DHA YURT BÜLTENİ-9

Kılıçdardoğlu'ndan fezleke çıkışı: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz (2)

'ROMANLARI İLK KEZ PARLAMENTOYA TAŞIDIK'

Konya'da CHP'li belediye başkanlarına seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, Roman vatandaşların sorunlarına değinerek şunları söyledi: ''Roman kardeşlerimizle toplantıyı yaptık. Onlarla ilk kez buluşan, onları ilk kez parlamentoya taşıyan, belediye meclis üyeliği veren ve onları siyasette önemli bir aktör olarak sağlayan biziz. Biz kimseyi ötekileştirmiyoruz. Diyorlar ki, biz sizin aranızda doğduk diyorlar Roman kardeşlerimize. Peki sen onların arasında doğduysan, neden Sulukuleyi aldın başka bir yere, oradaki Romanları 30-40 kilometre ileriye. İstanbul'un varoşlarına sürdün? Oraları lüks konutlar yaptın, yandaşlarını yerleştirdin. Bu mudur adalet?"

'SİZ GAYRİ MİLLİSİNİZ'

Dövizdeki yükselişe de dikkat çeken Kılıçdaroğlu, ''Dolar aldı başını gidiyor. 15 yılda Türk Lirası'nı bu kadar itibarsız hale getiren dünyada başka bir devlet olmamıştır. Bir de diyorlar ki 'biz yerliyiz, milliyiz'. Ne yerlisiniz, ne milli, Mevlana'nın önünde söylüyorum: Siz gayri millisiniz. Niye gayri milliler? Devletin kozmik odalarını açan kim, CHP'mi? Eğer siz devletin harem odasını, kozmik odasını terör örgütüne açıyorsanız, açık ve net siz vatan hainisinizdir. Amerika'da, İngiltere'de, Japonya’da devletin bütün sırlarını terör örgütüne teslim eden var mı?'' dedi.

'O ZAMAN TÜRK LİRASI'NI KALDIR'

Kılıçdaroğlu, şehir hastanelerinin arsasının, yapan müteahhittin ve kullanılan malzemenin yerli olduğunu; ancak ihalesinin dolar üzerinden yapıldığını belirtti. Kılıçdaroğlu, aynı şekilde köprülerin de yerli malıyla yapıldığını, ihalesi ile vatandaşların geçiş ücretinin ise dolar üzerinden yapıldığını belirterek tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, ''Türk Lirası'yla niye yapmıyorsun? O zaman Merkez Bankası'nı kapat, Türk Lirası'nı da kaldır, 'bu memlekette dolar geçerlidir' de. Zaten fiilen o hale getirdin'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: ''Dolar aldı başını gidiyor. Sterlin aldı başını gidiyor. Kim kazanıyor? Bankada doları olanlar kazanıyor. Düne kadar 1 liraydı, bugün 2 lira, yarın 4 lira, öbür gün 5 lira eline geçecek. Kolunu, elini bile sallamadan doları ha bire kâr elde ediyor. Bu beyler hangi beyler biliyor musunuz? Din iman edebiyatı yapıp, akşam elinde viski kadehiyle sohbet edenlerdir. Bunların din ile millilikle yakından uzaktan ilgisi yok. Bunların tamamı gayri milli. Bankalarda döviz hesabı olanlar, kimin döviz hesabı var. Gidelim Konya'ya soralım, kaç liralık döviz hesabı var diye. Yok arkadaşlar. Bu Ankara'daki beylerin döviz hesabı var. Türkiye'deki döviz hesabı ortaya çıkmasın diye yurt dışında döviz hesabı açtırıyorlar. Biz bunları gayet iyi biliyoruz. Katar ile samimiyet nereden geliyor? Katarlı kalktı dedi ki, 'Doğu Akdeniz'de petrolü Amerikalılarla yapacağız' dedi. Bizim enerjiden sorumlu olan beyfendi dedi ki, 'Ben bu Katarlı yöneticinin yaptığı açıklamaya çok üzüldüm', dedi. Niye üzüldün? Hani sen esip gürlüyordun. Paraları orada olduğu için mi esip gürlemiyorsun?''

