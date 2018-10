DHA YURT BÜLTENİ-9 

1)ADANA'DA DEHŞET; 3 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜKTEN SONRA BİLEKLERİNİ KESTİ (1)

Adana'da Selma C., 1'i kız 3 çocuğunu boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Ardından bileklerini kesen kadın, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

Kan donduran olay, bugün öğlen saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi'nde meydana geldi. Ev kadını Selma C., çiftçi eşinin evde olmadığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle cinnet getirip, isimleri açıklanmayan 10, 8 ve 6 yaşlarındaki 3 çocuğunu bıçakladı. Ardından bileklerini kesen kadın, gürültüler üzerine eve gelen komşuları tarafından ağır yaralı olarak bulundu. Çağrılan sağlık ekibi, boğazları bıçakla kesilen 1'i kız 3 çocuğun da olay yerinde yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı Selma C. ise Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve savcı, evde inceleme yaparken, kadının çocuklarını neden öldürdüğü araştırılıyor.

2)DÜĞÜNDE AÇILAN ATEŞLE ÖLEN 4 ÇOCUK BABASI, TOPRAĞA VERİLDİ

GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesindeki düğünde, kimliği belirsiz kişinin tüfekle havaya ateş açması sonucu vücuduna isabet eden saçmalarla hayatını kaybeden, 4 çocuk sahibi İmam Yıldırım (39), toprağa verildi.Olay, dün, ilçeye bağlı Göçmez Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, katıldığı düğünde havaya tüfekle rastgele ateş açtı. Bu sırada düğünde bulunan, evli ve 4 çocuk babası İmam Yıldırım, vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Yıldırım, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil servise alınan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İmam Yıldırım'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından götürüldüğü Göçmez Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.

Öte yandan güvenlik güçlerinin tüfeği ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için başlattığı çalışmanın sürdürüldüğü belirtildi.

3)OTOMOBİL, YEŞİLIRMAK NEHRİ'NE UÇTU: 3 YARALI



AMASYA'da seyir halindeyken başka otomobilin çarpmasıyla, kontrolden çıkan otomobil, köprüden Yeşilırmak Nehri'ne düştü. Kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada, hastanede tedaviye alınan 10 aylık Elif Beren Gümüş'ün sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kaza, sabah 09.30 sıralarında Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Alaattin Küçükdeveci (61) yönetimindeki 55 DG 760 plakalı otomobil, kontrolsüz girdiği kavşakta seyir halindeki Mehmet Gümüş yönetimindeki 19 AAH 049 plakalı otomobile çarptı. Çarpamın etkisiyle kontrolden çıkan Mehmet Gümüş'ün kullandığı otomobil, köprü korkuluklarını da aşıp Yeşilırmak Nehri'ne düştü. Kazada, nehre düşen otomobilde Mehmet Gümüş (34), Sibel Gümüş (34), 10 aylık Elif Beren Gümüş, yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve Amasya Belediyesi sualtı arama ve kurtarma ekibi sevk edildi. Sualtı arama ve kurtarma ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun ciddi olduğu ve yoğun bakım ünitesine alındığı belirtildi. Kazaya neden olduğu öne sürülen sürücü Alaattin Küçükdeveci, kazadan yara almadan kurtulurken, nehre uçan otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4)ELAZIĞ'DA İŞ MAKİNASI DEVRİLDİ, OPERATÖR ÖLDÜ

ELAZIĞ'da, çevre yolunda bulunan bir taş ocağında çalışan iş makinasının devrilmesi sonucu altında kalan Irak uyruklu operatör yaşamını yitirdi.

Merkez Güney çevre yolu yakınlarında bulunan bir taş ocağında Irak uyruklu 35 yaşındaki Rashit Khalaf'ın kullandığı iş makinesi bilinmeyen bir nedenle devrildi. İş makinesinin içinde sıkışan operatörü kurtarmak için diğer işçiler sağlık, Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri operatör'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Rashit Khalaf'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

5)BESİCİYE ŞOK; 17 BÜYÜKBAŞI TELEF OLDU

Kırıkkale'de, besici Hüsamettin Işık'a ait ahırda bulunan 17 büyükbaş, henüz belirlenemeyen nedenle telef oldu. Ahırda inceleme yapan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanların bölgeye yıldırım düşmesi sonucu telef olmuş olabileceğini söyledi.

Yuva Mahallesi'nde besicilik yapan Hüsamettin Işık, sabah saatlerinde hayvanlarının bakımını yapmak için ahıra girdiğinde 17 hayvanın telef olduğunu, 2 hayvanın da rahatsızlandığı fark etti. Işık, durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, telef olan hayvanlar üzerinde incelemede bulundu.

Hayvanların yıldırım düşmesi sonucu telef olmuş olabileceğini ifade eden ekipler, kesin ölüm nedeninin hayvanlardan alınan örneklerin incelenmesi sonucu anlaşılacağını ifade etti.

Besici Hüsamettin ışık ise hayvanlarının yemden dolayı telef olmuş olabileceğini belirterek, sabah ahıra geldiğinde 17 hayvanın öldüğünü, 2 hayvanın da can çekiştiğini söyledi. Rahatsızlanan 2 hayvanın ekiplerin müdahalesiyle daha iyi duruma geldiğini belirten Işık, 100 bin liranın üzerinde zararının olduğunu ifade etti.

