DHA YURT BÜLTENİ 9

AB TÜRKİYE RAPORTÖRÜ PİRİ, DEMİRTAŞ'IN EVİNİ ZİYARET ETTİ



DİYARBAKIR'a gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Raportörü Kati Piri, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın evini ziyaret ederek eşi Başak Demirtaş ve avukatları ile görüştü. Görüşme sırasında Piri'ye üzerinde Demirtaş'ın Edirne Cezaevi'nde çizdiği at resminin baskısının bulunduğu tişört hediye edilirken, Başak Demirtaş ve Piri aynı aynı baskılı tişörtleri giyerek poz verdi.

Ankara'da siyasi parti temsilcieri ile görüşen AB Türkiye Raportörü Kati Piri, 4 Kasım 2016 tarihinden beri hakkında açılan dava nedeniyle halen tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır'daki evini ziyaret etti. Piri, ziyarette Demirtaş'ıın eşi Başak, kardeşi ve avukatı Aygül Gökalp ile diğer avukatı Mahsuni Karaman ile görüştü. Görüşme yaklaşık 2 saat sürerken, görüşme ile ilgili fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Başak Demirtaş, mesajında, "AB raportörü Sayın Kati Piri'nin ziyaretinden memnuniyet duydum. Türkiye'nin AB sürecinde rotasını demokratikleşmeye çevirmesini, özgürlüklerin ve insan haklarının gelişmesini diliyorum. Haksız yere cezaevinde tutulan siyasetçi, gazeteci, akademisyen ve öğrencilerin tez zamanda özgürlüklerine kavuşmalarını da umuyorum. Sırf AB için değil, kendimiz için demokrasiye ihtiyacımız var. Sayın Kati Piri'ye tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

DEMİRTAŞ'IN ÇİZDİĞİ RESİM BASKILI TİŞÖRT İLE POZ VERDİLER

Kati Piri'nin ziyaret sırasında kendisine Başak Demirtaş tarafından hediye edilen ve üzerinde Demirtaş'ın Edirne Cezaevi'nde çizdiği at resminin baskısı bulunan tişört ile poz verdikleri görüldü. Aynı tişörtü giyen Başak Demirtaş ve Kati Piri birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.

Diyarbakır'dan sonra AB Türkiye Röpartürü Kati Piri'nin Mardin'e gideceği ve orada Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü ziyaret edeceği öğrenildi.

Köyün yol problemi için, kamyonette kendini yakmaya çalıştı

TOKAT'ta köylerinin yol problemini gündeme getirmek için eylem yapan Musa Bal(33), benzin bidonu ile bindiği kamyonetin kapılarını kilitleyerek kendini yakmaya çalıştı. Bal, jandarmanın 2 saatlik ikna çalışması sonrası eylemini sonlandırdı.

Tokat merkeze bağlı Dedeli köyü ile Yelpe köyü 4 yıl önce mera anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik oldu. Mahkeme, 2 yıl önce meranın Yelpe köyünün sınırında olduğunu belirledi ve kullanım hakkı o köye verildi. Dedeli köyü sakinleri mahkeme kararının ardından, köylerinden geçen yolu kapatarak, Yelpe köylülerin geçişine izin vermedi. Bunun üzerine Tokat İl Özel İdaresi Yelpe köyü için alternatif yol arayışına başladı. 2 yıl önce yeni yol açmak için çalışma başlatılarak 3 kilometresi tamamlandı. Fakat yolun 1 kilometrelik kısmı Gümenek köyü sınırları içinde kaldı. Bunun üzerine Gümenek köylüleri kamulaştırma yapılmadığı gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesine dava açtı. Mahkeme kamulaştırma bitirilmediği için yol yapımının durdurulmasına karar verdi. Yol bitmeyince Yelpe köyü sakinleri, köylerine ulaşımı bu kez Gümenek köyünde yaşayan Mustafa Kasın'ın arazisinden sağlamaya başladı. Ancak Mustafa Kasın 20 Eylül'de arazisinden geçen yolun üzerine demir kapı yaptırarak kilitledi. Kasın, kapının anahtarını ise sadece Yelpe köyünden öğrencileri il merkezine götüren 2 servis sürücüsüne verdi. Bu gelişme ile yolsuz kalan Yelpe köylüleri civardaki arazi yollarını kullanmaya başladı.