'YAKAYI TEFECİLERE KAPTIRDILAR'

Ekonomiyle ilgili eleştirilerine devam eden Kılıçdaroğlu, ''Dolara o kadar mahkum oldular ki, tefecilere teslim oldular. Yurt dışından para gelmezse, dolar gelmezse, memleketi idare edemezler. Tefeciler de diyor ki, 'Faizi yükseltmezsen parayı getirmeyiz' diyor. Sarayı işgal eden zat da diyor ki, Faiz çok yüksek' diyor. Sebebi CHP mi kardeşim? Sebebi sensin. Sen yönetiyorsun Türkiye'yi. Amerikalılar mı yönetiyor, Fransızlar mı yönetiyor Türkiye'yi, kim yönetiyor, sen yönetiyorsun. Yakayı kime kaptırdı. Uluslararası tefecilere kaptırdı. Son 15 yılda tefecilere 150 milyar dolar faiz ödediler" dedi.

Görüntü DÖkümü

-----------------------

-Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları (CANLI VERİLDİ)

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ - Tolga YANIK-KONYA / ()

NOT : AKTÜEL GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================================

Kızıltepe'de sel



MARDİN'in Kızıltepe ilçesi Yaşar köyünde, aşırı yağmur sonrası oluşan selde, ev ve tarlalar su altında kaldı.

Kızıltepe ilçesine bağlı Yaşar köyünde dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle bir ev ve çok sayıda tarla su altında kaldı. Aşırı yağış nedeniyle kırsal alanda sel meydana gelirken, Kızıltepe Belediyesi itfaiye ekipleri de suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Toprak alanda kanal açan itfaiye ekipleri, suyun dere yatağı istikametine tahliye edilmesini sağladı. Aşırı yağış nedeniyle köyde bulunan bir evi su basarken, vatandaşların yardımı ile sel suları evden tahliye edildi. Sağanak yağışın neden olduğu su taşkını nedeniyle maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

- Sel sularından görüntü

- Köyde iş makinasının kanal açması

- Köylülerden görüntü

- Sel sularının akışı

Haber-Kamera:Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),() -

=========================================================

Kazada hayatını kaybeden baba ve 3 evladı son yolculuklarına uğurlandı

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde 2 gün önce otomobilin baraj gölüne devrilmesi sonucu yaşamını yitiren baba ile üç çocuğu Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Saimbeyli ilçesine bağlı Yardibi köyünde bir kişi, 2 gün önce saat 13.30 sıralarında polisi arayıp, içinde 3'ü çocuk, 4 kişinin bulunduğu otomobilin Gökkaya Baraj Göleti'ne uçtuğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, baraj gölü kıyısında 01 Z 1238 plaka takılı otomobil tamponu bulundu. Bölgede arama yapan dalgıçlar fabrika işçisi baba Musa Hoşça (38) ile çocukları Umut (14), Elif (13) ve Ebubekir Hoşça'nın (9) cesetlerine ulaştı. Baba ve 3 çocuğunun cenazesi yapılan otopsinin ardından Yahyalı ilçesi İlyaslı Mahallesine getirildi. Baba Hoşcan'ın Adana'da bulunan annesinin mezarını ziyaret için gittiği öğrenildi. Baba ve 3 evladı için bugün İlyaslı Mahalle Camiinde cenaze namazı kılındı. Namaza Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, hayatını kaybeden ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anne Rukiye Hoşcan taziye evinde gözyaşı döktü. Sakinleştirici iğne yapılan anne ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Hoşcan'ın olay günü ilçede bulunan annesine yardım etmek eşi ve çocuklarıyla Adana'ya gitmediği öğrenildi.