6)LİGHT İN BABYLON SOLİSTİ KAMAL: İNSANLARIN HOŞUNA GİTTİ, DAHA FAZLASINI İSTEDİLER



Lıght in Babylon grubunun solisti şarkı sözü yazarı Michal Elia Kamal, "İstiklal Caddesi'nde başladık, bir araya geldik. Sokakta çalmaya başladık. İnsanların çok hoşuna gitti, daha fazlasını istediler. Destek oldular. İnsanlar bizi daha çok takip etmeye başladı" dedi.

Antalya Kumluca'nın Olympos turizm bölgesinde 'Şifa Şöleni' temalı 'Heal The World Healing Gathering' adlı organizasyon düzenlendi. Türkiye'de 8 yıldır yaşayan ve İstanbul İstiklal Caddesi'nde, sokaklarda amatör müzik yaparken ünlenerek adını duyuran İran asıllı İsrailli solist ve şarkı sözü yazarı Michal Elia Kamal, Fransız Julian Dmag ve Mete Çiftçi'den oluşan 'Light in Babylon' grubuyla etkinlikte konser verdi.

Michal Elia Kamal, "8 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Olympos'u çok seviyorum. İkinci gelişim. İstanbul İstiklal Caddesi'nde başladık, bir araya geldik. İstanbul o zamanlar Avrupa Kültür Merkezi olarak geçiyordu. Çok fazla kültürel faaliyet vardı. Güzel bir dönemdi. O dönemde karşılaştık. Sokakta çalmaya başladık. Ondan sonra ufak mekanlarda çalmaya başladık. Ufak bir CD demo yaptık. İnsanların çok hoşuna gitti, daha fazlasını istediler. Destek oldular. Turistlerin çok geldiği İstiklal Caddesi'nde değişik kültürde insanların bulunması nedeniyle izleyici potansiyelimiz giderek büyümeye başladı. Daha sonra festivallerde çalmaya başladık. Yurt dışında, Avrupa'da, Asya'da. Daha sonra video klipler yapmaya başladık. İnsanlar bizi daha çok takip etmeye başladı" dedi.

Mete Çiftçi de "İstanbul'da sokakta müzik yaparak kariyerimize başladık. Profesyonel müzisyenleriz. 3 yıldır sokakta çalmıyoruz. İki albümümüz oldu. İnsanlar bizi takip ediyor. Sadece Türkiye'de değil dünyada da takip ediyorlar. ABD, Avrupa, Afrika ve Asya'da birçok konserlerimiz oluyor" diye konuştu.

7)DATÇA'DA YEREL TOHUM ŞENLİĞİ BAŞLADI

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yerel Tohum Derneği ve Datça Belediyesi'nin iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen, Yerel Tohum Şenliği başladı.

Datça Cumhuriyet Meydanı ve üreticilerin yoğun olarak bulunduğu kırsal Kızlan ile Karaköy mahalleleri dahil üç ayrı bölgede çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği şenlik iki gün serecek. Şenliğin, açılış törenine çok sayıda kişi katıldı. Meydana kurulan stantlarda, Datça'nın yerel ürünleri tanıtıldı, ücretsiz tohum dağıtımı yapıldı. Datça Yerel Tohum Derneği Başkanı Zeki Karacan, iki yıl önce, 'Zehirsiz topraklarda zehirsiz üretim' sloganıyla yola çıktıklarını söyledi. Karacan, "Datça Yerel Tohum Derneği olarak, ülkemizde yaşanan 16-17 yıllık tohum savaşının bir parçası olmak istedik. Amacımız sadece tohumun özünü korumak değil, tarımı, toprağı, Datça yarımadasının coğrafi yapısını, endemik bitki örtüsünü, denizini, havasını, suyunu her türlü değerlerini korumayı hedefliyoruz" dedi.

ÜCRETSİZ TOHUM DAĞITIMI YAPILDI

Datça'da yerel tohum kullanımının yaygınlaştırılması için üreticilerle iş birliği yaptıklarını ifade eden Karacan, "İlk yıl sadece bir günle sınırlı olan şenliğimiz bu yıl daha geniş kapsamlı olarak iki güne yayıldı. Kızlan ve Karaköy'de üreticilerle birlikte olacağız. Üreticilerimizin stant kurmalarına izin verdik. Ayrıca üreticilerimize zehirsiz topraklarda zehirsiz üretim yapmalarını sağlamak amacıyla ücretsiz tohum dağıtımı yapıyoruz" diye konuştu.

YEREL TOHUMLAR -196 DERECEDE SAKLANIYOR

Datça'da bu yıl stant açan kurumlardan biri de Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi oldu. Merkez standında, halka tohum ve kalemlerden oluşan anı paketleri dağıtıldı.

Merkez sorumlusu Ziraat Mühendisi Taner Mercan, 2016 yılından beri faaliyette olduğunu söyledi. Mercan, "Amacımız, Muğla'nın yerel tohumlarını belirlemek, envantere almak ve onları koruyup gözeterek, doğadan kaybolmalarını önlemek istiyoruz. Merkezimizde şuan için 648 çeşit tohumu koruma altına almış bulunmaktayız. Ayrıca, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile birlikte ortaklaşa yaptığımız çalışmalarla Kryoprezervasyon ve Doku Kültürü Laboratuvarı kurduk. Bu laboratuvarda yerel tohumlarımızı özel bir işlemden geçirerek, -196 derecede yüzlerce yıl saklamak kaydıyla yeryüzünden silinmelerinin önüne geçmeye çalışıyoruz" dedi.

