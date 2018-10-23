DHA YURT BÜLTENİ 9

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesi Derecik beldesinde sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sedat Kasap'ın (22) cenazesi, memleketi Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.Dün akşam saatlerinde Şemdinli'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik beldesi kırsalında operasyonlar devam ederken, PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Onbaşı Kasap ağır yaralandı. Helikopterle Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Onbaşı Kasap, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Asker Kasap için bugün memleketi Van'ın Gürpınar ilçesinde öğlende tören düzenlendi.Gürpınar ilçe meydanında düzenlenen törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3.Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Van Jandarma Komutanı Tuğeneral Yavuz Özfidan, Van Emniyet Müdürü Suat Ekici, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.Şehit Kasap'ın Türk bayrağını sarılı tabutunun askerler tarafından tören alanına getirilmesinin ardından, cenaze namazı kılınıp, şehidin özgeçmişi okundu.Van Müftüsü Nimettullah Arvas'ın yaptığı duanın ardından, şehit Kasap'ın cenazesi, bir süre askerin omuzlarında taşınarak cenaze aracına konuldu. Cenaze aracının geçişi sırasında şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Askerler tarafından teselli edilmeye çalışılan yakınları, güçlükle ayakta durabildi. Piyade Uzman Onbaşı Sedat Kasap'ın cenazesi daha sonra Güzelsu Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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cenaze namazı ve detaylar



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Kayseri'de gilaburu hasadı başladı

Kayseri'nin bazı ilçe ve mahallelerinde gilaburu meyvesinin hasadına başlandı. Gilaburunun kilosunun 4 TL'den satıldığı belirtildi.

Genelde ekim ve kasım aylarında hasadı yapılan gilaburu, Kayseri'de birçok ailenin de geçim kaynağı. Kentteki bazı ilçe ve mahallelerde yetişen gilaburunun hasadına başlandı. Gilaburunun kilosunun 4 TL'den satıldığı belirtiliyor. Gilaburunun Kayseri merkezinde en çok yetiştiği mahalle olan Melikgazi ilçesi Gesi Güney Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Ali Dilek, şunları söyledi:

"Gesi'mizde yaklaşık 3-4 ton yıllık gilaburu üretimi var. Ancak bunu değerlendiremiyoruz. Gilaburu meyvesi, böbrek taşı düşürülmesi başta olmak üzere kalp, tansiyon, şeker, sindirim hastalıkları ve hatta kanserin bile şifa kaynağıdır. Birçok üniversitenin akademisyenleri bizlerden gilaburu meyvesi için talepte bulunuyorlar. Gilaburu meyvesi çok su isteyen bir meyve olduğu gibi her yıl çok mahsul veren bir şifa kaynağıdır. Gesi Mahallesi'nde yetişen gilaburu meyvesi, başta Bünyan ve Akkışla ilçeleri olmak Kayseri'nin birçok yerinde yetişiyor. Gilaburu, ekim, kasım aylarında toplandıktan sonra turşu gibi kaplara sulu olarak doldurulur. Mart ayının sonları doğru da olgunlaştıktan sonra kevgirden geçirilerek suyu çıkarılır. Gilaburunun bu yıl ki kilogram fiyatı 4 TL. Böbrek taşı ve çeşitli rahatsızlıklar için içilecek gilaburuya şeker katılmaması daha faydalıdır."

Görüntü Dökümü:

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- Gilaburunun toplanma görüntüsü

- Gilaburu festivalinde satılan gilaburu'dan görüntüler

- Gilaburu alan vatandaşlarla röportaj

- Gesi Güney mahalle muhtarı ile röportaj

- Diğer genel detay görüntüler

Haber -Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, )

3 dakika 42 Saniye / 342 MB

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Alışveriş yaptığı market sahibinin para ve çek defterini çaldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),