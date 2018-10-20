DHA YURT BÜLTENİ 9

ZONGULDAK'ta çoğunluğu üniversite öğrencilerinin yaşadığı 76 daireli apartmanda binanın iskanı olmadığı için yan binadaki bir elektrik sayacından kaçak elektrik çekilerek binaya elektrik verildiği iddia edildi. Elektrik sayacı abonesinin elektrik borcu nedeniyle firma elektriği kesince binanın elektriği de kesildi. Üniversite öğrencileri bina önünde mum yakıp eylem yaptı.

İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi'nde bulunan 76 daireli ve çoğunluğu üniversite öğrencisi yaklaşık 130 kişinin yaşadığı Kent Selim Yanık Apartmanı'nda iddiaya göre, binanın Zonguldak Belediyesi'nden oturma izni(iskanı) alınmadığı için dairelerin abonelikleri açılamadı. Bina yönetimi ise yan binada bulunan bir elektrik sayacından binaya kaçak elektrik bağladı. Bu sayede bütün dairelere elektrik verildi. Bina sahipleri de daireleri öğrencilere kiraladı. Elektrik alınan yan binadaki sayac abonesinin yaklaşık 9 bin lira olarak biriken elektrik borcu ödenmeyince firma elektriğini kesti. Elektrik kesilince öğrencilere kiralanan binanın da elektriği kesildi. Zonguldak Belediyesi yetkilileri de binanın iskanı olmadığını doğruladı.

'MUM YAKIP EYLEM YAPTILAR'

Binada kalan üniversite öğrencileri 3 gündür elektriksiz olduklarını ve mağdur edildikleri gerekçesiyle bina önünde dün gece mum yakıp eylem yaptı. Elektrik ve su dahil olarak evleri 1 yıllık kira kontratıyla kiraladıklarını anlatan öğrenciler, yönetici dahil ev sahiplerinin konuya duyarsız kaldıklarını söylediler. Binada oturan üniversite öğrencisi Beytullah Aydos(23), konuyla ilgili hiçbir muhatap bulamadıklarını söyledi. Elektrik olmadığı için mum ışığında ders çalıştıklarını anlatan Aydos, şöyle dedi:

"Tüm apartman tek bir kanaldan elektrik alıyor. Biz 100 lira da aidat veriyoruz. Elektriğimiz ödediklerimizin içinde oluyor. Biz mağdur durumda kaldık. Ödevlerimizi yapamıyoruz, vizelerimize çalışmıyoruz. Yiyeceklerimiz bozuldu. Ev sahipleri bizim yapacağımız bir şey yok diyorlar ama kira zamanı hepsi bizi arıyor. Ev sahibi 4-5 gün arkadaşlarında kalmamı söylüyor. Böyle olacaksa benim burada oturmamın anlamı yok. Yönetici telefonları açmıyor. Nasıl böyle bir şey oluyor anlamıyoruz. Elektrik ücreti ödediğimiz aidat ve kiradan kesildiği için elektrik faturası görmedik. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz." dedi.

'ÖĞRENCİYİZ DİYE SAHİPSİZ BIRAKILDIK'

Ulaş Tekbaş(21) ise sürekli elektrik kesintileri yaşadıklarını anlatarak, "Derdimizi anlatacak kimse bulamıyoruz. İhtiyaçlarımızı karşılamıyoruz. Öğrenciyiz diye sahipsiz bırakıldık. Yönetici telefonları açmıyor. Buradan kaçtı gitti. Elektriklerin iki hafta gelmeyeceğini, iki hafta sonra da geleceğinin meçhul olduğunu söylüyorlar. Kimse üzerine bir sorumluluk almıyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------

-Öğrencilerin bina önünde toplanması

-Mumlarla eylem yapmaları

-Bina ve öğrencilerden detaylar

-Beytullah Aydos ile röp.

-Ulaş Tekbaş ile röp.

-Bina içinden detay

-Öğrencilerin mum ışığında ders çalışması

Süre: (8.09) Boyut: (912 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,()



======================================



Kaçak içki ve sigarayla yakalanan 2 kişiye 39 bin lira ceza

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta kaçak 332 şişe içki ile 220 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişiye 39 bin 374 lira para cezası kesildi.

Pazarcık'taki jandarma yol kontrol noktasından geçmek üzere olan plakası açıklanmayan araç şüphe üzerine ekipler tarafından durduruldu. Araçta arama yapan jandarma, ülkeye kaçak yollara sokulan 332 şişe içki ile 200 paket sigara ele geçirdi. Kaçak sigara ve içkilere el konulurken, araçta bulunan H.B. ve E.T.'ye 39 bin 374 lira idari para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

- İçki dolu kutular

- İçkilerden detay

- Jandarma tabelası

(KJ: Haber: Ömer KOÇ - Kamera:KAHRAMANMARAŞ-)

16 MB

