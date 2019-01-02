DHA YURT BÜLTENİ-9

1)DÜŞEN EĞİTİM UÇAĞININ ÖNCE YAKITI BOŞALTILACAK SONRA ENKAZI KALDIRILACAK



KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kayak merkezinin yer aldığı alanda motorunun durması sonucu ağaçların olduğu alana düşen eğitim uçağının, yangın tehlikesine karşı önce yakıtının boşaltılacağı, sonra enkazının kaldırılacağı belirtildi. Kartepe'deki Cengiz Topel Havaalanı'ndan dün havalanan, Cessna 152 tipi, 2 kişilik eğitim uçağı, kayak merkezinin yakınlarında motorunun durması sonucu ağaçların arasına düştü. İstanbul'daki havacılık kulübüne ait eğitim uçağının pilotu İkram Kaya (53) ve yanında bulunan Meral Dilber Malgaz (52), çevredekiler tarafından uçaktan çıkarılıp, kayak merkezindeki otelin revirine götürüldü. Düşme sırasında başını çarpması sonucu yaralanan pilotun başı, bandajla sarıldı. İkram Kaya ve Meral Dilber Malgaz, daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Pilot Kaya'nın başına dikiş atılırken, ikili, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra taburcu edildi. Jandarma Arama Kurtarma timleri, kar motorlarıyla uçağın enkazının bulunduğu bölgeye ulaştı. Yangına ve uçağın devrilme ihtimaline karşı bölgede önlem alındı.Eğitim uçağının, en yakın kayak pistine 700 metre uzaklıkta olduğu, yangın tehlikesine karşı önce yakıtının boşaltılacağı daha sonra ise havacılık kulübünce sökülerek mi yoksa bütün halinde mi enkazının kaldırılacağına karar verileceği öğrenildi.

Selda Hatun TAN/KARTEPE (Kocaeli), ()

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2)DUVARI BALYOZLA KIRIP, 1 MİLYON LİRALIK ALTIN ÇALDILAR

Antalya'da duvarı balyozla delinen kuyumcudan, 1 milyon lira değerinde 4.5 kilo altın çalındı. Hırsızların, güvenlik kamerası ve alarmı devre dışı bırakmak için işyerinin elektriğini kestiği belirlendi. Olay, gece bilinmeyen saatte, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerindeki kuyumcu dükkânında meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerini açmak için gelen Ali A., stantta bulunan altınlardan sadece bir bilezik ve kolye kaldığını gördü. İş yeri duvarında yarım metrelik delik olduğunu gören Ali A., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, 1 milyon lira değerinde 4.5 kilo altın çalındığı belirlendi. Hırsızların, kuyumcunun yanındaki boş dükkâna tavanındaki sacları kırarak girdiği, ardından duvarı balyozla delerek işyerine girdiği ortaya çıktı. Hırsızların güvenlik kamerası ve alarmı devre dışı bırakmak için, işyeri dışındaki elektrik panosuna zarar verip kuyumcunun elektriğini kestiği belirlendi. Olaydan 3 gün önce asansörlü kasanın arızalandığı, bu nedenle Ali A.'nın altınları vitrinde bıraktığı kaydedildi.

Kuyumcu Ali A., işyerinin daha önce iki kez daha soyulmak istendiğini, 2 kez duvarı delerek dükkâna girilmeye çalışıldığını söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kuyumcunun tabelasından görüntü

Polislerin iş yeri önünde görüntüsü

Polis araçlarının görüntüsü

Kırılan duvarın görüntüsü (Cep telefonu görüntüsü )

96 MB -- 52 Saniye // HD

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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3)VALİ BİLMEZ'E EKSİ 16'DA 200 METRELİK VEDA KUYRUĞU



VAN'a atanan Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Valiliği önünde toplanan çok sayıda kişi tarafından alkışlarla ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Vali Bilmez'i uğurlamak isteyenler, sıfırın altında 16 dereceye kadar düşen soğukta, yaklaşık 200 metrelik kuyruk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararı ile Van'a atanan Vali Mehmet Emin Bilmez ve ailesi için valilik binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene, valilik personelinin yanı sıra vali yardımcıları, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Barış Durgun, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, daire müdürleri ve personelleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, köy muhtarları ve çok sayıda kişi katıldı. Vali ve eşinin uğurlamak için gelenler yaklaşık 200 metre kuyruk oluşturdu. Termometrelerin sıfırın altında 16 dereceyi gösterdiği Ardahan’da soğuk havaya rağmen büyük bir kalabalıkla karşılaşan Vali Mehmet Emin Bilmez alkışlara uğurlandı.

Duygusal anların yaşandığı uğurlama töreninde konuşan Vali Bilmez, "Ardahan’da gönlümüzü bırakarak veda ediyoruz. Kişisel kanaatim Ardahan’dan biraz erken ayrıldım. Ancak bu bir vatan görevi, büyüklerimiz bundan sonraki görevimizi Van’da devam ettirmemizi istediler. Geçen cuma günü kararname çıktı ve bugünde Ardahan’a veda ediyoruz. Biz Ardahan’ı ve Ardahanlılar'ı çok sevdik. Ben bütün Ardahanlılar'dan haklarını helal etmelerini istiyorum. Bütün Ardahanlılar'ın bilmesinin istiyorum. Van’da bir evlerinin olduğunu bilmelerinin ve yolu düşen herkesi bekliyorum. İnşallah bizlerde Ardahan ile olan bağımızı koparmayacağız" dedi.

