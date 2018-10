DHA YURT BÜLTENİ 9

DÜZCE Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu İletişim Bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen 'İletişim Ekimi' programına katılan sinema sanatçısı Nuri Alço, öğrencilerle söyleşi yaptı. Alço, özellikle son dönemde sosyal medyada büyük tuzaklar olduğunu ve sosyal medyanın insanlar arası iletişimi engellediğini söyledi. Alço ayrıca öğrencilere uyuşturucu konusunda da uyarılarda bulundu.Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu İletişim Bölümü öğrencilerinin düzenlediği 'İletişim Ekimi' programına, sanat, magazin ve akademi dünyasından ünlü isimler katıldı. Programa katılanlar arasında bulunan sinema sanatçısı Nuri Alço, öğrencilerden büyük ilgi gördü. Alço, söyleşide, son dönemde sosyal medya kullanımının yayılması nedeniyle insanlar arası iletişimin azaldığına dikkat çekerek, "Onlar bir kere büyük bir tuzak. Faydalı olanları var ama kullanım amacına bağlı. Gerçekten bazen tehlikeli hale geliyor. Yolda yürürken, biriyle yemeğe, gazinoya gitseniz yüz yüze bakıp mevzu konuşamıyorsunuz masada. Herkes telefonu ile meşgul oluyor. İşte onu yerinde ve zamanında kullanabilmek çok önemli" dedi.'İLETİŞİM FAKÜLTELERİNDE MİNİ SİNEMALAR ÇEKİLEBİLİR'Nuri Alço, iletişim fakültelerinin önemine de değinerek, "Hükümetin bu fakültelere ayırdığı bir bütçe var. Bunları kullanmaları gerekiyor. Radyo, televizyon ve sinemada bir kamerayı öğrenirken devletin verdiği paralarla küçük çapta, aktörlerle birlikte bir sinema çekilse hem para kazanırlar hem de öğrenciler bire bir çalışarak kamera önü, kamera arkasını öğrenirler. Bu gibi imkanlar var. Onun için bu bütçeleri yerinde değerlendirmek gerekiyor. Kullanmadıkları paraları zaten sene sonunda devir ediyorlar. Tekrar bütçe açılıyor. Bunları çok iyi değerlendirmek lazım. Çok güzel bir nesil var, gençlik var. Yazarlar var. İletişimin her alanında olmamız için daha iyi olması için biz de buralardayız" diye konuştu.'UYUŞTURUCUYA DİKKAT'Alço, öğrencilere uyuşturucu konusunda da uyarılarda bulundu. Kendisinin de birçok filmde uyuşturucu satan ya da alan kişi rolünde yer aldığını belirten Alço, şöyle dedi:"Gerçekten uyuşturucuya karşıyım ben. Bu kadar yıl hep uyuşturucu filmlerinde oynadım. Kadın satan, uyuşturucu satan, onların patronu olan bir adamı oynadım. İyi ki de oynamışım o rolleri, sosyal mesaj vermek adına, gençlere kötü örnekleri göstermek için bu rolleri oynadım. Ancak şimdiki gençlikte bu rollerin gerçeğini görüyoruz. Bu çok üzücü bir durum. Fiziğinle oynuyorsun, yüzün, gözün, mimiklerin kayıp oluyor. Bizim zamanımızda bunlar yoktu. Bunları göremezdik. Şimdiki nesilde bunları görmeye başladık. Bizim zamanımızda kadın oyuncu bulmak çok zordu. Banu Alkan, Ahu Tuğba, Fatma Girik, Türkan Şoray'ın gelişlerine baktığınız zaman. Öpüşme yasakları vardı. Şimdiki nesilde bu böyle değil. Anneleri getiriyorlar. Ne olur benim kızımı oynat. Nereden geliyorsun? İşte Türkiye'nin herhangi bir yerinden. Nerede kalacak bu kız? Hemen bir filmde oynayacaksın diye bir durum yok. Yeri geliyor biz aylarca yatıyoruz. 6 ay iş bulamadığımız oluyor. Sinema çünkü bu. 'Sizde kalsın' diyorlar. Bu yaşta kız bende nasıl kalsın? Anneler kızı para kazansın, meşhur olsun diye böyle şeylere tenezzül ediyorlar. Bunlar da yanlış şeyler. Sinemada küçük yaşta bazı şeylere başlamayacaksınız. İçinizde varsa bazı şeyler önce okul bitecek, eğitiminiz bitecek. Her şeyi bilinçli olarak yapacaksınız. Önemli olan da budur."'HER FİLMDE BİR MESAJ VERİLDİ'Her sinema filminde bir mesaj verildiğine dikkat çeken Nuri Alço, "Sinemanın her filminde bir mesaj vardır. Bizim zamanımızda da vardı. Ben şimdi gazoz olayını gösterdiysem herkesin aklında o vardır. Şimdi bu arkadaşlarımız üniversiteye gelirken annelerinin, anneannelerinin aklında bu konu vardır. Dikkat et, diye uyarırlar. Bu önemlidir. Oynanan bütün roller gerçek hayattan alınan rollerdir. Ancak iyi ve kararlı bir nesil var. Yeri geldiği zaman 'dur' diyecek bir nesil var" diye konuştu.