Kılınan cenaze namazının ardından baba ve 3 çocuğu gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Anne Rukiye Hoşcan'dan görüntü

-Cenaze namazı

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, ()

====================================================

69 yaşındaki adamın öldüğü kaza kamerada

HATAY'ın Samandağ ilçesinde evinin önünde beklerken kontrolünü kaybeden aracın çarptığı 69 yaşındaki Hilal Yüksek hayatını kaybetti. Yüksek'in hayatını kaybettiği kaza, bir işyerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Geçtiğimiz 4 Nisan'da Hatay'ın Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi'nde meydana gelen kazada Hilal Yüksek hayatını kaybetti. Yüksek'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kuşalanı Mahalle Mezarlığında toprağa verildi. Bu arada Hilal Yüksek'in hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kameralarınca kaydedildiği ortaya çıktı. Kamera kayıtlarına evinin önünde yapılan inşaat çalışmasını izleyen Yüksek'e karşı yönde seyir halinde olan aracın büyük bir hızla çarpması yansıdı. Görüntülerde Yüksek'i metrelerce uzağa fırlattığı, olay yerindekilerin ise panikle sağa sola kaçışması dikkat çekti.

Kazaya neden olan ve ismi açıklanmayan araç sürücüsüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Kontrolden çıkan aracın evin önünde bekleyen vatandaşa çarpması

-Çevredekilerin kazanın olduğu bölgeye koşması

Haber: Ramazan ÇELİK-Ali ARSLAN-Kamera: SAMANDAĞ(Hatay), ()

==========================================================

Meyve bahçesinde televizyonun üzerine çıktı ve çiftçinin sorunlarını yetkililere iletti

YOZGAT’ta, emekli olduktan sonra babadan kalma bahçesinde, meyvecilik yapan 57 yaşındaki Bekir Korkmaz, kendine özgü televizyon programı ile çiftçinin sorunlarını anlattı. Üzerine çıktığı tüplü televizyondan hükümete seslendi.

Yozgat’ın Çallı köyünde yaşayan 57 yaşındaki Bekir Korkmaz, yaklaşık 10 yıl önce çalıştığı resmi kurumdan emekli olduktan sonra, babadan kalma bahçesinde meyve ve sebze yetiştirmeye başladı. Çiftçinin yaşadığı sorunlarla da emekli olduktan sonra tanışan Korkmaz, her fırsatta bu sorunları hükümet yetkililerine iletti. Sesini yetkililere duyuramayan Korkmaz ilginç bir yöntemle konuşmasını ve eleştirilerini sosyal medya aracılığı ile duyurmaya başladı. “Bize de TV’ye çıkmak nasıp olduö başlığında kendine özgü yöntemle Facebook sayfasından görüntülü yayın yapan Korkmaz’ın bu yöntemi sosyal medyada da izlenme rekorları kırıyor. Korkmaz, konuşmasını tamamladıktan sonra da, “Televizyon programımız burada bitmiştirö diyerek 37 ekran eski televizyonun üzerinden inen Korkmaz, bu tür yayınlarının devam edeceğini söyledi.

BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLARAK SEÇİMLERE GİRDİ

Yozgat’ta 2009 yılında bağımsız belediye başkan adayı olarak seçimlere de giren Bekir Korkmaz, 99 oy alarak beklediği desteği bulamamıştı. Her ortamda ülkenin sorunlarını anlatan Korkmaz’ın ilginç yayınlarını yaklaşık 10 bin kişi izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sosyal medyada paylaşılan görüntüler

-Görüntünün son bölümü( TV programımız burada bitmiştir sözü)

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,()

===============================

Ankara'da TIR dorselerine zulalanmış 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

ANKARA'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 2 TIR'ın dorselerine zulalanmış 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, Mardin'den Ankara'ya 2 TIR'la kaçak sigara getirildiği tespit edildi. TIR'ları Gölbaşı ilçesinde durduran polis ekipleri, araçların tabanlarına zulalanmış 40 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.K., M.N.A., A.R.A. ve M.A. isimli şüphelilere 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Daha sonra Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden A.K. ve M.N.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne konulurken, A.R.A. ve M.A. serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-TIR dorselerindeki kaçak sigaraların çıkarılması