Vali Mehmet Emin Bilmez ’in eşi Meral Bilmez’i uğurlamaya gelen çok sayıda kadın gözyaşlarına hakim olamadılar. Meral Bilmez gözyaşına boğulan kadınları sarılarak teselli etmeye çalıştı. Vali Bilmez, kendisini uğurlamaya gelenlerle tek tek vedalaştıktan sonra kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vali Mehmet Emin Bilmez'in makamdan çıkışı

-Vali'yi uğurlamaya gelen kalabalıktan görüntü

-Vali Mehmet Emin Bilmez'in kalabalıkla vedalaşması

-Vali ve eşinin uğurlamaya gelenlerin duygulu anlar yaşaması

-Vali Mehmet Emin Bilmez'in konuşması

-Vali Bilmez'e bayrak hediye edilmesi

-Vali eşinin ağlayanları teselli etmesi

-Detay görüntüler

(Süre: 5 dakika 8 saniye -Boyut : 306 MB)

Haber-Kamera -Deniz BAŞLI / ARDAHAN ()

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4)ASANSÖR BOŞLUĞUNDAN DÜŞEN TEKNİSYEN ÖLDÜ

Adana'da bir apartmanın asansör bakımını yapan teknisyen Emre Adıyaman, asansör boşluğundan düşerek öldü.

Olay, Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emre Adıyaman asansörün bakımını yaptığı sırada asansör boşluğuna düştü. Bu sırada apartmanda oturanlar çığlıkları duyup sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, Adıyaman'ı asansör boşluğundan çıkarıp hastaneye götürdü. Boynu kırılan Adıyaman, yapılan tüm müdahalalere rağmen kurtarılamadı.

Kaçınca kattan düştüğü belirlenemeyen Adıyaman'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Apartmandan görüntü

- Apartman girişinden görüntü

- Olay yerindeki polisler

- Asansörden görüntü

- Bir Apartman sakininin konuşması

- Polis aracından görüntüler

- Hastanenin girişi ve acil tabelası

SÜRE: 01'36" BOYUT:177 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

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5)AİLESİNİN HABER ALAMADIĞI ŞOFÖR, TIR'DA ÖLÜ BULUNDU

Adana'dan Şırnak'ın Silopi ilçesine zeytin taşıyan TIR'ın arzı yapması nedeniyle tamir için Gaziantep'te duran şoför Mehmet Karaca (62), araçta ölü bulundu. Ailesinin iki gündür haber alamadığı Karaca'nın, arızalanan TIR'da çay demlemek için piknik tüpünü yaktıktan sonra uykuya daldığı ve sönen tüpten sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

Adana'dan yüklediği zeytini Silopi'ye götürmek için yola çıkan Mehmet Karaca, TIR'ın arıza vermesi nedeniyle geçen Pazar akşamı Gaziantep Küsget Sanayi Sitesi'ne geldi. Karaca, ertesi gün yapılacak tamirat için TIR'ı park alanına çekip, araçta uyudu. Ailesi iki gündür haber alamadığı Mehmet Karaca için iş yeri ile irtibata geçti. Karaca'nın Gaziantep'te olduğunu öğrenen ailesi, kente geldi.

Bugün sabah saatlerinde Selim Karaca, babasının kullandığı TIR'ın park edildiği alana gitti. Selim Karaca, kapısı kilitli olduğu için camını kırarak girdiği araçta babasının hareketsiz yattığını gördü. Selim Karaca'nın ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Karaca'nın öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı incelemede, TIR'ın içinde yoğun gaz kokusu olduğu ve piknik tüpün üzerinde çaydanlık bulunduğu tespit edildi. Tüpten sızan gazdan zehirlendiği değerlendirilen Mehmet Karaca'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Babasını bulduklarında TIR'da yoğun gaz kokusunun olduğunu ifade eden Selim Karaca, "Babam çalıştığı yeri arayıp aracında arıza olduğu için Gaziantep'te tamir ettireceğini söylemiş. Daha sonra TIR'ı Silopi'ye ulaşamayınca gelmediğini söylemişler. Aradan bir gün geçiyor, babamı aradıklarında telefonlara cevap vermiyor. Biz geldik, sanayideki TIR garajlarını, otoparkları gezdik. Son bir garaj kaldı. Umudumuzu kesmiştik. Burada gelip aracı gördük. Aracın ışıklarının yandığını görünce çok sevindik, hastalandığını düşündük. Direkt polisi aradım. Daha sonra itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Camı kırarak kapıları açıp, cenazemizi çıkardık. İçeride yoğun gaz kokusu vardı" dedi.

Mehmet Karaca'nın cenazesinin otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Mehmet Karaca'nın fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Salim Karaca ile Röp.

- Cenazenin araca konuyması

- Cenaze aracının çıkışı

- Genel ve detay görüntüler

BOYUTU: 298 MB

Haber:Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

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6) BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

AFYONKARAHİSAR'da bir apartmanın bodrumundaki bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 26 Aralık saat 19.00'da Afyonkarahisar'ın merkez Gazlıgöl Caddesi'ndeki Özer Sitesi Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmana giren kimliği belirsiz bir kişi, N.K.'ya ait olan ve binanın bodrumunda bulunan bisikletini çaldı. Bisikletinin olmadığını 3 gün sonra fark eden N.K., apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra çalındığını anladı. N.K. şüphelinin yakalanması için polise başvurdu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise kimliği belirsiz şüphelinin apartmana girip, bodrum kata yöneldiği, oradaki bisikleti binanın girişine koyarak dışarı çıktığı görülüyor. Daha sonra çevreyi gözetledikten sonra tekrar apartmana giren hırsızın bisikleti alıp gidişi görüntülerde yer aldı.

Görüntü Dökümü

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- Apartmanın içine girerken

- Bisikleti alıp apartmandan çıkarken

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()