Haber-Kamera:Tezcan Solmaz Küçük-Düzce-Dha



Adana'da çete operasyonu

ADANA'da, kaza yapıp otomobilleri perte ayrılan araç sürücülerini dolandırdığı iddia edilen 4'ü kadın 20 çete üyesi, şafak operasyonuyla yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini sigorta şirketi gibi tanıtarak, kaza yapıp otomobilleri perte ayrılan vatandaşları dolandıran kişilere yönelik operasyon düzenledi. Vatandaşları arayan çete üyelerinin, 'Kazalı araçlarınızı 5 bin ila 10 bin lira arasında satabiliriz' diyerek araçları aldığı saptandı. Bu şekilde 200'e yakın kişiyi dolandırmaya çalışan kişilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, önceden tespit edilen adreslere şafak baskını yapıldı. Koç başlarıyla kapıları kıran polisler, 4 kadın 20 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

Tarih Platformu'ndan Andırın kalelerine ziyaret

KAHRAMANMARAŞ Tarih Kültür ve Turizm Platformu, Andırın ilçesindeki kaleleri gezdi. Platform başkanı Ahmet Kolutek, ilçedeki 36 kale olduğunu ve bunların en kısa zamanda restore edilmesi gerektiğini söyledi.

Platform, yaklaşık 50 üyesi ile birlikte Andırın'daki kalelere dikkat çekmek için bir gezi düzenledi. Platform üyeleri, ilçenin en önemli kalelerden Azgıt Kalesi, Meryemçil Kalesi ve Akkale'yi ziyaret ettiler. Platform Başkanı Ahmet Kolutek, ilçede bulunan kaleler ve gözetleme kulelerinin tarihinin yaklaşık bin yıla dayandığını belirtti. Kolutek, "Bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış, İpekyolu güzergahında bulunan ve bakımsızlıktan neredeyse harabeye dönen kalelerin restorasyonunun yapılması gerekiyor. Kültür Bakanlığımızdan destek bekliyoruz. Bu kalelerin turizme kazandırılması ile birçok turist buralara akın edecektir, bölge ekonomisine de ciddi katkılar sağlanması açısından önemli bir konudur" diye konuştu.

Andırın Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Murat Dal ise Türkiye'de en çok kalesi olan bir şehir olduğunu ifade ederek, "Bu yüzden de kaleler şehri Andırın olarak anılmaktadır. 36 tane kale ve 50'ye yakın gözetleme kulesi ile dikkat çeken bir yerdir. Daha önce Kültür Bakanlığımızdan restorasyon için talepte bulunduk ancak henüz bir şey yapılmadı. Buraların turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor. Tarihi mirasımıza sahip çıkmamız gerekiyor. İlgililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Minik sporcu etkinliklerin maskotu oldu

MERSİN'in Anamur ilçesinde 2.5 yaşındaki Hira Elfida Şen, Amatör Spor Haftası etkinliklerinin maskotu oldu.

Kapalı spor salonunda yapılan ve Kaymakam Mehmet Kurdoğlu ile Emniyet Müdürü Mehmet Güngör'ün de yer aldığı programda öğrencilerin tekvando ve karate gösterisi büyük alkış alırken, tekvando takımının en küçük üyesi Hira Elfida Şen'in gösteri sırasında yanlış tarafa dönmesi sonrasında yaşadığı şaşkınlık renkli görüntüleri beraberinde getirdi. Hira'nın tekme ile antrenörünün elindeki yastığı düşürmesi ayakta alkışlandı.



Sıtkı Ankay Müzik Akademisi kapılarını açtı

MERSİN'in Anamur ilçesinde Sıtkı Ankay Müzik Akademisi hizmete girdi. Yeşilyurt Mahallesi'ndeki akademinin açılışına Belediye Başkanı Mehmet Türe, Anamur Türk Musikisi Yaşatma Derneği Başkanı Macit Arıs ve vatandaşlar katıldı. Başkan Türe yaptığı konuşmasında, akademinin ilçeye önemli kazanımlar sağlayacağına olan inancını dile getirdi. Dernek Başkanı Arıs ise akademinin kapısının müziğe ilgi duyan herkese açık olduğunun altını çizdi. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilirken, açık havada verilen konser katılımcılardan tam not aldı.

Baraj suyu çekilince arkeoloji parkı yeniden ortaya çıktı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 1950 yılında keşfedilip, 2010 suya gömülen Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı, Tahtaköprü Barajı'nda suyun çekilmesiyle 8 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıktı.

İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta Ağalarobası Mahallesi kırsalında 1950 yılında yapılan araştırmada Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı keşfedildi. 2009-2010 yıllarında Gaziantep Müze Müdürlüğü ile İtalya Bologna Üniversitesi işbirliğiyle Dr. Nicolo Marchetti başkanlığında yapılan kazı çalışmasıyla Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı turizme açıldı. Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı, 2010'da Tahtaköprü Barajı'ndaki suyun yükselmesiyle su altında kaldı. Park, baraj suyunun çekilmesiyle 8 yıl aradan sonra yeniden gün yüzüne çıktı. O dönem baraj suyunun neden olduğu erozyonun önlenmesi amacıyla yapılan içi taşlarla doldurulmuş çelik kafeslerin de görüldüğü bölgede turizme kazandırılacak.

8 yıl sonra baraj suyunun çekilmesinin ardından Taşlıgeçit Arkeolojik Park’ın gün yüzüne çıktığını belirten arkeolog Mustafa Kemal Şahin, "Suyun çekilmesiyle baraj alanı içinde yer alan bölgedeki toprakta çatlaklıklar ve beyazlaşan taşları görülüyor" dedi.

