 'Cüşet' ismini veren Özçelik, ürünün poşet uygulamasına çözüm getirebileceğini söyledi.

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen ücretli poşet uygulaması için birçok alternatif ve vatandaşların çözümleri gündeme gelirken, Sivas'ta cüzden ve poşeti bir arada bulunduran bir ürün dikkat çekti. Kent merkezinde elektronik ürünler satan mağaza işleten Mehmet Bülent Özçelik(50), yıllar önce yurt dışından getirttiği ancak kullanmadığı ürünü gün yüzüne çıkardı. Poşet uygulamasına pratik çözüm getirebilecek olan cüzdan aynı zamanda içerisinde 8-10 litrelik ürün alabilecek bir poşet barındırıyor. Katlandığı zaman içerisine banka ve kredi kartları konulan ve insanların üzerinde rahatça taşıdığı bir cüzdana dönüşen ürün, alışveriş yapıldıktan sonra ise poşete dönüşerek, ürünleri taşımada kullanılıyor. Özçelik'in cüzdan ve poşeti bir arada bulundurması nedeniyle 'Cüşet' ismini verdiği ürün, meraklıların da ilgisini çekti.

Ürünü yıllar önce yurt dışından getirttiğini belirten Özçelik, Avrupa'da çevre duyarlılığının daha önceki yıllarda başlamış olduğunun bir göstergesi olan ürünle ilgili olarak, "Günlük alışveriş için ideal bir ürün. Ülkemizde de bu yaygınlaştırılabilir. Ürün cüzdan görünümünde. İçine kartlarınızı koyup üzerinizde veya aracınızda rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Marketten alışveriş yaptığınızda da fermuar kısmı açılarak 8-10 litre hacimli bir poşete dönüşüyor. Bu sayede günlük olarak marketlerden aldığınız ufak tefek ürünleri rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Ben hem poşet hem cüzdan olduğu için adını 'cüşet' koydum. Görenlerin de ilgisini çekti. Ülkemizde de benzerleri üretilerek, kullanıma sunulabilir" dedi.

Poşet uygulamasının çevre kirliliğini önleme anlamında olumlu bulduğunu belirten Özçelik, "Başlangıçta uygulamada sıkıntılar olabilir ama bunun gibi pratik çözümler geliştirildiğinde faydalı olacaktır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Cüzdanın görüntüsü

-Marketten alışveriş yapması

-Cüzdanla ödeme yaptıktan sonra açıp poşete dönüştürmesi

-Ürünleri poşete koyup çıkışı

-Poşet halinin görüntüsü

-Cüzdandan poşete dönüşmesi

-Bülent Özçelik'in açıklamaları

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

============================

Binalardaki çatlaklar ev sahiplerini endişelendiriyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni başlayan inşaat çalışması nedeniyle yakın mesafede bulunan 3 binanın temel ve duvarlarında çatlaklar oluştuğu, kayma meydana geldiği ileri sürüldü. Belediye ve AFAD ekipleri binalarda incelemelerde bulundu.

Ereğli'nin Kırmacı Mahallesi'ndeki Şaban Üstün Sokak'ta yeni başlayan inşaat çalışmasının yakın mesafede bulunan 3 binaya zarar verdiği iddia edildi. İnşaat nedeniyle 4 ailenin yaşadığı binaların temel ve duvarlarında çatlaklar oluştuğu, kayma meydana geldiği ileri sürüldü. Büyük endişe yaşayan ev sahipleri Ereğli Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekiplerine haber verdi. Sokağa gelen ekipler, evlerde ve çevresinde inceleme yaptı. Ekipler, incelemenin ardından rapor tutup ayrıldı. Binaların tahliyesine gerek olup olmadığına daha sonra karar verileceği belirtildi.

Evinde çatlaklar oluşan Bahar Tümer, 3 gündür binalarının tehlikede olduğunu söyledi. Geceleri uyuyamadıklarını belirten Tümer, "İnşaat firması yetkilisi bize herhangi bir şekilde dönmüyor. 'Biz önlemlerimiz aldık. Bizim yapabilecek herhangi bir şeyimiz yok. İstinat duvarını biz çektik. Gerisi bizi ilgilendirmiyor' diye bize geri dönüş yapıldı. Bugün tekrar aradım. Firmanın sahibi ile görüşmek istedim. Benim numaramı aldılar, ancak dönüş olmadı. AFAD ekiplerine haber verdik. Oradan da geldiler, inceleme yaptılar. İnşallah bir an evvel bizim bu mağduriyetimiz giderilir, biz de eski huzurumuza döneriz. Çünkü gerçekten korku ve endişe dolu günler geçiriyoruz. Evimde 11 aylık bebeğim var. Isınma problemi yaşamaya başladım. Oluşan çatlaklıklardan ve çökmelerden sebep, camım açık uyuyorum. İnşallah bir an evvel çözüm bulunur" dedi.

Yeni yaptırdığı evinin kaymalardan dolayı temelden açıldığını ifade eden Nezahet Kapucu da, "İnşaat başladı aşağıda. O zamandan beri böyle gidiyor kademe kademe çatlaklar. Çatlaklar böyle meydana geldi. Önlem alınsın bir an önce. Korku içerisindeyiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------

-Çatlayan duvarlar

-Çatlayan merdivenler

-Evin içinde oluşan çatlaklar

-AFAD ve belediye ekiplerinin incelemesi

-Evlerin alt kısmında yapımı devam eden inşaat

-Bahar Tümer ile röportaj

-Nurşen Demir ile röportaj

-Nezahet Kapucu ile röportaj

Süre: (6.40) Boyut: (1.20 GB )

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

=================