KENDİSİNİ KAMYONETE KİLİTLEDİ

Köy sakinlerinden evli, 4 çocuk babası Musa Bal bugün durumu protesto etmek için köy girişinde kendisini kamyonetinin içine kilitledi. Yanına 5 litrelik bidonu içerisinde benzin alan Bal, telefon ile jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerini arayarak yol yapılmazsa kendini yakacağını ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri köy girişinde önlem aldı. Durumu haber alan köy sakinleri olay yerinde toplandı. Musa Bal jandarmanın 2 saat süren ikna çalışmaları sonrası kamyonetten inerek eylemi sonlandırdı. Eylemin ardından Musa Bal gözaltına alındı.

'ENGELLİ ÇOCUĞUMU DOKTORA GÖTÜREMİYORUM'

Gözaltına alınan Musa Bal, "Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bu köyün yolunu yapmayacaklar. Ben kendim böyle karar verdim. Ben bu işi bıraksam da bırakamasam da yapmayacaklar. Bu yüz hanelik köy yolsuz duruyor. Dedeli köyü bizi geçirmiyor, Gümenek geçirmiyor. Şu anda gideceğimiz hiçbir yol yok. Benim engelli çocuğum var, doktora götüremiyorum" dedi.

'YA BU KÖYÜ SATACAĞIZ, YA DA YOL YAPILACAK'

Yol sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulmasını isteyen muhtar Şevki Çelik ise, "Bizim yapımına başlanan bir yolumuz var. Biran önce yapılmasını istiyoruz. Başka bir sorunumuz yok. Yolumuz yapılırsa her türlü sorunumuz çözülüyor. Dedeli köyü o taraftan bırakmıyor, Gümenek köyü buradan geçirmiyor. Dereleri bile sürdüler. Kış geliyor, vatandaş yağışlarda nereden geçecek. Bu köy 600 nüfus. Ya bu köyü satacağız, ya da devletimiz bir an önce bu yolu açacak. İki köy de bizi geçirmiyor. Biz yeni yapılacak olan yolumuzdan geçeceğiz" diye konuştu.

Köy sakinleri ise yol sorunun bir an önce çözülmesi için yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi.

Jeotermal serada müz üretimi yüz güldürdü

MANİSA'nın Salihli ilçesinde jeotermal ısıtma yöntemi ile deneme üretimi yapılan muzda başarılı sonuç elde edildi. Bir yıl önce dikilen muz fidanlarından yaklaşık 10 ton rekolte elde edilirken, 10 gün önce hasada başlandı.

Salihli'nin kırsal Hasalan Mahallesi'nde jeotermal ısıtmalı seralarda domates üretimi yapan bir firma, çeşitlilik için muz üretimi kararı aldı. 1 yıl önce dikilen ağaçlarda, 10 ton muz yetiştirildi. Firmanın İşletme Müdürü Erdem Çelik, Türkiye'de ilk kez jeotermal ısıtma yönetimi ile sera içerisinde muz üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.

MANİSA ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNE MUZU DA KATMIŞ OLDU

Serada incelemelerde bulunan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise, Manisa'nın her alanda büyümeye devam ettiğini söyledi. Vali Güvençer, "Manisa'nın en büyük dinamiklerinden biri olan Salihli'de bugün Türkiye için büyük bir özellik taşıyan üretim sahasındayız. Muzun, jeotermal kaynaklardan faydalanıp serada üretilip üretilemeyeceği önemli bir soruydu. Görüyoruz ki bu soru işareti artık ortadan kalktı. Manisa üzümün başkenti, kiraz, çilek ve eriğin ön planda olduğu meşhur bir şehirdi. Şimdi bu ürün çeşitliliğine, ürün desenine, muzu da katmış olacağız. Önemli olan özel teşebbüsçe buna cesaret edilmesi, kurumsal bir yapı içerisinde, bu tesisin ayakta tutulmasıdır. Bu arkadaşlarımı yürekten kutluyorum" dedi.