Haber:Gökhan CEYLAN/ANKARA, ()-

=================================

Manisa'da 'Okulumuz kapatılmasın' eylemi

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki 540 öğrencisi bulunan Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin 3 yıl içinde kademeli olarak kapatılıp, binasının tekli öğretime geçileceği belirtilen Çağatay Uluçay İlkokulu ve Ortaokulu'na devredileceği iddialarına, öğrenciler okul bahçesinde toplanarak, veliler ise kapının önünde basın açıklaması yaparak tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile bazı sendikaların temsilcileri de velilere destek verdi. Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ise lisenin kapatılacağı yönünde bir karar olmadığını ve böyle bir şeyin gündeme gelmediğini söyledi.

Yunusemre ilçesinde, 1990 yılından beri hizmet veren Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin, yeni öğrenci kabul etmeyip, 3 yıl içinde kademeli olarak kapatılacağı, binasının ise tekli eğitime geçilecek olan hemen yanındaki Çağatay Uluçay İlkokulu ve Ortaokulu'na devredileceği söylentileri, veli ve öğrencilerin tepkisine neden oldu. Öğrenciler okul bahçesinde toplanırken, 200 kadar veli de okul kapısı önünde basın açıklaması yapıp, tepkilerini dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Özgür Özel ile CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka, Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanı Metin Demirel, Eğitim-İş Şube Başkanı Cem Ok da açıklamaya destek verdi. Veliler adına basın açıklamasını Cumhuriyet Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Nurten Yürdem yaptı. Yürdem'in açıklaması okul bahçesindeki öğrencilerin "Cumhuriyet bizimdir, bizim kalacak", "Cumhuriyet burada dimdik ayakta", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarıyla kesildi. Yürdem açıklamasında, kapatılma söylentisinin velileri ve öğrencileri derinden üzdüğünün belirtip, "Çocuklarımız için karar verilirken önce velilere danışılması gerekir. Aldığımız duyumlara göre geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bir sığıntı gibi başka okullara gönderilmek isteniyor. Bu durum bizi çok üzdü. Lisemizin 3 yıl içinde kademeli olarak kapatılacağını ve bu yıldan itibaren öğrenci alımının yapılmayacağını öğrendik. Lisemizi göz göre göre kapattırmayız" dedi.

"ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİLERİ BOZULDU"

Okullarının kapatılacağını duyan öğrencilerin psikolojilerinin bozulduğunu belirten Yürdem, "Bayılan öğrencimiz bile oldu. Çocuklarımız artık okula gelmek istemiyorlar. Bu durumu Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdik. Müdürümüz bize 'Benim de çocuğum Akhisar ilçesinde okuyor. Bu işi fazla büyütmeyin' diye karşılık verdi. Biz sadece okulumuzu istiyoruz. Kimseden bir şey talep etmiyoruz. Çocuklarımızı mağdur etmesinler" diye konuştu.

Yürdem, okullarının kapatılmasından vazgeçilmemesi halinde Ankara'ya gideceklerini de vurgulayıp, şunları söyledi:

"1990 yılından beri eğitim öğretim veren okulumuzun kademeli bir şekilde kapatılmasını istemiyoruz. 540 öğrenciyi düşünerek karar versinler. Çünkü bu çocuklarımız gelecekte böyle kararlar alan kişilerin yerlerine oturacaklar. Bu çocuklarımızı devletten soğutmayın. Eğer bu konuda biz bir sonuç alamazsak Beştepe'ye otobüsle gideceğiz. Çocuklarımızın geleceği için sonuna kadar mücadele edeceğiz."

"CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ İÇİNDE HEP BİRLİKTE OLACAĞIZ"

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin Manisa'nın köklü okullarından birisi olduğunu belirtip, "Siyasi kimliğimizle velilerimizin yanında olmadık. Seçim bir gün hayat her gün devam ediyor. Okulumuzda her görüşten, her siyasi partiden velinin öğrencileri var. Milli Eğitim adı üstünde, milli bir politika olması gerekir. 4+4+4 olduğunda bu okulların yetmeyeceğini, ayrılacağını, bazı okulların kapanacağını ve birçok okulun öğrencisinin mağdur olacağını söylemiştik. Uyarılarımıza rağmen çıkan tablo ortada. Manisa'daki tüm yetkililere sesleniyoruz. Bu okul geleneği gereği, adı ve varlığı gereği Manisa için olmazsa olmaz okullardan bir tanesidir. Öğrencilerimizin bağırarak 'Cumhuriyet dimdik ayakta' dediği Cumhuriyeti kuran, bu okuldaki tüm öğrencilerin dedeleri ve dedelerinin babalarıdır. Cumhuriyet kurulurken nasıl hep birlikte olduysak, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ni savunurken de hep birlikte olacağız. Öğrencilerimizin sürgün ve okullarından edilmesine, isminin değiştirilmesine, Cumhuriyet'in ve Manisa'nın bir kayba uğramasına izin vermeyeceğiz. Velilerimiz ne derse, öğrencilerimiz ne isterse onlarla birlikte olacağız. Gerek Manisa'da ve gerekse TBMM'de onların sesi olmaya gayret göstereceğiz" dedi.

Açıklamaların ardından velilerden Akın Mercan ise "Eğer eğitime böyle önem veriliyorsa biz de bu okulun önünde gece-gündüz oturur okulumuzu kimseye yedirtmeyiz" diye konuştu.

Açıklaaların ardından veliler olaysız şekilde okulun önünden ayrıldı.

"ŞU AN ALINMIŞ BİR KARAR YOK"

Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin kademeli olarak kapatılacağı söylentileri ile ilgili açıklama yapan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, böyle bir kararın olmadığını ve gündeme gelmediğini söyledi. Hükümetin tekli eğitim sistemine geçilmesi hususunda bir talimatı olduğunu hatırlatan Çetin, "Bu çerçevede ilimizde çeşitli çalışmalar yapılıyor. Ancak bahsi geçen okulumuzla alakalı şu an alınmış bir karar veya yapılan bir çalışma yok. Velilerimiz bu konu hakkında farklı yerlerden söylenti duymuş olabilir. Ama içleri rahat olsun böyle bir karar yok. Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz belki tekli eğitim sistemi adı altında bu okulla ilgili bir ön çalışma yapmış olabilir. Fakat bizim önümüze gelen bir şey yok. Hiçbir velimiz üzüntüye kapılmasın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Kapatılacağı söylentileri yayılan Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin dışarıdan görüntüsü

-Okul baheçsinde tepkilerini dile getiren öğrencilerden görüntü

-Okul önünde toplanan velilerinden ve okul bahçesindeki öğrencilerin slogan atmalarından görüntü

-Cumhuriyet Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Nurten Yürdem'in acıkmasından g örüntü

-CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in açıklamasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

====================================================

Mektup gönderen öğrencilere, askerlerden videolu teşekkür

SURİYE'nin Afrin bölgesinde görev yapan askerler, kendilerine yazdıkları mektuplarla destek veren Afyonkarahisar'daki ilkokul öğrencilerine, çektikleri videoyla teşekkür etti. Askerlerin çektiği teşekkür videosunu izleyen öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

Afyonkarahisar'ın Sadıklı ilçesindeki Miralay Reşatbey İlkokulu öğrencileri, Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral ve destek vermek için yazdıkları mektupları bölgeye giden sağlık ekipleri aracılığıyla gönderdi.

ASKERLER VİEDOLU MESAJLA TEŞEKKÜR ETTİ

Operasyonda görev yapan askerler de öğrencilerin bu davranışına kayıtsız kalmadı ve çektikleri videolu mesajla teşekkür etti. Askerler toplu olarak çektiği videoda, şunları kaydetti:

“Miralay Reşatbey İlkokulu'nun kıymetli öğrenci ve öğretmenleri, göndermiş olduğunuz mektuplar elimize ulaştı. Bize en büyük moral, göndermiş olduğunuz mektuplardır. Mektuplar için bizden cevap istediniz. Elimizdeki imkanlar doğrultusunda sizlere bu videoyu çekiyoruz. Sizin gibi çocuklarımız olduğu için geleceğe umutla bakabiliyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Ne mutlu Türküm diyene."

