DHA YURT BÜLTENİ-9

İZMİR'DE, 22 GÖÇMENİN ÖLDÜĞÜ KAMYON FACİASIYLA İLGİLİ 5 GÖZALTI (EK)

1)MÜLTECİ ÇOCUKLARA, SAHİP ÇIKILACAK

İZMİR'de, kasasında Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu kamyon kazasıyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Aralarında iki Suriyelinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Bu arada kazada yaralanan ve tedavileri halen devam eden 9 çocukla ilgili hem İl Göç İdaresi hem de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çalışma başlattı. Anne ve babaları kazada can veren çocukların yakınlarının ortaya çıkmaması durumunda, 'refakatsiz çocuk' olarak değerlendirilip, koruma altına alınacakları ve yurtlara yerleştirilecekleri açıklandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana gelen katliam gibi kazada, Ege kıyılarından tekneyle Yunanistan'ın Samos Adası'na geçmek üzere insan tacirleriyle anlaşan yabancı uyruklu göçmenlerin kasasında bulunduğu kamyon, dün (pazar) sabah saatlerinde su kanalına uçtu. Kazada aralarında çocuk, bebek ve halime kadının da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetti, 9'u çocuk 13 kişi yaralandı.

ŞOFÖRLE BİRLİKTE 5 GÖZALTI

Kazadan hemen sonra yola çıkıp durdurduğu bir araçla önce taksi durağına giden ardından götürüldüğü hastanede yüksekten düştüğünü söyleyip olayı gizlemeye çalışan sürücü Mustafa Yılmaz hakkında, gözaltı işlemi uygulandı. Araştırmalarını sürdünen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 suçtan kaydı bulunan sürücünün cep telefonundan son görüştüğü kişilere yönelik çalışma yaptı, bağlantıda olduğu insan tacirlerinin kimlikleri tespit etti. Bu kişilerden 2'si Suriyeli 2'si de Türk 4 kişi daha gözaltına alındı. Zanlılardan elde edilecek yeni bilgiler doğrultusunda gözaltı sayısının da artmasının beklendiği ifade edildi.

Öte yandan cesetleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nda bulunan 22 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü, DNA örneklerinin de alındığı, bu incelemelerin tamamlanmasından sonra yakınları çıkması durumunda onlara teslim edilecekleri, aksi halde kimsesizler mezarlığında toprağa verilecekleri ifade edildi.

ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKILDI

Bu arada kazada yaralanan ve hastande tedavileri halen devam eden 9 çocukla ilgili hem İl Göç İdaresi hem de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çalışma başlattı. Anne ve babaları kazada can veren çocukların yakınlarının ortaya çıkmaması durumunda 'refakatsiz çocuk' olarak değerlendirilip koruma altına alınacağı, yurtlara yerleştirileceği açıklandı. Yetkililer, yurtlarda bakımları yapılacak olan çocukların yakınlarının çıkması durumunda ise onlara teslim edileceğini ifade etti.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp kurumu önünden görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR ()



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8'İNCİ KATTAN DÜŞEN HİRANUR ÖLDÜ (EK)

2)BABASI, KEFENLENEN HİRANUR'U KUCAĞINDA TAŞIDI

Şanlıurfa'da oturdukları apartmanın 8'inci katındaki balkondan düşerek hayatını kaybeden Hiranur Çiftçi'nin (3) minik cesedi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından babası Uğur Çiftçi'ye teslim edildi. Acılı baba Uğur Çiftçi, kızının kefenlenen cesedini kucağında taşıyarak otomobile kaydu. Tabutlanmadığı dikkat çeken küçük kızın cenazesini otomobile koyan Uğur Çiftçi'nin olay sırasında namaz kıldığı, annesi Nihal Çiftçi'nin ise mutfakta bulunduğu belirtildi. Minik Hiranur'un cenazesi, öğle vakti düzenlenecek törenle Bediüzaman Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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- Hastanenin morgu

- Morg önünde bekleyenler

- Küçük Hiranur'un babası kızını cenazesini taşıması

- Babanın ağlaması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 91 MB

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3)EKMEĞİN FİYATINI İNDİRDİ, İŞLERİ YÜZDE 40 ARTTI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde fırın işletmecisi Uğur Görenli, 250 gram ekmeğin fiyatını 1.25 TL'den 1 TL'ye düşürdü. Görenli, fiyat indirimiyle işlerinin yüzde 40 oranında arttığını söyledi.

Sinanbey Mahallesi'nde faaliyet gösteren fırının sahibi Uğur Görenli, makine sistemiyle el değmeden ürettikleri ekmeğin yapımında yakıt olarak fındık kabuklarını kullandıklarını söyledi. Görenli, bu şekilde maliyeti düşürdüklerini ve bunun sonucunda 250 gram ekmeğin fiyatını 1 TL'ye düşürdüklerini açıkladı. Görenli, fiyat indirimiyle birlikte işlerinin büyük oranda arttığını ifade ederek şöyle dedi:

"El değmeden makineli sistemle ürettiğimiz ekmeklerimizin fiyatını milletimiz ve devletimize destek için indirdik. 1.25 TL’den satışa sunduğumuz ekmeğimizi 1 liraya satıyoruz. Amacımız milletimize hizmettir. Fiyatları indirmemizden sonra işlerimiz yüzde 40 oranında arttı. Fiyat indiriminde bulunduğumdan dolayı da herhangi bir fırıncıdan tepki gelmedi. Uygulamamızın, tüm gıda firmalarına örnek olmasını temenni ediyorum. Günde ortalama 11 bin civarında ekmek üretimi yapıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Fırında ekmek üretimi

-Fırından detaylar

-Ekmekler

-Üretim aşaması

-Fırıncı Uğur Görenli röp.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()