"MUZ İTHALATINI AZALTMAK İSTİYORUZ"

Firmanın İşletme Müdürü Erdem Çelik ise 1 yıl önce diktikleri ağaçlardan 10 gün önce muz hasadına başladıklarını söyledi. Türkiye ortalamasının üzerinde bir verim elde etiklerini belirten Çelik, "Muz üretimi açısından başarılı bir sezon geçirip, dekarda 7-10 ton arası ürün almayı hedefliyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz sera Türkiye'de jeotermal ile ısıtılan ilk muz serası" diye konuştu.

Manisa'nın iklimi nedeniyle muz üretimine uygun bir kent olmadığını ifade eden Çelik "Biz seramızın altyapısını, profesyonel ekibimizle muz yetiştirilebilir hale getirdik. Bu seralarda özellikle kış mevsiminde ısınma ihtiyacını jeotermal ile karşılıyoruz. Ayrıca muzun gerekli iklim isteklerini seramızdaki teknolojik altyapılarla yerine getiriyoruz. Şu an iç piyasada tüketilen muzların yaklaşık yüzde 40'ı ithal. Çünkü Türkiye'deki üretim yerli tüketim ihtiyacını karşılayamıyor. Biz ürettiğimiz bu ürünle, muz ithalatını azaltarak ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

"ÜRÜN, BİR YIL SONRA ALINABİLİYOR"

İlk etapta 50 dekar alanda üretim yaptıklarını ve başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirten Çelik, "Şu an 50 dekar alanda yeni muz serası yatırımımız başlamış durumda. Mart ayında dikime yetiştirip, önümüzdeki yılda yeni seralarımızda ürün almayı hedefliyoruz. Dikimden yaklaşık 7 ay sonra muzun ilk doğumu gerçekleşmektedir. Takiben 3 ay içerisinde de hasat olgunluğuna geliyor" dedi.

AYAKKABI VE HAZIR GİYİMDE İZMİR MODASI

İZMİR'de kapılarını açan 44. Shoexpo İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı ile Fashion Prime 2. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri Fuarı, yerli ve yabancı çok sayıda sektör temsilcisini bir araya getirdi. İzmir'den 100 milyon dolarlık ayakkabı ihracatı yapıldığını söyleyen İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, bu rakamı arttırmayı hedeflediklerini belirterek, "Geçen yıl bu fuardan 19 ülkeye fuardan satış yaptık. Bu yılki fuarda da ihracat hedefliyoruz. Fuarda stant açan 18 ülkeden temsilci var. Bu fuarda 25 ülkeden ziyaretçi ayakkabı alışverişi yapacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Shoexpo - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'nın 44'üncüsü 17-19 Ekim 2018 tarihlerinde Fuarİzmir'de kapılarını açtı. Sektördeki yenilikleri ve gelecek sezon modasını bir arada görme olanağı sunan ve kurulan ticari bağlantılarla sektöre büyük ivme kazandıran Shoexpo'nun açılışına CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Fuarın açılışında kurdele kesiminin ardından Başkan Aziz Kocaoğlu ve bazı protokol üyeleri, fuardaki stantları ziyaret ederek sektör temsilcilerine verimli bir fuar geçirmelerini diledi.