ÖĞRENCİLER DE VİDEOLU MESAJ GÖNDERDİ

Videoyu izleyen öğretmen ve öğrenciler ise okul bahçesinde 32 metrekarelik Türk bayrağı açarak, "Kahraman askerlerimizle gurur duyuyoruz. Ne mutlu Türküm diyene. Vatan size minnettardır. Miralay Reşatbey İlkokulundan selamlar" diye slogan atarak çektikleri videoyu askerlere gönderdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------

-Okul tabelasından

-Farklı farklı sınıflarda öğrenciler slogan atarken

-Askerlerin videolu teşekkürü

-Öğrenciler okul bahçesine Türk bayrağı açarken

HABER-KAMERA:Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),()

========================================================

İYİ Parti Bodrum'da dert dinledi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde "İYİ Parti Dinliyor Anlat Hemşerim Dertleşelim Projesi" kapsamında anket ve söyleşi düzenlendi. Belediye Meydanı'ndaki etkinliğin ilk 2 saatinde 450 Bodrumlu anket çalışmasına katıldı, soruları yanıtladı.

İYİ Parti'nin Fethiye'den başlattığı "İYİ Parti Dinliyor Anlat Hemşerim Dertleşelim Projesi" bugün Bodrum'da devam etti. Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen kampanyada 2 saat içerisinde 450 Bodrumlu iyi parti üyelerinin düzenlediği ankete katıldı. Katılımcılar, "Yaşadığınız ülkede mutlu musunuz? Geçinebiliyor musunuz? Son 1 yıldır sizi en çok mutlu eden olay nedir? Son bir yıldır sizi en çok mutsuz eden olay nedir? Gelecekten umutlu musunuz? İYİ Parti'yi duydunuz mu? Meral Akşener denince aklınıza ne geliyor' sorularına yanıt verdi.

İYİ Parti Mahalli İdareler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, Genel İdare Kurulu üyesi Sinem Uludamar, İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ ve İYİ Parti ilçe başkanı Mehmet Onur Şahbaz ve İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi Uluç Tezer'in katıldığı proje çalışması renkli görüntülere sahne oldu. İYİ Parti Mahalli İdareler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, Fethiye'den başlayan, Ortaca, Dalaman, Marmaris ve Datça'da düzenlenen etkinlikte devam eden ankete katılan kişi sayısının 3 bini aştığını söyledi.

Daha sonra İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi Uluç Tezer bir basın açıklaması yaptı. "Ağzını açanın düşman bellendiği, konuşanın provakatör ilan edildiği iktidar döneminde susmaktan ve dişlerini sıkmaktan bitap düşmüş milletimizle dertleşmek için bu çalışmayı hazırladık" diyen Tezer şöyle devam etti: "Yerli ve yabancı turistlerin nezdinde yeryüzü cenneti ve güzelliklerin buluştuğu yer olarak tanımlanan Bodrum'un geleceği için buradayız. Deniz suyunun kalitesini ve insan sağlığı açısından önemini belirten ilçe genelindeki toplam 70 olan mavi bayrak sayısını daha yukarılara çıkartmak istiyoruz. Sadece Bodrum'un değil ülkemizin tüm sorunlarını, bireylerin dertlerini konuşabilen tartışabilen ve toplumsal barışı sağlayan bir Türkiye için emek harcıyoruz. Bildiklerimizden gayrı konuştukça anlayacak, anladıkça çözeceğimize inanıyoruz, İYİ insanlar olarak Bodrum'da Türkiye'ye iyi geleceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Anket çalışmasına katılan Bodrumlular'dan görüntü

-Basın açıklamasında görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

===============================================