HAZIRLIKLAR İHRACAT İÇİN YAPILDI

İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, bu yıl fuara 350 yabancı konuk ile alım heyetlerinin katıldığını belirterek, katılımda geçen yıllara göre düşüş yaşandığını vurguladı. Başarılı bir fuar geçireceklerine inandığını anlatan Ata, "Türkiye'deki ekonomik koşullara göre yurt dışına daha fazla mal satılması gerekiyor. Biz de buna göre hazırlıklarımızı yaptık. Fuarımızda 350 yabancı konuk var. İzmir olarak 100 milyon doların üzerinde ayakkabı ihracat ediyoruz. Bunu daha da yukarı taşımak için uğraşıyoruz. Geçen fuarda 19 ülkeye fuardan satış yaptık. Yine bu yılki fuarda hedefimiz ihracat. Şu anda fuarda stant açan 18 ülkeden temsilci var. Bu fuarda 25 ülkeden ziyaretçi inşallah ayakkabı alıp çıkacaktır" dedi.

Son dönemlerde alışveriş merkezlerindeki kira artışlarının ayakkabı sektöründeki temsilcileri de olumsuz etkilediğini ifade eden Başkan Ata, birçok firmanın kepenk kapattığını söyleyerek, "Köklü firmalarımızdan da konkordato ilan edenler oldu. Bu da sektörü derinden yaraladı. Özellikle de bazı firmalar darboğazda. Bunu aşmaya çalışıyoruz. Ayakkabıcılık zor günler yaşıyor. Bu zorlukları atlatacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

107 FİRMA KATILDI

Bu yıl nisan ayında ilki düzenlenen Fashion Prime - 2. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı da tekstil sektörünü bir kez daha bir araya getirdi. Önemli ticari bağlantılar kurulmasına aracılık eden ikinci buluşmada, İzmir başta olmak İstanbul, Bursa ve Denizli'den toplamda 107 firma yer aldı. Fashion Prime Fuarı kapsamında Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova, Cezayir, Ukrayna, Rusya, Kırgızistan, Gürcistan, Azerbaycan, Irak, Kazakistan, Lübnan ve Kuveyt'ten alıcıların gelmesi bekleniyor. Katılımcılar, yurt dışından gelecek alıcılar ile ikili görüşmeler gerçekleştirme olanağı bulacak. Fashion Prime kapsamında gerçekleşecek defilelerde ünlü mankenler fuar katılımcılarından 21 firmanın kumaşlarından hazırlanacak kıyafetlerle podyuma çıkacak. Gelinlik, abiye gibi kumaş türlerinin etiket, lastik, fermuar, düğme gibi konfeksiyon ürünleriyle buluşmasıyla ortaya çıkacak kıyafetleri Şebnem Schaefer, Sema Şimşek, Miss Turkey 2017 ikincisi Pınar Tartan gibi ünlü mankenler taşıyacak. Fuarda ayrıca Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım Bölümü'nden mezun genç yetenekler tarafından hazırlanan defilede günlük karma kıyafetler, deri ceketler, erkek gömlekleri ve mezuniyet koleksiyonları podyumda olacak. Etiket, lastik, fermuar, düğme, vatka gibi konfeksiyon yan sanayi ürünleri, gelinlik, abiye, ev kumaşları gibi türleri, birçok iplik çeşidi ve hizmet sağlayıcılarının bulunacağı fuarda Aksesuar Trend Area ile Kumaş Trend Area yer alıyor. Stantların içinde yer alan bu bölümlerde katılımcı firmalar kumaş ve aksesuar çeşitlerini ziyaretçiler ve tasarımcılarla paylaşıp ticari bağlantılar gerçekleştirebilecek.

İHRACATIN KALESİ RUSYA

Ticaret Bakanlığı bünyesinde gerçekleşen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi (Ur-Ge) kapsamında İZFAŞ tarafından oluşturulan Alım Heyeti programı ile fuara bu yıl 36 ülkeden yabancı alıcı gelecek. Fuarda yabancı alıcılar kaliteli üretim yapan firmaların ürün çeşitliliğini yerinde görme olanağı elde ederken yerli üreticiler ise dünyanın moda ve tasarım trendleri hakkında arz ve talepleri değerlendirecek. Fuar sonunda verilecek stok siparişlerinin ise, 2018'in son çeyreğinde Türkiye'nin ayakkabı sektöründe 1 milyar dolarlık ihracat hedefine katkı sağlaması bekleniyor. Alım heyeti programına sektörde Türkiye'nin en büyük ihracat kalesi Rusya başta olmak üzere ABD, Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avusturalya, Azerbaycan, Belarus, Bulgaristan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Çekya, Filistin, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, Irak, İran, İsrail, İtalya, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, Lübnan, Nijerya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Suudi Arabistan, Ukrayna, Umman, Ürdün ve Yunanistan'dan katılım olacak.

FUARLA EŞ ZAMANLI PLATFORM

Üç gün sürecek fuarla eş zamanlı olarak ayakkabı ve çanta tasarımıyla ilgili bir 'Tasarımcı Platformu' da düzenlenecek. Genç tasarımcıları profesyoneller ile buluşturup sektörü güçlendirmek ve uluslararası pazarda trend yaratabilecek özgün tasarımları ortaya koymak amacıyla düzenlenen platformda iki atölye, öğrenci sergileri ve atölye sunumları yer alacak. 17 ve 18 Ekim tarihlerinde A Holünde 10.00-16.00 saatleri arasında 'Deri Ürün Tasarımı ve Üretimi Atölyesi' ile 'Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Atölyesi' yapılırken, 19 Ekim'de ise yine aynı saatler arasında atölye sunumları gerçekleşecek. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Aksesuar Tasarımı Anasanat Dalı desteği ile gerçekleşen platformda, üniversitelerin ayakkabı ve çanta tasarımı bölümü öğrencileri, kendi tasarımları olan çanta ve ayakkabı modellerini üretime geçirme olanağı elde edecek. Alanda ayrıca öğrenci ve mezunların kendi tasarımları sergilenecek.

Sadece profesyonel ziyaretçiye açık olan fuara girişler ücretsiz.

Kedi ve köpeğin dostluğu yürekleri ısıttı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülediği kedi ile köpeğin dostluğu dikkat çekti.

Çamlıca Mahallesi'nde, her anları birlikte geçen kedi ve köpeğin dostluğu insanlara örnek oluyor. Genellikle birbiriyle anlaşamamasıyla bilinen bu iki türdeki hayvan, birlikte oyun oynuyor; vakit geçiriyor. Hatta kedinin, köpeğin sırt kısmına patileriyle adeta masaj yapar halleri, görenleri hayrete düşürüyor. Durumdan memnun köpeğin hali de tebessüm ettiriyor.

Gaziantep’te, 'fuhuş ve tehdit' suçlamasına 3 gözaltı

GAZİANTEP'te yerel yayın yapan bir gazetenin imtiyaz sahibi M.S. ve yanında çalışan 2 kadın personeli ‘fuhuş ve tehdit’ suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu polisleri, kentte günlük yayın yapan gazetenin imtiyaz sahibi M.S.’nin, yanında çalışan S.G. ile H.T.’ye fuhuş yaptırdığı ve bu kadınlarla birlikte olan kişileri gizli kamerayla görüntüleyerek tehditte bulunduğu iddiası üzerine inceleme başlattı. Polisler, iddiaların ardından savcılık kararıyla operasyon düzenleyerek M.S. ile yanında çalışan S.G. ve H.T.’yi gözaltına aldı. Ekiplerin M.S.’nin ev ve işyerinde yaptığı aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ‘Fuhuş, fuhşa aracılık etme, cinsel istismar ve tehdit’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 16 gözaltı

ŞANLIURFA’da, polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 5'i Suriye uyruklu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'deki iç karışıklıktan kaçarak Şanlıurfa’ya gelen kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, sabah saatlerinde kent merkezinde bulunan bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda; 5'i Suriye uyruklu 16 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramada fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 8 bin 630 lira paraya da el konuldu.

Gözaltına alınan 16 kişi sorgulanmak üzere Emniyette götürüldü.

